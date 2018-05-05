Mygopen》您是機車族嗎？壞消息來了？台中禁行燃油機車...謠言啦！

事實上這個 2013 的謠言流傳滿久了，只是到了 2018 又再度在 LINE 傳開，台中市政府最近又只好再次發文澄清，表示市府目前真的無「禁摩」規劃，別再傳囉！

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你收到「您住在臺中市嗎？您是機車族嗎？壞消息來了」的 LINE 老謠言嗎？說「台中市將全面禁行燃油機車」的消息，大家又收到這個 2013 的新聞影片，事實上台中市府澄清，現階段並沒有「禁摩」規劃的。

事實上如果仔細看這段 2013 的影片，前面主播其實是說指定區域內禁行燃油機車，只是新聞影片被曲解成整個台中都不准騎燃油機車了。

台中禁行燃油機車的謠言

原始謠傳版本：

謠言破解說明：

事實上這個 2013 的謠言流傳滿久了，只是到了 2018 又再度在 LINE 傳開，台中市政府最近又只好再次發文澄清，表示市府目前真的無「禁摩」規劃，別再傳囉！

正確闢謠解釋：

台中市政府發文澄清表示：不實訊息多年前就開始流傳，市府現階段以淘汰老舊二行程機車為主、並鼓勵換成電動車，也努力建構電動機車友善使用環境，市府目前無禁摩規劃，盼民眾不要輕信，收到類似錯誤資訊也不要轉傳他人。



環保局指出，市府積極鼓勵汰換二行程機車並新購電動二輪車，去年市府預算加上環保署補助款投入約1.53億元經費，淘汰二行程機車近6萬輛，6都目標達成率第一；依據統計，台中市二行程機車設籍數自104年約30萬輛，已減少至目前的大約12萬輛。今年再持續加碼補助1億元，預計將再淘汰3萬輛以上二行程機車。



目前環保局的補助方案，二行程機車汰換自行車補助4,500元、二行程機車汰換電動機車，因車型及申請對象不同，補助2萬7,200元到4萬3,800元不等；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助1萬元至1萬3,000元不等；新購電動機車補助1萬4,200元至3萬3,000元不等；新購電動（輔助）自行車補助2,000至6,000元不等；純淘汰二行程機車補助3,000元。



環保局也提醒，配合行政院環保署二行程機車補助落日條款，將逐年遞減補助金額，109年將不再提供二行程汰換補助，呼籲民眾把握機會，儘速申請。詳情請上台中ㄅㄨㄅㄨ網查詢，如有問題請電洽04-22201661或04-22289111轉分機66235。（5/4*1）*交通局

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：台中市政府 - 台中全面禁摩謠言一再出現 市府：網路舊聞非事實 勿以訛傳訛

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】您是機車族嗎？壞消息來了？台中禁行燃油機車是謠言