恐懼鳥》天生殺人狂？兒童/青年殺人與基因有關？

每一個學說，都會有人贊成或反對，很難達到100%的共識。戰士基因MAO-A是否誘發暴力傾向的一個重要因素，我們暫且未有一個非常肯定的結論。但無可否認的一點，一個人的性格、喜好、價值觀、思想行為模式等等，在青少年之前，已經成形。

Gor Gor 歌歌

關於兒童／青年犯罪的原因和心理因素，實在還有很多可以探討的空間。所以，犯罪鳥歌繼續用真實個案與大家討論一下。





烏克蘭經典著名的3 guys 1 hammer （3個男生和一把鎚子）連環殺人案，3個19歲的男生在2007年6月25日至7月16日，短短的21天內瘋狂虐殺了21個人，即是平均每日殺一個人。在我閱讀連環殺手的個案這麼多年間，沒有見過任何比這個殺得更瘋。喜歡殺人的連環殺手不等於低智商，當中有些更是非常高智商的人。所以，他們大部份都會害怕被抓到、都會等待適當時機才捕殺獵物。然而，這三個男生，有兩個是主謀，一個名為 Igor Suprunyuk , 另一個叫Viktor Sayenko 餘下的一個是較下把的角色，名字是Alexander Hanzha 他們沉迷殺人的程度，已經去到不能自拔、喪心病狂的地步。

他們天生喜歡虐待、摧殘、殺害生命的變態心理已經一早根深蒂固的埋在骨子裏。在年幼時期，像大部分的連環殺手一樣，殘殺小動物是其中一種嗜好。他們更會與戰利品（即動物屍體）拍照，照片內盡是一臉得戚的模樣。到後來，虐殺小動物已經不能止住他們喜歡殺戮的心癮，所以他們便展開無間斷殺人的瘋狂大計。

（圖：網路）

有收看深夜網聚的朋友，對那段殘忍虐殺的影片應該非常深刻。該段影片的受害人是一個48歲患有癌症的男子，名叫Sergei Yatzenko，他駕駛摩托車外出後便告失蹤。他的屍體在四天後才被發現，經過四日的炎熱高溫，Sergei 被兇殘襲擊的傷痕仍然清晰可見。有熟悉俄羅斯語的人將影片的對話翻譯成英文，當中的對話更是令人極度心寒：（因為畫面比較混亂，所以很難分清誰是誰，只能以A B C標籤他們）

變態男A: 「等等，等等，你看他 （然後近鏡拍攝受害者血肉模糊的面貌）」

變態男B: 「什麼？還沒死？（他邊說邊拿着螺絲批向着受害者的腹部猛刺）」

「我已經挖開他的腸，但他的手臂還在動喔！」

變態男B: 「他今天真是他媽的倒楣！」然後邊說邊把螺絲批插向受害者的眼球。

在他們邊熱烈討論的同時，我可以聽到Sergei 發出微弱的、斷斷續續的「咕嚕咕嚕」的聲音。我分不清是Sergei 痛苦發出的聲音，還是傷口噴血，血液不停流動的聲音。

另一變態男說：「快些解決他！」

變態男B: 「什麼？我已經殺了他。」

變態男C （即拿着攝影機那位）： 「我已經戳了他的眼球出來，但他還未死呀。」

另一變態男說：「快拿刀來！」

然後另一變態男手持鎚子，使勁地向着受害者的頭顱猛擊。

確保受害人死掉後，他們三個變態男走去洗手，把其中重要的凶器 - 鎚子，一併洗乾淨。

在沖洗的途中，他們三個就像踢完足球作賽後檢討那樣，滔滔不絕地討論剛才的殺人過程。「我插了枝螺絲批在他腦袋啊」另一變態男：「我從他的眼插入到鼻子裡，我不明白他為什麼仍生還，我感覺我碰到他的腦袋呢！」

「惻隱之心，人皆有之」似乎跟格林童話一樣，都是哄騙小孩世界是美好的，人性本善，諸如此類的假話。當我觀看整條虐殺影片時，我不禁代入受害人Sergei的角度，恨不得自己快點死去，越快越好。他所承受的驚恐和痛楚，只是幻想都足以令我雞皮疙瘩。當你知道受害人的背景，你不禁會問：「究竟一個人犯了什麼過錯，才會落得如斯悲慘的下場呢？」Sergei因患有喉癌，被逼在48歲就要提早退休。治療癌症的過程，令到他有一段長時間不能說話。Sergei因此非常不快，但他沒有閒下來，不停找尋不同種類的散工，在地盤工作、修理汽車、織籐籃等等。他已婚，有兩個兒子和一個孫兒，他還會照顧不良於行的母親。在他被殺的日子，他的聲音才剛剛開始恢復起來。

