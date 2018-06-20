自由開講》對不起！台灣還不是「國家」？！

◎洪碧霞

針對近來中國不斷的要求各國航空公司將台灣標示為中國的一部分的作法，總統府發言人林鶴明表示，任何粗暴威脅企圖把台灣的名稱從國際上消除的手段，不會改變台灣就是一個國家的事實。

針對近來中國不斷的要求各國航空公司將台灣標示為中國的一部分的作法，總統府發言人林鶴明表示，任何粗暴威脅企圖把台灣的名稱從國際上消除的手段，不會改變台灣就是一個國家的事實。（資料照）

但林鶴明說錯了，因為事實上，台灣還不是一個「國家」，而是中華民國這個政府在1949年從中國大陸遷到台灣，在美國的默許下，透過軍事壓制和黨國教育，讓台灣人民相信他們已經變成「中華民國」這個「國家」統治下的人民。然後，又透過政治的逐漸民主化與軍公教的日益在地化，讓台灣人民大量的參與了中華民國政府的運作，以至於現在台灣人以為自己已經有「國家」了。在中國的侵逼下，以為台灣需要的只是正名而已。

但台灣人民沒有被教育的事實是：中華民國這個國家仍然堅守一中憲法。所以在雙方都認可「一個中國」的前提下，兩岸還在內戰狀態，中國大陸的政權隨時可以攻打台灣的政權，而且那是內政，外人無置喙的餘地。請問，因為承認中華民國是台灣人的國家，卻將使自己和子孫陷入中國內戰的危機，真的是好的選擇嗎？

還有另一個未被教科書強調的事實是：日本在《舊金山和約》裡並未把台、澎的主權交給任何國家。亦即，台灣的主權到現在都是未定的。一個國際法上主權未定的台灣，任何國家都不能侵犯它，這就是美國可以在1950年派第七艦隊協防台灣海峽，並且在1979年台美斷交後，以國內法制定《台灣關係法》，出售防禦性武器給台灣的原因。

1951年9月8日簽署《舊金山和約》之光景（維基共享）

而1949年在中國內戰中敗退到台灣的中華民國，也因為國際法上台灣主權未定的保護，得以在美國的支持下，得到台灣這塊土地的庇佑，安全的存活到今天，至今仍有十八個友邦「承認中華民國政權是中國的代表政府」，儘管在法理上，實際屬於它的領土只剩金門和馬祖。

我們當然希望台灣是個國家，也絕不屈從於中國的打壓。但請想想看，台灣人對中華民國的感情，是基於對一個己身所從出的感激與榮譽的成分比較大，還是被過去國民黨一手支配的黨國教育出來的成分比較大？如果在對歷史與國際現狀掌握不夠全面的情況下，我們貿然將中華民國等於台灣，以為那就是台灣人民的「國家」，將會對中華民國所有在中國的一切行止概括承受，那麼，是否因而自陷於被中華人民共和國併吞的巨大風險中？

相反的，若在認知上有清楚的國家與國際法觀念，堅守台灣主權未定的防線，或許台灣人民可以思考如何一方面自決建國，一方面協助中華民國政府做它自己。眾志成城，相信總有機會可以實現做自己的一天！

（高中歷史老師）

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