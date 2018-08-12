TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 財經 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

韋恩的食農生活》食安謠言的亂源（1） 人為造謠 （牛、豬、雞打賀爾蒙讓人不男不女？！）

牛、豬、雞打賀爾蒙根本是現代合格養殖業者不會採用的事情，讓人不男不女當然也是鬼扯一通。用這種謠言傷害食安信心、恐嚇消費者以謀求個人其他的目的，實在令人氣憤。
作者： 韋恩的食．農．生活
2018-08-12 11:31
 | 2018-08-12 11:31

韋恩的食農生活

今天看到FB上朋友分享了一則PO文， 讓人更加了解食安謠言是怎麼來的。其實台灣在食安的表現上，在全世界算是前段班，只是深受謠言、假新聞所苦，讓大家人心惶惶。韋恩希望大家理解正確的資訊，並且唾棄這種別有用心的人。因為政府與民間專家一再強調，牛、豬、雞是「不會」施打賀爾蒙的！


這個例子是個典型人為操作的謠言，PO文描述「護家萌的王女士聲稱她是「Taipei Times的業務部總監」，貿然闖入我們辦公室試圖遊說我們簽署反同連署書，而且對方是隨機拜訪的，已經在我們社區拜訪一輪了。

誇張的是身為這麼大的媒體總監居然用食安為切入點，聲稱由於現在的牛、豬、雞施打過多的賀爾蒙導致現在的小孩不男不女，還說這是醫學研究證實的…..」

（鄭喬心臉書截圖）

編按：近來一名自稱為《Taipei Times》業務部總監的女子，多次闖入支持同志婚姻組織中，要求其簽署反同連署書。《Taipei Times》今天指出，王玉賓女士已於2006年1月1日離職，目前已非正式員工，其在外要求簽署反同連署一事，均屬個人行為，與《Taipei Times》無關。

新聞連結：擅闖社區逼簽反同連署書 Taipei Times：離職員工個人行為

牛、豬、雞打賀爾蒙根本是現代合格養殖業者不會採用的事情，讓人不男不女當然也是鬼扯一通。用這種謠言傷害食安信心、恐嚇消費者以謀求個人其他的目的，實在令人氣憤。成語說一傅眾咻，謠言放出去，想要洗回來講一百次都未必能破除。食安信心建立不容易，要破壞倒是非常的快速。

這件事與護家萌或其立場無關，純粹是個食安謠言問題，但是你就專心談你其他的問題就好，不要製造謠言硬把食安拖下水。會用謠言塑造自己的理論，其實也讓人識破，這個人的立場有多麼地靠不住。大家應該共同來譴責這種人的言行。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 食安謠言的亂源（１）－人為造謠

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 韋恩的食農生活 食安謠言 人為造謠 賀爾蒙 小孩 謠言終結站
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.