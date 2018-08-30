Mygopen》【假LINE】台中市本土型登革熱謠言瘋傳！台中市政府：並非事實

LINE貼文「本市目前確診20例本土型登革熱病例…只要是病毒造成全身出血…死亡50-95 percent.是研究病毒30年的專家最怕的一種」，這並非事實。

Mygopen

你LINE收到台中市登革熱的通知訊息嗎？謠言說「轉環衛科通知」、「本市目前確診20例本土型登革熱病例如下」、「死亡50-95 percent」，還說這是研究病毒30年的專家最怕的一種。台中市政府對此也出面澄清了，表示內容說的並非事實，疫情未經查證切勿轉傳！

因為散播不實登革熱謠言、傳染病資訊屬犯法行為，要小心唷！



曲解台中登革熱狀況的謠言

原始謠傳版本

轉環衛科通知：

本市目前確診20例本土型登革熱病例如下：

（1）東區東門里

（2）東區東英里

（3）南區南門里

（4）南區南和里

（5）烏日區三和里（成功嶺）

（6）大里區祥興里（3）

（7）大里區中新里

（8）大里區東興里（2）

（9）大里區立德里

（10）大里區東昇里（2）

（11）大里區內新里

（12）太平區中興里

（13）太平區新光里

（14）太平區光明里

（15）太平區平安里

（16）西區雙龍里

大家小心，蚊子叮咬傅播。此RNA病毒很强。只要是病毒造成全身出血，出血型。死亡50-95 percent. 是研究病毒30年的專家最怕的一種。要告知家人小心。近期，不穿短褲

謠言破解說明

這樣的訊息真的不要亂傳，散布傳染病疫情謠言或傳播不實流行疫情消息，容易觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法，而且根據統計，登革熱致死率跟謠言描述的落差很大，提醒大家的用意是好的，但請不要散佈不實訊息囉！

台中市政府在官方LINE帳號做出澄清

正確闢謠解釋

LINE貼文「本市目前確診20例本土型登革熱病例…只要是病毒造成全身出血…死亡50-95 percent.是研究病毒30年的專家最怕的一種」，這並非事實。

衛福部疾管署統計：

◎典型登革熱致死率低於1%

◎登革出血熱早期治療死亡率低於1%，未及時治療死亡率才會達20%以上

■傳染病防治法：散布傳染病疫情謠言或傳播不實流行疫情消息，最高可處50萬罰金

■社會秩序維護法：散佈謠言足以影響公共安寧，得處3日以下拘留或3萬以下罰鍰

實用資訊

►台中市登革熱NS1快篩醫療院所

►市府衛生局「預防登革熱專區」

►免費防疫專線

1922（或0800-001922）

散播不實登革熱謠言、傳染病資訊，是犯法行為，最高可罰50萬，3日以下拘留，未經查證切勿轉傳，以免受罰！



資料來源：台中市政府 - 台中市政府官方LINE帳號

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】台中市本土型登革熱謠言瘋傳！台中市政府：並非事實