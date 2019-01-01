恐懼鳥》天生的殺手？兒童殺人與犯罪生物學（三）

冰凍三尺非一日之寒，當長時間的漠視與欺凌，可能會造成心理相當嚴重的傷害，若沒有適當宣洩，可能會造成無法挽回的遺憾。

「我想傷害人。」13歲的Eric Smith啜泣地說。（圖：YOUTUBE）

恐懼鳥

「我想傷害人。」13歲的Eric Smith啜泣地說。這是他臨虐殺4歲的Derrick Robbie前，最後一句對養父的說話。

但養父Ted Smith一如以往對孩子的情緒莫不關心。「那麼去穀倉拿個沙袋打到筋疲力盡為止。」養父冷漠地說。當他轉過頭來，大門已經「砰」一聲重重關上，Smith的身影消失在花園裡。



數小時後，當養父探頭出窗外，看到Smith騎著單車回來，雙手沾鮮血。他的神情異常冷靜，甚至有點空洞。養父問他幹什麼來，他答道在森林找了顆「小樹」來砸，現在「感覺好好多了」。

或者稍為正常的家長，就算不追問鮮血的來源，都會慌張地為孩子清洗。但這名養父只是淡淡地說「很好」，然後繼續做自己事。

直到五天後，他才知道Smith口中的「小樹」是一名4歲男孩。

你可能會問如果養父當初有關心Smith的感受，結局會否改變？然而這問題非常多餘，因為假設養父不是冷漠無情，那麼Smith根本不會被逼上絕境，哭泣地表達自己的殺意。甚至在很多情況來說，養父那天的表現已經比平日溫和。

你可能會問如果養父當初有關心Smith的感受，結局會否改變？然而這問題非常多餘，因為假設養父不是冷漠無情，那麼Smith根本不會被逼上絕境，哭泣地表達自己的殺意。（圖：網路）

由於Smith的生母懷孕時長期服用一種叫解痙酮（Tridione）的藥物，引致他先天患上「間歇性火爆症（Intermittent Explosive Disorder）」，而且耳朵明顯地畸形，智力發展比較緩慢。這除了導致Smith在學校屢次留級，亦成為同學集體欺凌的對象，嘲笑他的長相與遲鈍。

但最讓人詫異的是，Smith的家人不單止沒有扶持他，或讓他接受治療，反而成為主力欺凌者。有紀錄指繼父與養妹多次虐打Smith，並持續性作出言語欺凌，更有性侵的嫌疑。母親直接了當對他說：「你只可依靠你自己。」這使得Smith的內心非常孤獨，每次都在被排斥的環境下過活，時常騎著單車形單影隻地流離浪蕩。

唯一讓他稍微感到「愛」的是祖父母Wlison夫婦，他們形容「他經常走過來，給我們親吻與擁抱。他最喜歡扮小丑。」然而對於一個先天情緒患者來說，這根本是杯水車薪。

就在1993年8月2日，一直蘊釀在Smith內心的情緒火山終於爆發。無人確實知道為何是那一天，但對於堆積無數怨恨、憤怒、寂寞的Smith來說，或者根本不最後一根稻草。

Smith離開家後，一路騎單車到城鎮的青少年夏令營地，遇上同樣獨自散步的幼兒Robbie。從後來的觀察，Robbie的死是很典型「錯誤時間出現在錯誤地點」，因一次致命的巧遇，而承受十三年來所有人給Smith的傷痛，這實在有夠不幸。

4歲的Derrick Robbie。（圖：YOUTUBE）

Smith誘拐Robbie到叢林深處，施以一連串狂暴的虐待。先是用手掐住Robbie的頸子，讓他喘不氣過來。然後再從旁邊拾起大石，揮力打向幼童的頭顱，頭顱應擊裂開，腦漿四濺。

最讓人戰慄的是，Smith竟然脫去Robbie的衣服，然後拿起粗壯的樹枝，一下捅進四歲兒童的肛門，再來回抽插。根據法醫報案，Robbie是因為腦震盪死亡，但中間究竟承受了多大的痛楚，又或在施虐那段時間死去呢？我們不知道亦不敢想像。

案發約五小時後，Robbie的媽媽發現兒子的屍體，哭得肝腸寸斷。差不多時間，冷靜下來的Smith開始過著他提心吊膽的日子。他先是去警察局，聲稱自己能提供協助，但最後說不了數句，便忍不住發脾氣吼道︰「你認為是我殺的！對吧？！」之後，他亦問母親一名婦人朋友：「如果兇手都是孩子那怎麼辦？」婦人說：「我想他非常需要精神病治療。」這明顯打到Smith心中的刺。

