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韋恩的食農生活》日本的透明可口可樂

考諸可樂的歷史，其實透明可樂這次也非創舉，百事可樂早在1992年就首度推出了Crystal Pepsi的透明可樂，其後，作為競爭對手的可口可樂也緊跟著推出一款叫做Tab Clear的汽水（其實也是喝起來像可樂，也具有咖啡因）。
作者： 韋恩的食．農．生活
2018-06-18 11:22
 | 2018-06-18 11:22

韋恩的食農生活

繼之前介紹的透明奶茶之後，日本變本加厲的出了透明拿鐵、透明啤酒，一時之間透明飲料蔚為時尚。只是味道上見仁見智，不是每個人都喜歡，而喝過的台灣朋友共通的評語是香料味很重。

（圖片來源 Coca-cola Japan）

最近日本可口可樂推出最新一波的透明飲料–透明可樂Coca-Cola Clear，還請出透明感十足的綾瀨遙代言。韋恩仔細研究，這透明可樂的成份包含「檸檬汁，碳酸水，香料，酸味劑，甜味劑（蔗糖素，醋磺內脂鉀），咖啡因」。而透明可樂的熱量完全是零，因為使用的是人工甜味劑，取代了正常可樂使用的蔗糖或高果糖糖漿。與正常可樂不一樣的地方是加了檸檬汁，想必是為了與正常可樂做些區隔，而因為熱量依舊是零，推想添加量應該相當少。

不過這產品對我來說其實並不驚豔，因為可樂與奶茶、拿鐵、啤酒大不相同:其他飲料茶、咖啡等等原來是帶有顏色的，所以如果用特殊方式處理，讓它們不再具有顏色，這當然激起大家的好奇，在行銷上具有話題性。而偏偏可樂完全不同，我們所習慣的可樂顏色，其實完全來自額外添加的焦糖色素，所以才讓可樂看起來黑黑的。所以要作透明的可樂的話，其實很簡單，那就是不要加焦糖色素就是了，所以這沒什麼技術上的難度，我想也很難激起大家的好奇心。

考諸可樂的歷史，其實透明可樂這次也非創舉，百事可樂早在1992年就首度推出了Crystal Pepsi的透明可樂，其後，作為競爭對手的可口可樂也緊跟著推出一款叫做Tab Clear的汽水（其實也是喝起來像可樂，也具有咖啡因）。然後大約兩年後，Crystal Pepsi與Tab Clear都因為銷售太差，所以短時間內就從市場上消失了。事後，可口可樂公司的高層在接受媒體訪問時，還表達Tab Clear是他們神風特攻隊式的自殺行銷策略產物，其設定的目標就是希望消滅Crystal Pepsi而已。這也成為了行銷學上的經典案例，以結果來說，似乎可口可樂公司有達到他們的目的。

就在2015年時，Crystal Pepsi又重現江湖，只是好景不常，大約兩年內它又消聲匿跡了。而當時原以為可口可樂公司沒打算跟進，只是看來今年還是以Coca-Cola Clear之姿出現在在日本市場上。只是這銷售能持續多久呢? 不知大家看不看好。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活　日本的透明可口可樂

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