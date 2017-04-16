自由廣場》六歲以後怎麼養？

◎ 葉家蓁

最近有兩件事引起熱議，一件是前衛福部長林奏延提議「六歲以下國家養」，另一件則是全聯總裁徐重仁「年輕人很會花錢」的評論。這兩件事恰恰點出目前台灣年輕人面臨的慘澹現狀，以及在位者對於年輕世代困境的誤解。

台灣年輕人現在面臨的是什麼樣的未來？台灣近十年來，扣除物價漲幅後的實質薪資平均年成長僅○．一％，幾乎可說是聞風不動，與前一個十年（八十六年至九十五年）薪資平均年成長九．三％相較，台灣年輕人面臨的是，即使再努力，收入也不會增多的薪酸時代。薪資凍漲，台灣房價所得比卻在十年間翻了一倍，想住在台北，更是得不吃不喝十六年才買得起一間房。這樣系統性的社會失能所帶來的相對剝奪感及無力感，恐怕不是徐總裁經濟起飛年代那種「好好做事，老闆就會幫你加薪」的世代所能想像到的。

年輕人真的不想生小孩嗎？即使面臨薪資倒退、物價飛漲，根據台大社工系王麗容教授研究，台灣婦女的理想子女數仍維持兩個，高於實際子女數量。所以，究竟是什麼阻礙了台灣人進行「造人計畫」？依求職網站調查，高達近六成的上班族擔心「賺的錢不夠養小孩」、近四成擔心「買不起房，無法給孩子一個家」，總結一個字，錢。而對三十歲以下的二十二Ｋ世代而言，超過五成的青年月薪低於三萬元，光煩惱下個月房租、學貸都來不及了，遑論結婚或生小孩。

「六歲以下國家養」真有助於提升生育率？「六歲以下國家養」口號，不僅短中長期目標未定，政策更是不明，以目前國家財政困窘情形，究竟能端出多少牛肉刺激生育率？生養小孩絕不是僅考量六歲前經濟負擔，養一個小孩到十八歲，至少需要五百萬元，且隨子女進入就學階段，負擔逐年加重。國家不應也不可能負擔扶養一個小孩至成年的花費，「六歲以下國家養」恐怕又會是一個無效的催生政策。

與其又端出一次性生育津貼加碼，延長「看得到，吃不到」的產假、育嬰假或是找高薪藝人代言，政府不如將資源集中用於改善薪資結構、房價、產業結構等多管齊下，讓薪資及房價回到合理範圍，讓年輕人感到未來有希望，脫離「不是不想生、是生不起」的環境後，國人的生育率自然就能止跌回升。

（作者為上班族 ）