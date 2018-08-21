自由開講》「挖角總在出訪後」，但臺灣絕不動搖！

◎樂克凜

恰逢中國仍深陷「貿易戰」的泥沼，而其「一帶一路」戰略屢傳來負面訊息，加上近年來中國在國際上的「銳實力」深引其他國家反感與警戒——而其對臺的恐嚇與吸納亦效果甚微，反帶動起臺灣內部的本土意識高漲，與臺美關係「大躍進」。

許多學者早已提出，在中國的「內外交迫」與諸事不順之餘，大概又只能拿「修理臺灣」做轉移焦點。果不其然，8月21日的薩爾瓦多斷交事件，不僅證明了中國「只會拿臺灣出氣」的黔驢技窮；亦提醒著國人該繼續堅定那屬於「臺灣的」價值與信念。

總統蔡英文才返抵國門，不料傳出我國與薩爾瓦多斷交。圖為外交部大廳薩爾瓦多國旗（右一）。（資料照）

「挖角總在出訪後」成為了中國新一代專門對付蔡政府的慣用伎倆。其總刻意選在蔡總統外交出訪後不久，立即操作「斷交」，此次的薩爾瓦多更選在蔡總統結束出訪行程後的隔天。其刻意「要抹殺臺灣外交成果」與「要讓蔡政府難堪」的用意再明顯不過。不僅三歲小孩皆能看出，也正因為中共這樣的刻意作為，真的恰如三歲孩童般的幼稚。也證明了，對中國而言，這些所謂與小國間的「外交關係」，不過是其用來發洩與炫富的籌碼而已。

而挖角臺灣邦交國的目的，除了出氣、卸責、轉移焦點與創造「阿Q式的精神勝利」之外；另一更重要的目標，即在希望能繼續擾亂、分化與裂解臺灣。你幾乎能預料到，未來臺灣內的部分泛藍或統派政黨，會如何藉機抨擊蔡政府上任後的兩岸關係，並開始導向「唯有『九二共識』與『兩岸統一』才是臺灣活路」；那不僅是「斯德哥爾摩式」的被害者自我檢討，更是在對中國的附和與聲援——奇怪，他們應該要聲援的不是自己的國家與政府才對嗎？

而此刻的臺灣又應該做什麼？當中國對臺灣「刻意難堪式」的外交競逐已近成常態，而在斷交風波後又免不了要來一波來自中國官方官媒，與臺灣的統派統媒「內外夾攻」下的「亂臺攻勢」時：你我更該堅定立場，看清那真正的始作俑者是誰？以及它如此喪心病狂的操作，背後更反映了怎樣的不安與技窮？並且，應該要比從前的每個時刻都表現出更加的團結與堅韌：因為臺灣人對自由、民主與主權的信仰與堅持，從不是任何一個霸權或帝國可以動搖的。

「挖角總在出訪後」成為了中國新一代專門對付蔡政府的慣用伎倆。圖為：針對我國與薩爾瓦多斷交一事，總統蔡英文中午召開記者會對外說明。（資料照）

當中國的霸權行為已幾成為了民主國家的「反指標」：「只要中國強力反對什麼，那做就對了！」時——同樣，這也證明了，近年來臺灣在臺美關係、國際組織、「印太區域」與其他更多民主國家之間的實質互動與關係上，所取得的許多重大突破；不僅讓中國心慌，更顯示臺灣正航向正確的方向上。紅色的狂風與暴雨可以暫時阻擋我們，但卻相比不了滔滔民主的時代浪潮，以及臺灣這座「永遠不沈的航空母艦」與「堅韌之島」。

（臺大國發所碩士生）

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