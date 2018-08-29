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Mygopen》最近毛豬淹死幾千隻？分解加工賺翻？！勿散佈謠言訊息！

以簡體字的描述方式與用語，過去中國也有散佈類似的謠言訊息，要人「少吃豬肉」結果後來被當地警方逮捕的狀況。事實上若是發生不良飼主找黑心食品加工廠，民眾也是無法避免這樣的狀況，購買檢驗合格的新鮮肉品才是正解，但不應該散佈謠言，再次傷害豬農。
作者： 這是假消息
2018-08-29 15:33
 | 2018-08-29 15:33

Mygopen

豪雨淹水後，你收到「最近毛豬淹死幾千隻」、「香腸肉乾、鬆、肉排都不要吃」、「分解加工賺翻了」這樣的 LINE 訊息嗎？每到颱風淹水都會有類似的謠言傳出！事實上豪雨災害除了重建工作之外，政府也會派化製車與國軍處理，降低不良業者盜賣死豬肉加工流入市場的狀況，做清運化製銷毀的動作。

毛豬淹死幾千隻，不要吃豬肉的謠言 

原始謠傳版本：

最近毛猪淹死几千支，香腸肉干、鬆、肉排都不要吃，今早掃地隊長説他表哥都收几拾塊1支死猪，分解加工䁠翻了，叫我们不要吃外卖猪肉，排骨酥麺，很恐怖，遊覧車吃饭餐厅肉類都别碰蹄膀、猪腳都往那送，真是可悪到極奌。炸雞亦同，这些都不要買了。食安訊息分享。大家告訴大家

豬隻淹死示意圖。（熱心網友提供）

謠言破解說明：

以簡體字的描述方式與用語，過去中國也有散佈類似的謠言訊息，要人「少吃豬肉」結果後來被當地警方逮捕的狀況。事實上若是發生不良飼主找黑心食品加工廠，民眾也是無法避免這樣的狀況，購買檢驗合格的新鮮肉品才是正解，但不應該散佈謠言，再次傷害豬農。

針對農友處理清運的問題，農委會表示可以洽電鄉鎮區公所，也可申請國軍協助通報地方政府防疫所做清運化製的動作。

正確闢謠解釋：

目前農委會針對死廢畜禽，已洽請國防部協助，防檢局也立即成立工作小組，每縣市有一人專案督導協助地方處理死廢畜禽清運、化製等相關事宜，並加強消毒工作。

農委會強調，畜禽養殖戶倘有發生災害，請儘速向地方公所通報災情，死廢畜禽亦應妥善處理並加強畜牧場消毒工作，以避免影響環境衛生。

根據 UDN 報導，防檢局動物防疫組長徐榮彬表示：這些畜禽屍體泡過水，天氣這麼熱，一定會有味道，甚至開始腐爛，這種屠體沒辦法做加工食品，加工品一定要新鮮肉品，甚至連做飼料都不行，味道太重，不可能掩蓋，只能清運化製（焚燒）銷毀，銷毀過後的成品可做肥料，無法有其他利用，無須擔心會流入市面、進入食物鏈。

目前 MyGoPen 也已通報相關單位重視這樣的問題與謠言，做好初步把關的動作，農委會也表示會視情況對外說明澄清。


未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。


資料來源：農委會 - 林主委指示加強豪雨防救災工作 減少農漁畜損失

本文經授權轉載自Mygopen 最近毛豬淹死幾千隻？分解加工賺翻？！勿散佈謠言訊息！

 

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