最後Smith主動向家人自首。三名家人先是困惑茫然，乞求這只是玩笑。待認清事實後，憤怒與悲傷兩股強流同時湧上，母親Tammy哭著問兒子為何要這樣做，Smith的眼淚也簌簌流下，啜泣地說︰「我不知道，我不知道。」

我們永遠不會知道，平日的一個冷漠與一個決絕，可以釀出什麼悲劇來。

「承認是改變的第一步」



第一次看完這宗案件，我心情確實有點沉重。



明顯Smith不是精神病態。那種人犯了事壓兒不會承認自己錯，只會層出不窮地撒賴，就像我上篇提及那兩個男孩。但Smith不單止事前有良心掙扎，甚至事後勇於自首，可見其心地還未壞透。Smith被診斷的間歇性火爆症，其實只要有適當治療，多一點點的支持，便可在控制範圍內。他長大後可能會有一兩次打架傷人，但絕不會去到把Robbie碎屍萬段的地步。



現在Smith和Robbie兩家庭遭受到不可挽回的傷痛，實在聞者難過。



然而，這絕對不是姑息Smith罪行的理由。





我從不贊成精神病/人格障礙是殺人犯減刑的理由。對於未犯案前的各種支援，我是萬分支持，甚至能體會他們的痛苦。但因為這種仁慈而賜予殺人犯減刑，是虛偽的慈悲，是用別人痛苦來滿足自己虛榮，是慷他人之慨的極致。唯一能為殺人犯求情的只有承受最大損失的死者，但可惜他們已經長埋黃土。



研究犯罪者的生物因素，不是為了同情他們的罪行，而是讓我們能更精準地預防，繼以幫助那些受犯罪傾向困擾的潛在者，從而減低命案發生的可能性。



但講到這裡，那麼我們又能做什麼呢？



首先，「凡事有果必有因」，我們需要問究竟所謂的生物因素從何而來？基因遺傳是一個，但不要忘記它亦只是其中一個。導致腦部道德缺陷還有眾多因素，而且它們很多都與母親懷孕期間的習慣息息相關。



例如有多個大學研究指出，孕婦吸煙習慣與孩子日後暴力行為有莫大關聯。縱使每個研究得出的比率不同，但最低限度母親只要有抽煙習慣，孩子在22歲犯罪的概率已是別人兩倍。（這已經除去社會因素影響）



部份研究更指母親只要一天抽半包煙，孩子犯罪機率更高達四倍。這是由於香煙的尼古丁與一氧化碳，嚴重影響胎兒的腦部發展，增加異常的機會。二手菸亦有類似的效應。



飲酒亦有類似的效果，母親懷孕時喝的酒精對胎兒大腦產生損害，繼而誘發暴力傾向。但至於涉取份量與犯罪率的關係則未太清晰，酗酒一定不行，但最嚴厲的研究結果顯示，懷孕期間喝過一點酒，都會提高孩子犯罪率三倍。



除此之外，孕婦曾被虐打、涉取過多睪固酮、吸毒、難產都與孩子犯罪傾向有關，所以各位準媽媽真的要照顧好身體，無謂因一時之樂/一時之誤，而令自己下半生過得麻煩。不要忘記Smith也是因為生母濫藥，而引致他日後的神經疾病。



講到底先天都離不開後天。



其次，假設你察覺到自己真的天性危險，正如前文所說承認是第一步，但亦緊記「危險天性"與「成為罪犯」沒有必然的關係。



例如Gloria在前文提過的神經生物學家Jim Fallon。他同樣擁有精神病態的大腦結構，家族歷史亦有很多重犯。但憑籍良好的後天培養，他仍然成為一名光明磊落的教授，只是有點好勝，與喜歡讓自己和身邊人置身危險（嗯）。



那些能適應社會的精神病態者又稱為「社會化精神病態（prosocial psychopath）」。之所以存在差異，因為我上文也提及過，大自然沒空理會我們所謂的"善惡與法律"。精神病態者所謂的特徵「愛操控人」、「衝動」、「自以為是」、「容易無聊」、「冷酷無情」，換個角度亦對應「領導力」、「無畏」、「自信」、「主動」、「理性」。



心理學家Kevin Dutton在著作《非典型力量》甚至把精神病態犯人的性格，與Steve Job和StPaul等偉人對比，驚訝發現兩者本質上差無機，只是「相同的按鍵，但不同的操控」。對比起前者，後者更能明白"道德正義背後的理性邏輯"，並「用利己主義導出利他結果」。



所以生物犯罪因素是確實存在，它會讓部份人的人生比較易行差踏錯。然而，這絕不構成任何「犯罪命定論」。世界是多變的，上帝只是給了那些人一張牌，一張兩極的牌，但教導他們如何打牌，以及最後決定用那一面打出這張牌，還是家長與持牌人的共同責任。

本文經授權轉載自犯罪鳥歌 天生的殺手？兒童殺人與犯罪生物學（三）

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