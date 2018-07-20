恐懼鳥》美國與墨西哥邊界城市竟有兒童性奴營？！－圖森門（Tucsongate）

直到現在VOP仍然在圖森一帶努力不懈地搜索，希望找出更多兒童色情販賣的證據，讓更廣泛公眾關注事件。但在多方夾擊與冷處理下，他們能否揭開真相呢？

美國與墨西哥邊界城市竟有兒童性奴營？！性奴示意圖，與本文無關。（圖擷取自網路）

恐懼鳥



猶記得我看過一本演化學書籍，那名科學家兼作者抱怨「不少生物學家都肯定演化在自然界的威力，但當要他們把演化論套用到人類身上，卻無故把它拒於門外，逃避再演繹下去，無論有沒有宗教信仰介入。」

我引用他的話語不是要爭辯演化論，而是想帶出一思維缺陷︰就是人們同意數項事情，但當這數項事情慢慢導向令人不舒服的事實，便會毅然拒絕想下去。即使那幾個推論與最後結論之間肯定如水往低處流，事實擺在眼前也好，他們仍然讓情感蒙蔽自己雙眼。



以人口販賣為例，人口販賣不是什麼都市傳說，相信大家不會有異議。人口販賣每年為世界帶來價值1500億美元的"黑金"，直到2017年仍然有2490萬人因為人口販賣成為奴隸，這都不難接受吧？況且這些數字都由聯合國國際勞工組織發佈。



然而當聯合國和美國國務院連續兩次點名香港為人口販賣熱點，評級與阿富汗相若，赤臘國際機場更是重災區時，認真看待的人卻少之又少。





或者我們很難相信每天安穩生活的背後，隱藏如此海量的罪惡，也很難相信每次旅遊在機場開心打卡時，身旁擦過如此多擁有悲哀靈魂的人。我們亦不曾問過街頭上的異國工人、妓女、甚至你家外傭的身世故事（每6個外傭有1個被強迫勞動，當中又有14%是人口販賣受害者）。以至最後弄出警察笑著說「香港邊有啲咁嘅嘢」的鬧劇。



我不是想針對香港警察或香港人（至少這篇不是），因為這種心態幾乎在每一個發達地區隨處可見，例如美國、英國。人們願意承認罪惡的存在，但只發生在遙遠的地方。但當它們發生在自家門口時，就算兩眼全見也視而不見。



例如接下來我介紹的「圖森兒童性奴營事件（Tucson Child Sex Camp／Tucsongate）」。



兒童性奴營？



「退伍軍人巡邏隊（Veterans on Patrol，簡稱VOP）」是一支由美國退伍軍人成立的非牟利組織，主要職責是四出巡邏，尋找並協助退役後無家可歸的前軍人。我不知道你們對美國觀感如何，但它的露宿者問題確實頗嚴重，露宿者們在偏僻荒地／城市角落集結成營。VOP則一直遊走這些大大小小的露宿者營，見識過不同讓人唏噓或戰慄的情況。



但就在2018年5月31日，當Jon McLane，一名前軍隊牧師，帶著VOP成員來到離亞利桑那州圖森市（Tucson,Arizona）七英里外的一家廢棄水泥廠時，卻發現一個比他們過往數百次經驗還恐怖的地下營。

圖森的位置（圖：取自網路）



起初一行人經過公路與廢棄工場交織而成的荒地，看到一疊疊由木柱和傢俱堆砌成的垃圾堆山。雖然垃圾山看似平平無奇，但VOP成員憑著軍人直覺認為事有蹺蹊，於是上前查看。



沒想到垃圾山下竟然別有洞天，一片短淺但寬敞的空地埋藏在底下，需要蹲身爬進去，裡頭還有更多雜物和垃圾。有VOP成員瞥到頭頂那些充當屋頂的廢木上，被人用蠟筆寫上句“Maddie”，疑似小孩子的筆跡，但當時沒人想到其含意。



地下室盡頭有一輪車胎，驟眼看只是百件垃圾其中一件，沒什麼特別，但當他們再仔細一看，卻驚覺竟是另一個洞口來，通往一間神秘的房間！洞口很狹小，只有一個小孩的闊度，成人無論如何怎樣也擠不進去。洞口另一邊的房間也沒大多少，裡頭一覽無餘，四面橫壁，只有一個小櫃子與吃光的零食包，樓底比外面空地還矮。



宛如一個囚禁小孩的監牢。



心神不安的VOP成員離開地洞，很快便在外面森林找到更駭人的東西。就在垃圾堆不遠處，他們發現一顆"強姦樹（Rape Tree）。樹技上掛滿手扣和皮帶，樹幹間還有一條橫木承托腰部，想像到一名小孩被大字型綁在樹上的恐怖畫面。皮帶上更有疑似乾涸的血漬。





