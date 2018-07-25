自由開講》中國霸凌台灣，必然激起國際對「中」忌憚！

◎高祺庵

由東亞運轉型的2019年第一屆東亞青年運動會，原本預定明年8月24日至31日在台中市舉行，今天傳出中國方面以台灣民間近來推動「東京奧運正名活動」，違反國際奧會規定，在24日舉行的東亞運動會臨時理事會，竟以舉手表決方式決議取消台中市主辦權。

總統蔡英文（中）25日於民進黨中常會，針對東亞青年運動會事件發表談話。左為台中市長林佳龍。（資料照）

此消息一出，引發台灣社會嘩然。台灣民眾當然群情激憤，認為中國欺人太甚。有些原本對「台灣加入東京奧運證明公投」不感興趣的民眾，也開始在詢問去哪裡連署或開始注意該訴求。

然而，筆者認為，中國政府的這樣粗暴作為，反而會引起國際社會對中國更大的忌憚，其後座力，絕對不容中國小覷。

根據權力現實主義，國際社會中缺乏一個高於國家主權的政府存在。國際秩序就是一個「無政府狀態」。每個國家為了生存，必須獲得保障自身安全的權力。因此，「權力」才是維護國際秩序的關鍵元素。

儼然成為國際強權的中國當然熟稔權力的奧妙。中國就是一個道道地地的權力現實主義國家。在自己還沒能有實力挑戰美國國際霸權地位前，就是乖乖當龜兒子，不要攖美國的鋒芒。但對付比中國弱小的國家，在處理爭議問題的過程中，「中國模式」就是赤裸裸的以強凌弱、以大欺小。

中國處理台灣問題就是明顯案例，情況眾人皆知，筆者無須多談。

長期以來，中國霸凌台灣的威脅，即便其他國家無法介入，但這些國家必定也點滴在心頭，內心忌憚不已。他們會不禁思考，一旦有一天中國真正強大起來，美國再也無法制衡中國時，中國霸凌的對象，會不會像對付台灣一樣，對付他們？

長期以來，中國霸凌台灣的威脅，即便其他國家無法介入，但這些國家必定也點滴在心頭，內心忌憚不已。（美聯社）

筆者認為，中國崛起為國際社會帶來了各種干擾、侵害各國內政的問題，絕對和中國口頭說「和平發展」、「和平共處五原則」那張的空白芭樂票背道而馳，更讓各國政府豎起神經應對之。

因為，國際社會永遠不會知道，中國會不會慣用「危害中國國家安全」或「傷害中國人民情感」的藉口，堂而皇之地影響或阻撓其他國家的國際行為。又或正確地說，北京當局已經出口「中國模式」了，各國該用怎樣的模式去應對？

台灣只是中國用毫不掩飾的暴力干預的案例。因為，今天發生在台灣，明天也極可能發生在任何一個比中國弱小的主權國家身上。若每個國家不發聲，難保有一天，麻煩不會落在自己頭上。

（政治大學國際事務學院碩士生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com