自由開講》連辯論都不敢參加，侯友宜真的有能耐當新北市長嗎？

◎陳怡婷

距離年底地方選舉已剩下不到百日，候選人也陸續端出政策牛肉，按過往慣例，也是時候來場縣市長候選人辯論會，讓選民有機會完整檢視候選人提出的市政願景。在眾所矚目的新北市長選戰，參選人蘇貞昌已在幾天前公開向侯友宜下戰帖要求辯論，但侯友宜不斷推拖、迴避，就跟他拒絕參與國民黨黨內初選辯論時的態度一樣。做為一個將要領導四百萬人城市的新北市長參選人，卻不願意直接面對民眾及對手，並即時回應市民的各項提問，難免會讓市民懷疑，侯友宜真的有足夠的能耐當市長嗎？從初選至今，侯友宜從來不敢參加任何一場辯論會，這樣的參選人未來要如何面對議員的質詢？如何面對市民的監督？

在眾所矚目的新北市長選戰，參選人蘇貞昌已在幾天前公開向侯友宜下戰帖要求辯論，但侯友宜不斷推拖、迴避，就跟他拒絕參與國民黨黨內初選辯論時的態度一樣。（資料照）

還記得國民黨新北市長黨內初選時，前縣長周錫瑋、議員金介壽多次要求與侯友宜進行政見辯論，當時周錫瑋公開向侯友宜喊話，參選人的政見要能接受市民檢視及別人的批評，但侯友宜卻以「不想變成抹黑會」為由拒絕參與，被周錫瑋嘲弄是不敢辯論，另一個競爭者金介壽更酸侯友宜，即使避得了一時，未來大選還是要面對選民的檢驗。金介壽一語成讖，只不過到了大選，侯友宜還是在躲避辯論。6月時，媒體公開邀請國民黨六都市長候選人的市政發表會，只有侯友宜缺席；近日時代力量更當面要求與侯友宜針對都更政策對談，全都被侯友宜找了一些不相干的理由回絕，侯友宜雖然嘴上說不畏戰、不懼戰，但談到辯論時總是顧左右而言他，難道是因為不懂市政議題，所以怕自曝其短嗎？

平心而論，身為台灣最大縣市長的參選人，無論是侯友宜還是蘇貞昌，本就有義務向民眾清楚闡述政策，而政策辯論會能同時讓參選人表達在交通、都市規劃、產業發展等市政議題上的立場，透過公開的討論、交叉詰問等，讓政策愈辯愈明，而選民也有機會透過觀看辯論的過程，對參選人提出的市政規劃進行比較，從而選擇較為適合的人選。

侯友宜總說自己憨慢講話，不像對手蘇貞昌口才良好，但政策辯論並不是在比誰比較會鬥嘴，而是要清楚向選民負責任地交代政策藍圖。侯副市長當了七年多的副市長，難道連這點向市民說明政策的能力都沒有嗎？侯友宜身為國民黨在2018選戰中的領頭羊，只會徒留話柄給對手消遣嘲諷，恐怕難以提振國民黨內部的士氣，也會讓選民認為是怯戰，不敢開誠布公的面對選民。奉勸侯副應該爽快地答應辯論，對手都說可以讓侯友宜決定辯論形式了，讓侯友宜來開條件，如果侯連這樣都拒絕，市民要怎麼相信侯有能耐擔起四百萬人口新北市的領導人的重擔？

（新北市民，自由業）

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