除此以外， VOP成員還在該廢地找到一整箱染髮劑、潤滑油、安全套、兒童與女人衣服、超過60對兒童鞋子、嬰兒床、數十個芭比人偶、色情雜誌、用過的針筒、染血的刀、公路地圖、以及地下囚室的建築藍圖。





拍下VOP發現這神秘地方過程影片：



現場照片（也包含接下來事件影片）



在隱隱約約的線索下，一幅恐怖畫面逐漸在VOP成員的腦海勾畫起來。亞利桑那州本身與墨西哥接壤，成為兩人口販賣中轉站不是意料之外。人口販賣自然有男有女，有成人也有小孩。



被販賣的人雖有自願／受騙／強迫之分，其實三種人蛇沒一種是好過。除了惡劣的環境讓不少人蛇生病與死亡，人口販子中途加價勒索亦非鮮有之事，親屬更會在女兒離開前餵食避孕藥，因為女人蛇被強姦如關稅般恆常。



然而有否兒童人蛇被有系統地囚禁，甚至性奴式侵犯？實在鮮有正式記載，但在這無法無天的黑色產業，誰又能擔保什麼？



囚室用來限制兒童出入，強姦樹用來性虐他們，潤滑油、安全套與針筒的用處更不用多說。染髮劑與孩子衣物可用來掩飾人蛇的身份，公路地圖則用作規劃路線，囚室藍圖更暗示有更加多的性奴營存在。



所以眼前是兒童性奴營嗎？ VOP成員們心想。



如果是我的話，不敢如此快下判斷，但那些退役軍人很相信自己的直覺，他們一致認為眼前不是普通的露宿者營，就算不是集團式性奴販賣，必定與兒童性奴有關。於是他們隨即向警察匯報，並在社交媒體發布影片。

我覺得這做法沒問題，讓事件攤在陽光下是好的，虛驚總比漠視正確，亦有效嚇止潛在罪犯。但恐怕連VOP成員也想不到，躲藏在這怪異露宿者營的隱藏勢力，竟敢在眾目睽睽下做出接下來如此猖獗的事⋯



恫嚇、童骨、大火



VOP的影片上傳到Facebook後，圖森市的居民也紛紛湧到該處探索，畢竟沒人想自己家旁邊有處“兒童性奴營”。有的甚至帶上犬隻搜索。他們找到VOP成員所講的大部分東西，地洞、玩具箱、有金髮的梳子、用過的保險套，甚至挖到一半的墳墓。他們更在探索過程被一名疑似幫派成員恫嚇。





你可能會問警察這時候去了哪？答案絕對會嚇你一跳。俗話說：「解決問題不如解決提出問題的人」。面對過百居民和VOP成員的訴求，當地警察與FBI不單止拒絕作出任何調查，不斷說謊與轉話題，甚至拘捕了VOP一對父子成員，以下是拍下他們被警察為難與拘捕的影片：













至於媒體也不太好。VOP成員被當地媒體指控捏造謠言，又說他們是黑幫成員。我覺得還好吧，畢竟沒人肯定背後真相，而且他們至少願意報導。



然而，我從事件發生便留意網上動態，看到很多網民討論，但相應大型傳媒卻很少報導。大家都清楚近年網上傳媒的生態，總是瞄著網上熱話，大小篇幅都記錄一番。



但今次美國媒體CNN竟然禁聲似的，最先與最熱烈報導反而是對岸英國的《每日郵報》與《太陽報》，其他美國媒體也只是有限度的報導，很多一星期後才簡短提及。於是被一眾網民質疑“冷處理”。



面對事件逐漸降溫，網民束手無策。但想也想不到就在此時，VOP成員竟然在鄰近荒地找到一顆頭骨！



事發時VOP正在兒童性奴營一帶進行直播，6000多名觀眾。當直播者在荒地探索時，陰差陽錯碰到地上一顆頭骨！頭骨很小，一隻手掌便能包起，仿佛屬於一名兩歲小孩，嚇得螢幕前6000名觀眾目瞪口呆。



發現童骨的過程：





童骨的照片





網民與VOP認定頭顱屬於小孩，而且從內腔濕潤與表層腐爛，亦猜想頭骨應放在這裡不久。因為荒地氣候乾旱，水份應很快流失。搞不好與強姦樹上那些血跡出自同一人來！



然而根據後來官方報告，那顆頭骨卻屬於成年人。有趣的是，官方報告亦指出僅僅是半年內，該處已經找到40具無名殘骸，這一不尋常的數字實在讓人深思。



隨著更多駭人證據流出，愈來愈多網民也加入討論，用#Tucsongate在論壇和Twitter瘋狂洗板，輿論壓力逼迫傳媒與警方不停不採取行動。



然而，就在接近真相之時，一場突如其來的大火竟降臨到”兒童性奴營”。



大火就發生在兒童性奴營，時間離發現頭骨不足三天。火勢異常猛烈，猖狂的火舌在遠方也能看到它在嚯嚯揮舞，把地洞和強姦樹全數證物付諸一炬。有憤怒的居民報稱沒有消防隊趕到現場，反而只有一隊隊警察圍牆封路，阻止任何人前往，軍方直升機也在空中鳴鳴徘徊。



