社論》不能倒退的民主列車

侯友宜與韓國瑜的課題，不單是他們兩位的私人課題，而是威權主義附隨者都必須面對的審判。這種審判，政治性高於法律性，甚至直指一個人的良心。（資料照）

蘇貞昌到高雄市為陳其邁站台時表示，韓國瑜與侯友宜是「戒嚴思想的連線」。他批評：韓國瑜說當選後要禁止人民集會遊行，這不是在走戒嚴回頭路嗎？侯友宜也說若再重來一次，他對鄭南榕的事還會再做一次；可見，兩人就是「戒嚴思想的連線」。

侯友宜與韓國瑜，在總統直選所標誌的民主化前，都是服膺威權體制的人物，前者曾是台北市中山分局刑事組長，後者曾是陸軍軍官學校專修班學生、國民黨籍立委。老實說，在那樣的時代氣氛下，除非是覺醒程度較高的人，一般人可能都是蔡總統所形容的：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」選擇服從，如果只是為了平安過日子，沒有對別人造成傷害，其實也無可厚非，蔡總統的原意應是如此。然而，如果選擇服從而且行動積極，甚至以表功態度極端為之，自己一家也許平安過日子，卻造成別人家無比的傷痕，那就可議了。

民主選舉，是一個嚴格檢驗的過程，祖宗八代的事情都會被挖出來，何況是自己的生活史。侯友宜與韓國瑜，假使今天沒有出來參選，一般人恐怕不會對他們的過去有什麼興趣，就像威權時代選擇服從的老一代，卸下公共職務以後的平淡生活，沒有什麼必要連結到已逝的年代，平庸的歷史也已經往事如煙了。但是，既然選擇了重新回到公共生活，那麼隨之而來的檢視與評價，自己就必須概括承受，不能怪別人算帳。鄭南榕事件，發生在一九八九年四月，李登輝總統執政時代，威權主義的遺緒未除，當年既然選擇服從，現在就不能逃避檢視。

侯友宜與韓國瑜，兩位一九五七的同年，現在正在被檢視著。不只他們，那些從威權時代走到民主時代，還想參與公共生活的人，都同樣被嚴格地檢視與評價，馬英九先生便是一個例子，台大校長遴選爭議背後的結構也一樣。可以說，侯友宜與韓國瑜的課題，不單是他們兩位的私人課題，而是威權主義附隨者都必須面對的審判。這種審判，政治性高於法律性，甚至直指一個人的良心。

誠然，民主時代，每位公民都有基本保障，包括選舉參政權。只不過，公民社會對這一類背景者的期待，無不希望他們把民主選舉作為一種救贖，以告別過去、迎接未來，催生一個新的人格自我，同時讓整個社會在良心共振中和解。假使是這樣，那麼他們的公共生活就相當有意義，因為這就形同是對威權主義的解構。威權主義的真正覆滅，必須是威權服從者的徹底覺醒。

侯友宜與韓國瑜，能夠拉抬這種昇華作用嗎？二十四日的選舉，也許就可以看出廣大選民的判斷。不過，至少到目前為止，他們兩個人的表現，較多讓人家看到威權遺緒的困境。許多黨國候選人，仍然沉浸於已逝的歷史，民之所欲的轉型正義，在他們眼中即使不是清算鬥爭，也是多此一舉的不急之務，而事實上台灣社會對他們已經極為包容、仁至義盡。忘不了過去，不承認錯誤，於是，站在民主選舉的平台，他們跟廣大選民的對話，不是向前看的主流民意，反倒是倒退嚕的威權殘念。所謂的光復台灣，這樣的政治辭令所表達的，不是向人民作主的民主敞開，而是緬懷強人政治的過去。這樣的威權活化石，能夠繼續行騙主權在民的台灣嗎？這要由台灣的公民來回答。

侯友宜，「依照當時的時空背景，現在再發一次拘票，我在當基層員警，還是要去執行。」顯示他以往選擇服從的慣性思考，尚未隨民主潮流而完全改變。韓國瑜，「當上高雄市長最重要的一件事情，就是意識形態的抗議通通不准在街頭出現」，則是肅殺的威權思想的未來式。重點在於，剩下不到三個星期的時間，他們要如何說服公民社會，一旦給他們機會榮膺公職，他們會展現出一個截然不同的我？當然，廣大公民也會隨時把白色恐怖受害者及其家屬放在心裡。