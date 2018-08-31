胡，怎麼說》「823砲戰」還在打？！

823南台灣大水災，才知道823砲戰還在打！？



今年823，連續暴雨炸彈強襲南台灣，造成多處嚴重淹水災害；救災正緊急之時，另一場砲戰也在網路幾乎同時開打，砲火甚至比暴雨炸彈還猛烈，鎖定的主目標就是民進黨蔡英文政府。

今年823，連續暴雨炸彈強襲南台灣；救災正緊急之時，另一場砲戰也在網路幾乎同時開打，砲火甚至比暴雨炸彈還猛烈。（資料照，記者吳正庭攝）

1958年823砲戰，中國軍隊向金門猛射砲彈，軍事目的是威嚇「武力解放台灣」，政治目的則是要瓦解中華民國民心士氣等等。



2018年823網路砲戰，目標則是打擊蔡英文政府執政能力，重擊民眾對蔡政府信任，進而摧毀其道德基礎。



與當年823不同的是，那時中華民國對抗的就是當面之敵中華人民共和國；這次823，民進黨蔡英文政府同時要三面作戰，除了救災、勘災必須迅速及時有效，還要因應藍、紅網軍的砲擊。



網路823砲戰，發砲攻擊蔡政府的，包括都挺「一個中國」的藍、紅網軍，中國方面除了火力支援，更提供不少歪曲事實、片斷截取的假新聞砲彈，做為攻擊武器。

連續暴雨炸彈強襲南台灣，造成多處嚴重淹水災害；網路上的砲火甚至比暴雨還猛烈，鎖定民進黨蔡英文政府。（資料照，記者張忠義攝）

823以來，這幾天暴雨漸歇，淹水也在中央及地方加民間，全力抽水而消退了，不過，網路上及親中媒體上，政黨、政客、名嘴、網軍，認定有機可趁，以假新聞、截圖製作假照片、片面曲解治水來龍去脈以怪罪蔡政府的砲彈，仍沒完沒了，持續發砲，不肯罷休！



「講的一口好治水」、「演的兩腳好勘災」，這是最常見的學者、專家、名嘴藉機發砲攻擊的論述，如果用「講」就治好水患，那些學者專家過去有的曾當過官員、有的過去也曾參與治水計劃研討，那麼，水患早就被你們治掉了，為何現今水患仍頻仍？



部分名嘴及媒體人論調更是離譜，從他們的批評中顯示，他們認同的勘災是要用「演」的，至少兩腳、最好是腰部都撩落去浸在水中，才算「演出成功」。演出之前呢？演出之後呢？首長去勘災、勘災後，不坐飛機、直升機、不坐車嗎？把前後左右全都封鎖切掉，只留撩落去照片或片段影片，蔣經國當年能、金正恩、習近平現在能，但是民主、言論自由、開放、網路發達、人人可開直播的台灣，能這樣一演到底嗎？

首長去勘災、勘災後，不坐飛機、直升機、不坐車嗎？把前後左右全都封鎖切掉，只留撩落去照片或片段影片，蔣經國當年能、金正恩、習近平現在能，但是民主、言論自由、開放、網路發達、人人可開直播的台灣，能這樣一演到底嗎？（資料照，記者曾迺強攝）

治水都是長期計劃，就以大台北防洪計劃為例，1980年之前即開始，前後做了25年以上，直到2005年員山仔分洪道完工啟用，200年洪水頻率防洪標準才大致完備，總花費在3000億以上，加上加強及附屬工程，如以現在幣值計，恐怕7、8千億甚至近兆元。



六都的其他都都沒有台北市那麼高規格，無論防洪標準、預算都差很大，各縣市更不用比了。無論藍綠，夸夸其言論功過太無聊，毫無意義，爭功諉過更不應該。如有官商勾結吃治水錢或亂花錢，一案歸一案，都應究責嚴辦！