我們還能說什麼？我們不曉撲滅山火，或許警察先走是正常步驟來。我們也苦無證據指大火是誰人放縱，只是“碰巧”發生在頭骨發現後。縱使所有網民對火災難以下定論，但望著那片籠罩荒地的衝天濃煙，仿佛看到躲藏在事後背後的暗黑勢力在嘲諷著⋯



希拉蕊Again？



究竟圖森門是真是假？或者我們從對陰謀論的態度講起。



面對陰謀論，我們有兩種態度。第一種是純粹娛樂，籍陰謀論放空對世界的幻想，真偽的重要性較其次。第二種是認真看待，視陰謀論為通往世界真相之門。



如果你選擇的是後者，就務必小心謹慎，因為真假線索總是混在一起，而且偏見也會誤導我們的思緒。



例如我前文暗示過VOP太快把事件定性為兒童性奴營，而非人口販賣中轉站（可以兒童和成人，亦非一定涉及性），這或許影響了他們之後的判斷和可信度。



首先，雖然強姦樹、地洞、芭比玩具等都有相片和影片附證，但也有部分聲明是無法驗證的，例如一大堆不同尺碼的兒童鞋、地洞籃圖、用過的保險套、數百本色情雜誌、染血的刀子。以上物品VOP無論事前或事後都未能提供相片證明。



再者頭骨的發現都疑點重重，除了頭骨不是一開始聲稱的兒童頭骨外，發現的位置也距離所謂的性奴營25英里。這可是柴灣與天水圍的直線距離來，中間的不確定因素可是成千上萬。

國外網民起底Cemex（圖：取自網路）

但我相信VOP不是存心做假，因為他們在事件除了被拘捕，也沒有太多益處。他們亦一早公布除了物資捐獻外，恕不接受任何金錢捐獻。



或許軍人的固執形成偏見，再加上急於說服人的心態，使他們作出偏差。



然而VOP的錯誤並不削減圖森門的恐怖。



正如之前所說，該地半年內便發現有40具無名屍，官方推測全為成人人蛇，但我不認為40具成人屍體就不值得我們關注。



再者，圖森警察局本身亦很大嫌疑。除了圖森附近的邊境是美國與墨西哥之間運毒和偷渡的重災區，足以證明他們沒有盡力打擊人口販賣外，搞不好還有受賄。



其次，現任警察局局長曾在加州工作時，因縱容30多名警官強姦人蛇而被直接起訴。此外，還有一名現任警官被指控“調查時嚴重行為不端"，而導致36宗兒童性虐待案犯人逃過法網。



除此之外，那個性奴營其實在一所工廠旁邊。該工廠屬於一間墨西哥建築公司Cemex，但早已半荒廢狀態。但到事件曝光後，有魁梧大漢走出來趕走居民，聲明那營地屬於他們土地範圍。



於是網民翻查Cemex的底身，發現與希拉蕊有很緊密的關係，多次捐款柯林頓基金會、董事會／大股東為基金會／希拉蕊的人，亦曾透過基金會贏得海地地震重建項目。



海地為英國樂施會性醜聞之地，事件涉及職員性侵未成年兒童難民。坡薩門亦在很早前便扯出希拉蕊與海地兒童販買的嫌疑，所以三者有關聯嗎？ 是否屬於同一個黑暗網絡？



總的來說，我們可以斗膽說VOP發現的至少是人口販賣中轉站，但是否兒童色情產鏈？政府財團有多少參與呢？ 則還是未知之數。



但由於人口販賣始終在主流美國民眾觀念是很遙遠的事，再加上傳媒冷處理，討論熱度只局限於討論區。（他們只關心如何包容偷渡，而忽略背後支撐的人口販賣網絡）



直到現在VOP仍然在圖森一帶努力不懈地搜索，希望找出更多兒童色情販賣的證據，讓更廣泛公眾關注事件。但在多方夾擊與冷處理下，他們能否揭開真相呢？



但即使使真相還未揭曉，那個躲在陰霾橫行無忌的邪惡身影仍然讓我們心寒。

本文經授權轉載自恐懼鳥 美國與墨西哥邊界城市竟有兒童性奴營？！---圖森門（Tucsongate）