TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 財經 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

Mygopen》女舞者是機器人？上海迪士尼4D影視？！

這完全就是曲解影片的錯誤描述，最近這個謠言在中國也很熱門，後來也被當地媒體闢謠了，流傳的影片惡意剪掉 CCTV 的字樣，想讓人誤以為是機器人。其實你只要搜尋「秦熙 春闺梦」就能夠找到相關的影片了。
作者： 這是假消息
2018-08-26 12:29
 | 2018-08-26 12:29

Mygopen

說「女舞者是機器人」、「來自上海迪士尼4D影視」的影片謠言你在 LINE 也收到了嗎？許多人表示這明明看起來就是真人！原來這是來自中國的謠言，事實上這完全就是真人，而流傳的片段主要來自 CCTV 電視舞蹈大賽，別再轉傳分享囉！

女舞者是機器人的謠言

原始謠傳版本：

请注意：女舞者是位机器人，这段视频来自上海迪士尼4D影视，有内部人士特别奉献，观看只有5分钟，但排队却要4小时（以上）票价：499元，在微信群里先睹为快呵，大家一起分享快乐吧！人哦！这个世界变化太快啦！

並附上這段影片：

謠言破解說明：

這完全就是曲解影片的錯誤描述，最近這個謠言在中國也很熱門，後來也被當地媒體闢謠了，流傳的影片惡意剪掉 CCTV 的字樣，想讓人誤以為是機器人。其實你只要搜尋「秦熙 春闺梦」就能夠找到相關的影片了。

正確闢謠解釋：

根據中國上觀新聞的闢謠，這段舞蹈影片其實是來自於 2007 年第四屆 CCTV 電視舞蹈大賽，是由一位真人舞者「秦熙」表演的舞蹈「春閨夢」，並非來自上海迪士尼。

有興趣的朋友可以看一下原版的舞蹈影片囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】女舞者是機器人？上海迪士尼4D影視？是真人古典舞啦

 

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 機器人 女舞者 上海迪士尼 謠言終結站 這是假消息 MyGoPen
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.