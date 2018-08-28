自由開講》高雄13座滯洪池果然發揮功能

◎陳振

全球氣候變遷，高雄市府興建13座滯洪池，受這次熱帶低壓影響，高雄最大時雨量達108毫米，日平均累積雨量逼近莫拉克颱風，13座滯洪池總滯洪量突破270萬噸，整體滯洪率超過9成1，另2座預計今年底完成，水利局檢討這次受災地區，將再推動3座滯洪池，打造高雄成為海綿城市。

圖為高雄永安滯洪池。（資料照）

水利局表示，市府因應極端氣候因素，斥資68億元，興建15座滯洪池，目前已完成13座，滯洪量約296萬噸，另2座將於今年底完工，總滯洪量可達326萬噸，高居全國之冠。許多高雄網友也紛紛留言表示，若無這些滯洪池，後果不堪設想，可見高雄在民進黨主政之下，防洪成績可觀。可作為雲嘉南各縣市的借鏡。

其實滯洪池與海綿城市城市不同，前者只是挖幾個大池塘以供蓄水，後者則是將城市的柏油道路改造成海綿道路，讓雨水自動滲透進地下，可以降低道路積水，之後又可以利用地下雨水來灌溉林木與花卉，降低城市的溫度，可說一舉兩得，只是這樣的海綿道路比柏油道路貴三倍。不知英賴政府的前瞻建設是否涵蓋這一項？

以前馬政府時代，已經有人建議將各大城市的柏油道路改造成海綿道路，但是馬政府都以「經費有限」而棄置不做，然而其任內財政債務卻比扁任內高，不知做何解釋？反觀扁在總統任內，大力完成員山子疏洪道，讓以前每逢大雨來必淹水的汐止與瑞芳等北台灣，從此不再淹水，且省下數十億經費。國民黨還有臉嘲笑人家，實在很不要臉。

希望民進黨的前瞻建設，也能將海綿道路的鋪設涵蓋在裡面，以免除未來南部再淹水的痛苦。或許成本高一點，但只要能降低水患，也是必要的。可將年改剩下來的經費，投入這方面道路的改造或滯洪池數量的增加，以降低水患，則萬民幸甚。

總之，綠色執政確實是品質保證，誠非虛言。

（教師）

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