韋恩的食農生活》食安謠言的亂源（1） 人為造謠 （牛、豬、雞打賀爾蒙讓人不男不女？！）

牛、豬、雞打賀爾蒙根本是現代合格養殖業者不會採用的事情，讓人不男不女當然也是鬼扯一通。用這種謠言傷害食安信心、恐嚇消費者以謀求個人其他的目的，實在令人氣憤。

韋恩的食農生活

今天看到FB上朋友分享了一則PO文， 讓人更加了解食安謠言是怎麼來的。其實台灣在食安的表現上，在全世界算是前段班，只是深受謠言、假新聞所苦，讓大家人心惶惶。韋恩希望大家理解正確的資訊，並且唾棄這種別有用心的人。因為政府與民間專家一再強調，牛、豬、雞是「不會」施打賀爾蒙的！



這個例子是個典型人為操作的謠言，PO文描述「護家萌的王女士聲稱她是「Taipei Times的業務部總監」，貿然闖入我們辦公室試圖遊說我們簽署反同連署書，而且對方是隨機拜訪的，已經在我們社區拜訪一輪了。

誇張的是身為這麼大的媒體總監居然用食安為切入點，聲稱由於現在的牛、豬、雞施打過多的賀爾蒙導致現在的小孩不男不女，還說這是醫學研究證實的…..」

牛、豬、雞打賀爾蒙根本是現代合格養殖業者不會採用的事情，讓人不男不女當然也是鬼扯一通。用這種謠言傷害食安信心、恐嚇消費者以謀求個人其他的目的，實在令人氣憤。成語說一傅眾咻，謠言放出去，想要洗回來講一百次都未必能破除。食安信心建立不容易，要破壞倒是非常的快速。

這件事與護家萌或其立場無關，純粹是個食安謠言問題，但是你就專心談你其他的問題就好，不要製造謠言硬把食安拖下水。會用謠言塑造自己的理論，其實也讓人識破，這個人的立場有多麼地靠不住。大家應該共同來譴責這種人的言行。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 食安謠言的亂源（１）－人為造謠