胡，怎麼說》水災後，「一中製造」的假消息土石流滾滾來！

狂暴豪雨漸歇，南台淹水漸退，但是，「一中製造」的假消息，如土石流般滾滾而來，對台灣造成二度傷害，意圖藉此分化台灣，製造政府與人民對立，加重對台灣的傷害！

狂暴豪雨漸歇，南台淹水漸退，但是，「一中製造」的假消息，如土石流般滾滾而來，對台灣造成二度傷害。（資料照）

洪水連日肆虐，台灣忙防洪救災已不及，卻必須同時防範被惡意製造的假消息土石流淹沒，假消息鋪天蓋地、見縫插針、三真七假...不一而足，更令人防不勝防。

從假消息的「針對性」來看，九成以上是「一個中國」製造的，包括對岸中國豢養的紅網軍，以及台灣接受「一個中國」的藍軍政、媒、社團及培養的網軍，藍紅網軍聯手，暗中勾連合流，它們針對性攻擊的目標，都指向不接受「一個中國」的民進黨蔡英文政府。

「一個中國」製造的假消息，目的就是就是要擊倒蔡英文政府，終極目標就是製造「一個中國」，把台灣送入被專制中國併吞的虎口中。

蔡英文總統急入水災災區勘災，為趕路坐雲豹甲車前往，穿雨鞋涉水巡視災區，卻被有心人士刻意截圖格放，並批判蔡總統規避涉水、耍官威。（資料照，記者曾迺強攝）

蔡總統急入水災災區勘災，為趕路坐雲豹甲車前往，穿雨鞋涉水巡視災區，卻被有心人士刻意截圖格放，並批判蔡總統規避涉水、耍官威，並由藍網軍迅速流傳，中國外圍官媒及紅網軍再加工製造，更歪曲上綱為女皇出巡、不下車是怕弄汙了名牌鞋（哪管蔡英文明明穿雨鞋），傳回台灣又由藍網軍擴大分享攻擊...。

坐甲車假消息還在傳，又傳出以「鬼島」為名（用鬼島形容台灣，來源不問也可知是那類），炮製假新聞、造假圖，謊稱蔡英文所坐裝甲車上，士兵荷槍實彈、槍已上膛，防災民抗議鬧事。通篇謊言，惡毒製造軍民對立，卻在網上流傳。某網紅大罵正搶救災區的志願役軍人廢物，也是同類的產物。做的出這種事、講的出這種話的人，根本腦殘心黑。

巡視災區要荷槍實彈、槍上膛？你們家習大大才需要這樣幹吧，由此也可看出這篇假新聞的始作俑者應是中國製造，而由在台灣的「一個中國」藍網軍接手傳播，藍紅合流的痕跡斧鑿斑斑。

蔡總統過境美國，訪問十分機密的NASA太空控制中心，於是，中國方面就放出蔡總統花7500億向美買到的禮遇。藍網軍依紅網軍假造的內容，分享還加料大罵蔡政府。（圖擷取自蔡英文總統臉書）

藉水災製造假新聞的土石流之外，外交上的假新聞最近特多，蔡總統過境美國，訪問聯邦政府所屬十分機密的NASA太空控制中心，於是，中國方面就放出蔡總統花7500億向美買到的禮遇。藍網軍依紅網軍假造的內容，分享還加料大罵蔡政府。實際上，這是中油為分散天然氣來源，穩定國內需求，與美國一家公司簽的25年長期供氣合約，無關訪美，卻被紅藍軍移花接木、惡意歪曲。

中國對台發動網戰，我們只能隨時備戰應戰，迅速刺破其謊言。在這裡要問的是，在台灣的藍（或帶紅）的政黨、政客、媒體、社團、網軍，你們對專制中國採跪姿朝拜，憑什麼對民主自由台灣如此傲慢？憑什麼對台灣如此惡意歪曲造假凌辱謾罵？你們在台灣享受民主自由，卻惡意破壞民主自由的台灣！你們不過就是北京主子的九等奴才吧了！