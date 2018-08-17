韋恩的食農生活》因「嘉磷賽」可能致癌 孟山都判賠校工2.9億美金

有關嘉磷賽Glyphosate，韋恩曾經寫過多篇文章說明他在政治與科學領域上的愛恨情仇，因為這個農藥在全世界都非常爭議，嘉磷塞是一種除草劑，由孟山都所發明及生產。

韋恩的食農生活

8月10美國加州舊金山高等法院的陪審團宣判，美國農業生技公司「孟山都」未在其除草劑「年年春（Roundup）」與「Ranger Pro」的容器或包裝上，標示恐致癌、危害人體健康的警語，須賠償近2.9億美元予曾在加州一所學校管理員的46歲男子強森（Dewayne Johnson），強森於二○一四年被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤（一種癌症）。這宗判決是年年春Roundup）（或其主要成分嘉磷賽Glyphosate）第一次成立需對消費者的癌症負責，此例一開，孟山都恐會面臨後面上千件的訴訟。

有關嘉磷賽Glyphosate，韋恩曾經寫過多篇文章說明他在政治與科學領域上的愛恨情仇，因為這個農藥在全世界都非常爭議，嘉磷塞是一種除草劑，由孟山都所發明及生產。因為而後孟山都推出了抗嘉磷塞的基改作物（黃豆、棉花、油菜及玉米），使農民在噴灑嘉磷塞時能夠殺死雜草而不會殺死該基改作物，所以讓它與基改作物相提並論而爭議不斷。同時為了配合這樣的耕作方式，造成嘉磷塞在作物上殘留的隱憂，也讓很多消費者團體提出反對音浪，懷疑它會造成癌症。

美國自1974年就允許使用嘉磷塞，2013年主管的環保署（EPA）對它做成科學結論，認為嘉磷塞沒有造成人體癌症的風險。

歐洲的情況是，歐盟在2002年首次准許嘉磷塞的使用，其後，因應2009年歐盟新的法規，歐盟食品安全局在2015年更進一步對嘉磷塞新的科學證據做了檢視，作出嘉磷塞不可能是人類致癌物的結論。

到了2016年初，屬於WHO的IARC國際癌症研究組織作出新的結論，將嘉磷塞列為2A級的可能致癌物。

2016年的同時間，歐洲執行委員會也要求其下的化學局對嘉磷塞重新做一次安全評估，到了2017年3月，化學局的風險評估委員會做出結論: 沒有任何證據顯示嘉磷塞與人體的癌症有關，嘉磷塞也與人體的基因突變或遺傳毒性無關。因此到了2017年底，歐盟同意展延它的使用許可，同時間，其他機構也得出相類似的安全結論，這些機構包含歐洲的食品安全局（EFSA）；以及其它國家（日本、加拿大、澳洲、紐西蘭）的食安單位；甚至包含IARC的頂頭單位WHO與FAO（國際糧農組織）的共同評估。所以世界上的安全機構似乎只有IARC有特立的意見，認為嘉磷塞是致癌物了。

2016年初，屬於WHO的IARC國際癌症研究組織作出新的結論，將嘉磷塞列為2A級的可能致癌物。（路透）

而今美國加州的最高法院做下如此判決，孟山都認為不是基於科學立場，因為癌症的成因是很難證明的，要證明某件東西與癌症無關也是一樣困難。即使美國法院採納了IARC的證據，認為嘉磷塞是2A級的可能致癌物，但是2A也只是對人類的致癌的證據很有限，但有足夠的對動物致癌的證據，所以無法說一定會造成人體的癌症。

此例一開，對於法律上癌症與致癌物的關係以及其責任有非常深遠的影響，就像上面所說，人體的癌症通常與許多因素都有關係，很難指向單一原因。但是如果法律認為這眾多因子都有責任的話，那責任就會變得複雜了。就如我們知道吸菸與肺癌有是相關的，但是我們仍然容許香菸的販賣，並且只要求香菸標示警語。而懷疑因為抽菸而得到肺癌的每一個癮君子，要想控告菸商並得到賠償，在司法上依然是相當困難。

而同樣屬於IARC 2A的可能致癌物，其實還有紅肉、丙烯醯胺（來自洋芋片、黑糖）、夜班工作; 而更高等級的1類，還有中式鹹魚。所以韋恩很難想像，以後豬肉商、洋芋片業者、要求夜班工作的雇主、甚至賣鹹魚雞粒炒飯的餐廳老闆，將來是不是都有可能面臨引起癌症的訴訟以及天價的賠償呢？

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 因嘉磷賽可能致癌 孟山都判賠校工2.9億美金