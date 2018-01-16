韋恩的食農生活》黑暗料理界出現？！「女孩子汗味炸雞」與「女孩子腳底味炸雞」！

原來應該屬於黑暗料理界的菜色，如今活生生端在我們的眼前！繼去年日本業者限時推出的「女孩子汗味炸雞」上市之後，就在上個禮拜又推出了「女孩子腳底味炸雞」。這到底是甚麼味道呢？！

◎韋恩的食農生活

日本人的獵（ㄅ一ㄢˋ）奇（ㄊㄞˋ）程度應該已經突破宇宙了吧，原來應該屬於黑暗料理界的菜色，如今活生生端在我們的眼前，而且只要400日幣一份，真是可喜可賀啊。繼去年限時推出的「女孩子汗味炸雞」上市之後，就在上個禮拜又推出了「女孩子腳底味炸雞」。這這這到底是甚麼東西？？？？

其實推出這種驚嚇度１００的是日本知名連鎖炸雞店「天下鳥ます」（與取得天下諧音），它與最強的地下偶像團體「假面女子」聯名，推出了這兩款話題十足的炸雞口味。

女孩子汗味炸雞是去年８月１日到１０月３１日所限時發售。據店家所述，它是以該店招牌的炸雞胸為主體，淋上鹽、檸檬汁與起司，讓人感受到來自鹽的鹹辛、檸檬的酸味、還有起司的後味，藉以充分再現出運動後女孩子的舒爽汗味………..定價400日幣（120g, 7塊）

「女孩子汗味炸雞」。（圖片來源：http://www.ten-tori.com/asiura.html）

女孩子腳底味炸雞又是今年１月１１日的新作，一樣使用炸雞胸肉為主體，不過加上去了納豆，藉以再現出腳底的氣味與黏稠感……….定價400日幣（120g, 7塊）。

「女孩子腳底味炸雞」。（圖片來源：http://www.ten-tori.com/asiura.html）

據日本吃過的網友回報，其實還蠻好吃的啊，雞肉炸得相當多汁，與納豆黏黏的口感相當搭配。只是這味道仔細想想，還真的有點像靴子穿了很久再脫下來的味道….（謎之音，到底什麼味道啦）

不知道看完介紹，有沒有勇士想衝去嚐看看的啊？ 歡迎把你吃過的感想分享給大家，應該很多人都很好奇的呀。（結果店裡都衝去一堆大叔）。總之，相當佩服日本人在餐飲料理方便的創意，就連小當家恐怕也自嘆不如吧。

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：黑暗料理界出現？! 女孩子汗味炸雞與女孩子腳底味炸雞