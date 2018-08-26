Mygopen》女舞者是機器人？上海迪士尼4D影視？！

這完全就是曲解影片的錯誤描述，最近這個謠言在中國也很熱門，後來也被當地媒體闢謠了，流傳的影片惡意剪掉 CCTV 的字樣，想讓人誤以為是機器人。其實你只要搜尋「秦熙 春闺梦」就能夠找到相關的影片了。

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說「女舞者是機器人」、「來自上海迪士尼4D影視」的影片謠言你在 LINE 也收到了嗎？許多人表示這明明看起來就是真人！原來這是來自中國的謠言，事實上這完全就是真人，而流傳的片段主要來自 CCTV 電視舞蹈大賽，別再轉傳分享囉！

女舞者是機器人的謠言

原始謠傳版本：

请注意：女舞者是位机器人，这段视频来自上海迪士尼4D影视，有内部人士特别奉献，观看只有5分钟，但排队却要4小时（以上）票价：499元，在微信群里先睹为快呵，大家一起分享快乐吧！人哦！这个世界变化太快啦！ 並附上這段影片：

謠言破解說明：

這完全就是曲解影片的錯誤描述，最近這個謠言在中國也很熱門，後來也被當地媒體闢謠了，流傳的影片惡意剪掉 CCTV 的字樣，想讓人誤以為是機器人。其實你只要搜尋「秦熙 春闺梦」就能夠找到相關的影片了。

正確闢謠解釋：

根據中國上觀新聞的闢謠，這段舞蹈影片其實是來自於 2007 年第四屆 CCTV 電視舞蹈大賽，是由一位真人舞者「秦熙」表演的舞蹈「春閨夢」，並非來自上海迪士尼。

有興趣的朋友可以看一下原版的舞蹈影片囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假影片】女舞者是機器人？上海迪士尼4D影視？是真人古典舞啦