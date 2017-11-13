自由共和國》楊逸飛／炒短線的托育政策 達不到幼教公共化的目的

楊逸飛／公幼教師

選舉將近，許多縣市紛紛端出幼托政策的牛肉來搶選票。但這些政策，不論是補助學費或提供育兒津貼，都只是在炒短線，看似有利於減低家長負擔，實際只是撒錢暫時堵住業者的嘴巴。

回歸本體，教育公共化的原則至少有三點：公共承擔、公共監督、公共利益分享。「公共承擔」指的是：社會資源有限，國家有時必須為某些具有障礙或各種不利因素的個人、群體，負擔更多的成本；「公共監督」的精神，則是教育本身應屬於與學校運作有直接關係的成員共同參與、決策和自主管理，但同時也受社會的監督；「公共利益分享」的意義，則是教育成果必須用來完善公共利益，而非達成特定群體的有利目的。

我們可以從教育公共化的原則來檢視當前的幼托政策。

第一，幼兒屬於國家重要資本，但幼兒尚未成熟，無法為自己爭取資源，在此概念底下，國家當然必須為幼兒負擔更多的成本，且幼兒教育產出的成果，也將由社會共享，因此其成本，自然應當由社會群體一起負擔，而非由個別的幼兒家庭負擔。因此，廣設公立學校，才能符合公共承擔的原則。

第二，當前國家公私幼比仍處於三比七，在商品化的幼教世界裡面，多數學校屬於私有財產，國家就算補助再多的經費，身為校園主體的學生、教師甚至家長，仍舊無法對於自己的教育權利進行監督。就算是非營利幼兒園，但本質上仍屬於特定基金會或團體，在政策與教育方針的決斷上，仍直接受到所屬單位的影響，仍難以達到公共監督的原則。而公立學校容易受大眾檢視，校內並設有完整的家長會，且因教師與家長會之間並沒有工作上的利益關係，所以較能相互合作，達成公共監督。

第三，儘管政府補助許多經費給私幼，但就法理上，該學校仍屬於私立，而非公有，其在教育成果的運用上（如：硬體設備、師資、學習資源），該如何規範其應該要運用於公共社會？所以，當然也就做不到公共利益的分享。國家挹注了許多經費，但成果利益卻無法讓社會共享，絕對是一種穩賠不賺的生意。

我國當前公立幼兒園的數量，仍遠低於私立與非營利幼兒園，離公共化的目標還有一大段距離，但今日政府竟然補助仍只以「補助私立業者學費」及「發放育兒津貼」做為幼教公共化的政策大方向，完全違背教育公共化的精神。

國家應當致力於廣開公立幼兒園或將義務教育向下延伸一年，以此達成教育公共化的目標。否則，這些每逢選舉就提出的補助政策，其所投注的經費根本只是肉包子打狗，有去無回，純粹只是浪費國家資本而已。