據資料所講，警方查閱這三個男生的電話及電腦檔案，除了發現多個令人發指的虐殺照片、影片檔案外，更找到他們出席受害者的喪禮照片。（雖然我對事件的真實性有所保留，因為當中有些照片顯示死者的面容是完好無缺，與他們虐殺受害人令到受害人血肉模糊的事實明顯不符）但他們在屍體旁邊豎起中指拍照，又翻轉死者的墓碑等等的行為，足以證明他們對生命的蔑視。

（圖：網路）

與其他惡名昭彰的連環殺手不同，兩名主犯的家庭背景蠻不錯。父母健在，屬於中產家庭，童年生活正常（沒有從報道中看到他們年幼被虐待的消息）。那麼，這三個男生一定是天生的變態殺人狂？又不一定。父母對兒童成長的過程，影響一定最深，這一點是毋庸置疑的。除了極端的精神虐待、肢體暴力、性侵等等，身為父母的言行舉止，道德價值觀，都會一一潛移默化影響着他們的子女。





在Igor 和 Viktor 被捕後，他們的父母一致認為他們的寶貝兒子是無辜的。Igor 的爸爸更認為Igor 是被屈打成招，他更繪聲繪影說，警察蒙着Igor的頭，逼他不停吸烟。Viktor 的父母更說他兒子只是代罪羔羊，真正兇手是其他親戚。更甚的是，他們認為第三犯人Alexander 刑罰太輕（判監九年），但他們的兒子刑罰過重，要判終身監禁，有欠公平。Igor 和 Viktor 的父母都認為法庭判決錯誤，一直提出上訴。





相片證據尚可解釋有機會作假，但長達40分鐘的殺人影片，沒有可能是假的吧？身為父母，竟然對自己兒子做出殘暴不仁的殺人行為，不加予譴責不特止，還處處維護，顛倒是非黑白，諉過於人，為了自身利益，不擇手段。有着如此道德價值觀的父母，你又怎能期望他們教出來的子女能有高尚的品格？





所以，我們錄影深夜網罪的時候，常戲言做父母需要考牌。你自己生個不肖子，對你不孝義是你自己自作孽。社會沒必要為你生下來的畜牲承擔惡果。廣東白話的「你死你事，唔好累街坊，害人害物」大概就是這個意思。





當然，一個人成為殺人狂的原因有很多，父母的角色固然佔着重要的因素，但不會單單因為父母影響，還有很多其他原因，後天的環境因素，所受的教育，朋輩社交圈子等等。變成殺人狂的方程式，絕對不是1+1=2 那麼簡單直接。我們今次的題目主要關於天生殺人狂，那麼，我們就談談天生的原因吧。





天生的原因亦都可以包括很多因素，而其中一個備受爭議的是戰士基因MAO-A，MAO-A 只會出現在X染色體。有研究顯示，帶有戰士基因的人會較容易有暴力攻擊的行為。在2009年，佛羅里達州立大學做了研究，發現擁有戰士基因的男生，喜歡加入犯罪集團，並使用武器進行打鬥，其比例比沒有戰士基因的男生高出四倍。但同時間，亦有其他學者指出，戰士基因其實是一個誘發消極負面情緒的基因，跟暴力與否未必有直接關係。

天生的原因亦都可以包括很多因素，而其中一個備受爭議的是戰士基因MAO-A，MAO-A 只會出現在X染色體。情境示意圖，與本文無關。（圖擷自DailyMail）

神經生物學家 Jim Fallon, 因為他擁有跟很多著名連環殺手相似的大腦結構而聲名大噪。他對於戰士基因卻有另一番見解，他認為如果一個人本身帶有戰士基因，在他的成長過程中，特別是青春期或之前，長期見到或自己身處嚴重暴力的事件當中，（所指的暴力不是打一巴掌，而是帶有創傷性的）他便很有可能將戰士基因的特點發揮得淋漓盡致，這亦即是我們所講的連環殺手的特質。





儘管Jim Fallon 近年常被人詬病，指他利用自己「異於常人」的大腦來發表偉論發大財。但是，我個人比較認同他的論說。很簡單的一個例子，同一對父母所生的孩子，在同一個家庭環境下長大，性格都可迴然不同。同樣道理，就算兩個一樣擁有戰士基因的人，都不一定兩個都會有暴力攻擊傾向，還要取決於他們在成長期間所見過或遭遇過的其他事情。





每一個學說，都會有人贊成或反對，很難達到100%的共識。戰士基因MAO-A是否誘發暴力傾向的一個重要因素，我們暫且未有一個非常肯定的結論。但無可否認的一點，一個人的性格、喜好、價值觀、思想行為模式等等，在青少年之前，已經成形。我們不清楚Igor 和 Viktor 是否帶有戰士基因，但可以肯定的是，他們的父母一定要負上某部份的責任。





如果法例規定，兒童／青年犯法，父母都要一同被判罰，不知道那些父母還會苟且教導子女嗎？

本文經授權轉載自犯罪鳥歌 天生殺人狂？兒童／青年殺人與基因有關？