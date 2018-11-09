自由開講》假菜販真校董，高雄鄉親請不要被政治包裝給蒙蔽了

邱豐育

最近高雄市長選舉的議題，在全台灣熱烈討論，尤其是中國國民黨的候選人韓國瑜，在網路的聲勢更是達到前所未有的高峰，甚至超越之前網路上最紅的台北市長柯文哲，也因為他曾經在台北農產公司工作，和柯文哲有著同僚之情，所以不少人認為韓是個政治素人，而韓也以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」當作選舉口號，主打基層民生問題，在媒體的推波助瀾之下，韓國瑜一夕之間成為素人基層的代表人，但實際上他根本就不是個素人，更不是基層，他就是一位失意的政治人物，更是貴族學校的經營階層。

韓國瑜過去曾擔任臺北縣議員、立法委員，在2001年底轉戰國民黨立委不分區連任失利後離開政壇，到岳家所在的雲林縣斗六市，創辦維多利亞雙語中小學，2007年和李慶華爭取黨內提名，因製造負面文宣，也就是俗稱的黑函，而遭到取消參選資格，也被現在已經被通緝的李慶華批評敗壞選風。之後在2012年接任北農總經理。

最近，韓國瑜妻子李佳芬家族，被爆出以每坪月租8元、承租50年的條件，向台糖承租逾1萬8000坪土地開辦維多利亞雙語學校，也有立委質疑當初租地時，有沒有利益迴避的疑慮，針對此事，台糖回應8元不是最低，目前最低價為月租每坪1.5元。也強調是依《國營事業土地出租及地上權處理辦法》辦理，租金為申報地價的10%，對學校等用途另給租金再給8.25折，或地價稅減免回饋等優惠。

辦學做公益，大家當然樂見，也會給予稱讚，但該校在當地是出名的貴族學校，台北市議員就提到維多利亞學校一年收費數十萬，收費昂貴，原本辦學應該是具有公益性質，也正因為如此，所以辦法規定租金可以再打折扣，但一間學校學費如此昂貴，很明顯是鎖定收入高的客群，這樣如何能達到給辦學的公益目的？只是讓人在國有地上大發利市，口袋麥可麥可。而台糖在簽訂契約時，看來也沒有任何的租金調整機制，根本無法確保當初租金打折的目的。

韓國瑜在競選時候的言行或政見，讓很多高雄市民看不下去，無論是又老又窮自助餐，同黨委員都批評的戀愛摩天輪政策，或是讓同黨嘉義縣長參選人吳育仁批評智障提案的「經濟100分，政治0分，不准政治活動上街頭」等暴言，更不用提被毫無可行性的太平島挖石油，以及10年增加人口到500萬，其實都顯示出韓國瑜本身並沒有能力，亦或是根本沒有認真地替高雄想過發展方向。

每一場選舉都是人民用自己手中的票去決定城市甚至國家的未來發展，古諺曾說以古為鏡，而韓國瑜打人和發黑函的過往歷史，就是明鑑。現在他憑藉著網路上包裝和化妝，用打造救世主的方式，把自己當成是拯救高雄的「最強菜販」，但其實高雄人都知道，韓國瑜的前一份工作是年薪兩百多萬的北農總經理，家裡也在經營貴族學校，是「假菜販真校董」，很快的11月24日就要來到，只希望公眾不要被蒙蔽，而我知道高雄鄉親看人的眼光從來不會出錯。

（高雄市民）

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