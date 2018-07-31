自由開講》孩子都是寶 利益可以先擺一邊嗎？

◎邵俐嘉

繼今年5月中之後，行政院提出的托育政策，隨著上路日期（8/1）接近，再次引發熱烈議論，不同利益團體都有不同聲浪，家長一團霧水、保姆/私立業者擔心收費受到政府管制、地方首長不同調的發言混淆視聽（如要中央全額買單、照舊加碼、現有補助措施明年落日等）、立委則抨擊政策急就章。

繼今年5月中之後，行政院提出的托育政策，隨著上路日期（8/1）接近，再次引發熱烈議論。（資料照）

少子女化及人口老化帶來的影響是工作人口減少，長照、警察、消防人員、醫護人員、要輪班的製造業、營造業等仰賴年輕人的工作沒有足夠的人來做，經濟成長受影響，消費力減少，稅收也會減少，各種社會保險退休金面臨破產危機，每個青壯年要養的老人變多，國家也沒有足夠預算蓋新的建設或連基本維護都會有問題，因此，世界各國都認為少子女化是國安問題。台灣去年的總生育率是1.13人，排名為全球倒數第3名，年輕人不願生兒育女原因很多，但在高房價、青年薪資成長幅度有限、經濟成長持平的大環境，政府除了托育補助、租稅優惠，還鼓勵企業提供友善育兒環境、提出友善育兒的住宅政策、友善育兒的交通措施（如親子車廂、無障礙電梯）、製作人口教育教材等，相信願意生養奢侈財－歡比霸小孩的父母們都能感受到政府的付出與努力，也期許各利益團體，包括保姆/私立業者、地方政府及立委諸公們，利益擺兩旁，讓行政院的美意付諸實行，家長趕快受惠。

對家長而言，只在意一件事：從政府（不論中央/地方或托育補助/育兒津貼）領到多少補助款。行政院提出的新版托育政策，申請條件和過去多數縣市的托育政策一致：排富、未正在領育嬰留職停薪津貼，整體而言，全台各地家庭，不論設籍在哪、選擇在家自己顧、送給保姆或機構，養育一名幼兒從出生到6歲，累計可領到的補助款都將變多，以爺奶帶孫為例，在某些縣市，有受訓過的阿公阿嬤帶孫子，一個月可領4,000元（中央及地方加碼），只能領到2歲，2年下來可領9萬6,000元；新版托育政策，一個月可領2,500元至4歲，4年下來可領12萬，補助不減反增，因此，有自行加碼補助的縣市政府將逐步調整並停辦。至於過渡時期，父母仍可從優領取，加上受理申請及審核單位皆相同，也毋須擔心權益受損。至於設籍在托育費用較高的台北市或新北市家庭，若將小孩送到沒跟政府合作的保姆/托嬰中心/私立幼兒園，領到補助會較舊制少，因此，台北或新北市政府未來仍將額外補助。

針對私立業者擔心收費受到管制，是倒果為因，托育服務內容（如華德福、蒙特梭利、角落教學、全美語等）、品質與費用有一定關係，政府財政資源有限，買不起五星級便當，家長也不一定需要五星級便當，為減輕父母經濟負擔及增加等同公立幼兒園價格的幼托服務名額，政府固然只能在有限資源之下，找有一定服務品質、價格合理、師生比及環境合乎法律規定、收托時間又能配合家長需求的私立業者合作。

至於，新版幼托政策急就章，事實上，今年5月中，行政院即公布新版幼托政策，6月也陸續於全台各地舉辦公聽會，邀請相關利益團體（包括家長、私幼業者、保姆及民意代表等）出席提供建議。從近日行政院再次公布的幼托政策細部規劃內容，不難看出行政部門已參採相關團體意見並調整。

8月又是新的學期開始，期望有更多符合條件的私立業者仰或保姆本於初衷，加入準公共化機制，也呼龥政府能建立平台公布公共或準公共化機構或保姆名單，同時也落實其他友善育兒住宅政策、人口政策教材等配套措施，讓台灣總生育率能逐漸提升。

（台北市民、家有學子、曾任職於政府機關）

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