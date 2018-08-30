自由開講》「母湯」再攪局

◎邵俐嘉

近日私幼業者聯合發表公開信表態「不加入準公共化」，還向公平交易委員會檢舉政府推出的幼托新制，影響公平競爭，有聯合壟斷、違反公平交易法之虞。在野黨也召開記者會，指出幼托新制：事前未溝通倉促上路、要求私幼降價及抬高薪資導致私幼抵制、逼迫爺奶骨肉分離等，產生家長、保母及私幼業者三輸局面，要求行政院及時喊停，重提政策，回歸市場機制。

針對「政府收編私幼是聯合壟斷」之指控，讓人不禁想到政府德政之一：全民健保。全民健保在一九九五年實施，當時公立醫療院所數僅占約4%，其門診醫療給付占比僅約20%，政府要普設公立醫院速度有限，於是政府以加盟店概念，由政府提供醫療給付，控管收費、透過評鑑確保品質，同時，在偏遠地區衛生所設立群醫中心，以間接方式讓身體健康狀況差異大的每位國民都能享有醫療服務。

準公共化托育及擴大育兒津貼方案。（彰化縣政府社會處提供）

現在公共化幼托供給亦面臨相同處境，目前全台公幼逾2,000所，私幼近4,300所，政府明白家長對平價托育的需求，預計4年內要增加1,200班公立或非營利幼兒園，但政府預算有限，短時間內能增加的名額是無法滿足家長需求，所以就找了市場上已存在的私幼業者合作。

正如買牛肉麵，市面上牛肉麵價格有的貴、有的便宜，家長一定會買真材實料、好吃又買的起的牛肉麵給小孩。政府準公共化政策，就是找價格負擔得起、又有一定品質的私立幼兒園合作，透過補貼私幼差額，提供家長平價的幼托服務，何來要求私幼降價之說?

至於強迫爺奶骨肉分離更令人不解。若從家長領到多少津貼來看，小孩送給保母顧可領6,000元津貼，爺奶帶孫只能領2,500元，確實領較少沒錯。但從家長整體托育支出而言，以現行日托行情，保母費扣除6,000元津貼，至少要再付10,000元給保母，但給阿公阿嬤帶，肥水不落外人田，錢不用付給外人又放心，還可以領2,500元，怎麼會造成骨肉分離？

另外，各界一再抨擊準公共化政策未溝通就倉促上路，枉費教育部從去年底研議至今年，期間還全台跑透透跟各縣市政府、私幼業者、家長團體溝通，公聽會及說明會就超過20場，付出的努力全被抹滅。

少子女化對策甫上路，政策推動初期固然有諸多不完善之處，但還是由衷期望各界能給政府逐步上軌道的機會，讓更多保母、私幼不再觀望，家長能實質受惠。

（台北市民，家有學子）

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