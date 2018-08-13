自由開講》巴拉圭是永遠的盟友？

◎何國世

蔡總統繼2016年6月，甫上任即出訪巴拉圭後，這次將參加總統阿布鐸就職典禮，短時間再度造訪，強力鞏固邦誼之心不言可喻，也足見該國對台灣邦交的重要。巴拉圭是中華民國在南美洲唯一，也是面積最大的邦交國。1957年，兩國因反共結盟，至今，雙方已有超過一甲子的邦誼。然而，1990 年代，巴拉圭民主化後及冷戰结束，巴國主張與中國建交的聲浪逐漸高漲。

去年六月外交部「英翔專案」，蔡英文總統出訪拉美友邦，與巴拉圭總統卡提斯合影。（總統府提供）

自獨立以來，巴拉圭的外交政策就常在兩大鄰國巴西和阿根廷間尋求平衡，並採取孤立或向外擴張的極端政策。此外，因為缺乏出海口、充斥傳統官僚主義、缺乏規劃的文化以及基礎設施嚴重落後，其發展受到嚴重限制。

巴拉圭人口約七百萬，其中37%是小孩或青少年。貧窮及極端貧窮人口嚴重影響小孩及青少年。此外，貧窮及收入分配不均，依然是國家的重要挑戰。為此，巴國政府推出2014至2030國家發展計畫，其主軸為：減少貧窮及推動社會發展、實施機會均等的經濟發展以及讓巴拉圭進入全球市場。

雖然近十年，巴拉圭經濟年均成長5%，但非常不穩定，主要是嚴重依賴天然資源的出口。水力發電及農牧生產佔總出口的60%以上，是經濟發展的火車頭。此外，巴拉圭發展嚴重依賴外資，但民眾對於日益膨脹的公共債務，以及錢用在何處？充滿疑慮。再者，因為巴國政府對計畫的選擇與評估能力不足、缺乏多年期預算編列能力以及缺乏對基礎建設公司的管理，導致公共投資及建設缺乏效率。因此，我政府在援助巴國公共建設時應特別留意。

近年來，我國提供巴國技術團、中小企業及貿易推廣等協助，同時也捐贈財物給巴拉圭政府。在學術交流方面，我國提供獎學金，讓巴拉圭年輕學子到台灣接受大學教育以及技術及專業訓練。這次蔡總統出訪將主持台巴工業技術大學的揭牌儀式。個人認為，政府也應提供大量獎學金，鼓勵台灣年輕學子到巴拉圭交換學習，以加強彼此交流。

在雙邊貿易上，2017年為慶祝雙方建交60周年，台灣增加購買巴拉圭牛肉，並開放巴國85項產品優惠關稅。但牛肉進口僅占台灣需求的3%，遠低於從澳洲、美國及紐西蘭的進口。此外，台灣尚未從巴國進口大量需求的豬肉及家禽。總而言之，2017年雖然巴國對台出口創新高，但仍遠低於對中國及香港的出口。再者，台灣企業在巴國投資微不足道，大都依賴政府對巴國公共建設的援助。

巴拉圭小檔案（記者呂伊萱製表）

反之，中國資本早已透過南方共同市場大舉進入巴國。而且中國是巴國進口最大來源，但出口份額極少。2010至2017年，巴國只有皮革及木材直接出口中國，佔對中國出口的97%。事實上，中巴經濟互補性高，有利雙方進一步合作。目前巴國政府積極推動城市基礎建設及建立交通網路，將會吸引中國企業進一步投資。此外巴拉圭穀物及肉品出口公會，則建議其政府在中國或香港設立經貿辦事處，甚至建交，以結束該國農牧產品長年「靠行」第三國以出口中國，而被剝削的劣勢。此情勢的後續發展，值得我政府高度重視。

最後，巴拉圭希望透過南方共同市場（Mercosur）以及加強與亞太國家關係，拉近與中國的往來並簽署貿易協定，雖然仍面臨諸多障礙，但大陸方面卻非常積極，認為利誘巴拉圭與中華民國斷交，是與南方共同市場簽屬自由貿易協定的捷徑。因此，巴拉圭政府是否堅定維持雙方長達61年的邦誼、民主以及人權價值，或者是琵琶別抱中國大陸13億廣大市場，我政府相關單位應積極深思解決之道，嚴陣以待。

（靜宜大學寰宇外語教育學士學位學程主任）

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