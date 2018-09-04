韋恩的食農生活》日本新品透明抹茶拿鐵

這次看到了日本透明飲料如雨後春筍的出現，可口可樂的透明可樂還在廣告中，但是最新於八月剛上市的是這個Asahi的透明抹茶拿鐵。廣告可是請出了米倉涼子拍攝喔，使用了米倉涼子變成透明人的概念。

韋恩的食農生活

韋恩八月底去了一趟日本關西，發現一些日本的珍品，回來之後就想趕快整理一下與大家分享。

透明抹茶拿鐵。（圖片來源:

https://www.asahiinryo.co.jp）

這次看到了日本透明飲料如雨後春筍的出現，可口可樂的透明可樂還在廣告中，但是最新於八月剛上市的是這個Asahi的透明抹茶拿鐵。廣告可是請出了米倉涼子拍攝喔，使用了米倉涼子變成透明人的概念。

這個透明抹茶拿鐵號稱有宇治抹茶的香氣，因為它採取了「透明拿鐵製法」，所以可以零咖啡因、零脂肪、低卡路里。仔細看它的成份，包含:

天然礦泉水、糖（果糖、砂糖）、乳清礦物質、抹茶萃取物、食鹽、香料、酸味劑

不意外的還是有抹茶、乳製品相關成份，不過我想最重要的還是香料吧。其實喝起來味道真的很淡薄，是有茶的香氣，不過屬於茶或牛奶的口感其實就表現不出來了。

我看日本網友的評價也是相當兩極，有人說：

「不像抹茶拿鐵，像很淡的抹茶」

「像挫冰用的綠茶糖漿味」

「好像在喝完抹茶拿鐵後杯底留下的水」

評價看起來不是很好呀。

韋恩看這個透明飲料的風潮是不是已經到了極限，日本消費者對透明飲料已經沒有太大期待了呀？畢竟透明飲料的風味恐怕都是靠調香調出來的，與天然的味道還是有相當大的距離的，消費者新奇感沒了，就還是回到原來的飲料去了呢？

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 日本新品透明抹茶拿鐵