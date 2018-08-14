恐懼鳥》天生的殺手？兒童殺人與犯罪生物學（二）

Jeffrey兩歲開始不受控發脾氣，十歲沾上酗酒懷習慣，十一歲便因爆竊被捕，然後整個青春都在拘留所反覆來回，罪行分別有逃學、吸毒、偷車等等。二十歲便在拖車殺了自己童年好友，那名好友原本還想Jeffrey做自己兒子的養父，但兩人喝酒時不知何事吵架，驅使他下殺手。

恐懼鳥



對於一個孤兒來說，Jeffrey Landrigan算得上一名幸運兒。



他還未滿一歲便被不知名的生母丟到孤兒院，但很快便被一對中產夫婦收養。丈夫是個地質學家，太太是個家庭主婦。兩人受過良好教養，行為端正有禮，地區名聲極佳。他們還有一個親生女Shannon，縱使如此他們給予兩名小孩均等的愛，寵幸而不溺愛，關愛而不縱容。



據照社會犯罪學，美好環境長大下的Jeffrey Landrigan應跟隨他養父母的步伐，成為對社會有用、光明磊落的人。





然而有時候，犯罪傾向就像海龜返回出生地產卵，本能地追溯先祖的道路。



Jeffrey兩歲開始不受控發脾氣，十歲沾上酗酒懷習慣，十一歲便因爆竊被捕，然後整個青春都在拘留所反覆來回，罪行分別有逃學、吸毒、偷車等等。二十歲便在拖車殺了自己童年好友，那名好友原本還想Jeffrey做自己兒子的養父，但兩人喝酒時不知何事吵架，驅使他下殺手。



Jeffrey很快便被警察拘捕，法院以一級謀殺罪判處他二十年監押。出乎意料地，他竟然能在嚴密的監視下成功越獄，逃到別的州份。然而，Jeffrey始終未能逃離內心的監獄。逃獄後不久，他便用電線絞殺一名在當地認識不久的朋友，並把色情撲克牌撒在屍體上。



我經常有句掛在嘴邊︰「殺人不難，逃罪才難。」Jeffrey明顯有殺人的衝動，但沒有逃亡的智慧，警方循著地上的腳印，輕而易舉便把他拘捕。這一次，Jeffrey被法院判處死刑。



但Jeffrey的故事卻自死刑才真正開始。



話說Jeffrey直到第一次殺人前，都不知道自己是孤兒，所以不存在什麼"覺得自己是領養很疏離"這鬼話。



他在死刑房等待到刑期降臨時，難免與其他獄友分享自己的人生經歷。其中一個獄友聽過後，覺得與他在另一個監獄認識的獄友Darrell Hill很相似，無論是樣貌或經歷。於是Jeffrey一事興起便尋求方法，與這名遠在一方的囚犯聯絡。



經過DNA驗證，Darrell Hill就是Jeffrey的生父。



兩父子幾十年不曾見面，在美國不同州份過著自己的生活，然而他們的生路歷程卻如平行世界般相似，先是吸毒爆竊，然後殺人，之後再逃獄殺人，最後殊途同歸在死刑室等待處決。



更加驚人的是，Jeffrey Landrigan從生父書信中得知，他們只是龐大犯罪家族的其中兩環！Jeffrey的祖父是殺人不眨眼的銀行劫匪，在Darrell面前被警察槍殺。即使再對上祖先也是殺人越貨的江洋大盜。



所以對於某些人來說，犯罪真的是命中註定嗎？是否一旦投胎於犯罪家族，便遺傳了犯罪基因？



「犯罪傾向光譜」



Jeffrey Landrigan的個案仿佛說明了犯罪傾向是一組基因，而且還會順血緣遺傳，這聽起來有夠頹喪。



試想想你們雙親不幸地曾經犯罪，甚至是殺人虐打，現在對你說你註定踏上這些曾經在你童年留下陰影的道路，即使你極力逃避也躲不掉，這種近乎希臘神話悲劇式的設定是多麼教人絕望。



幸好Jeffrey的個案極為稀有，而且剔除後天因素，單純從犯罪生物學角度說，基因也只是其中一環。衡量一個人的犯罪傾向其實是極為複雜。



或者容許先我問大家一條問題︰什麼是犯罪？一個拋妻棄子的濫交作家沒有犯法，但是否就此"無罪"呢？一個遵從法律但助紂暴政的警察，那麼是否道德？一個普通行人衝紅燈，應否標籤他有犯罪人格？



歸根究底，法律、善惡與道德觀是人為、主觀而且隨時間而變，但設定我們的大自然根本無閒理會這些東西。



所謂的"犯罪"其實是一連串腦袋思維下的產物，當中較顯要的影響因子有同理心、長遠短期利益的取捨、抑制衝動的能力、對懲罰的恐懼，而它們又涉及腦部多個部份（eg杏仁體、海馬迴、前額葉）、激素、基因等等，它們相互交錯形成一個極為複雜的網狀結構，任何一個位差錯都會提高犯罪率。



就算我們單一討論精神病態（psychopath），最常引致犯罪的先天人格障礙，都非常繁複。因為引致精神病態是多個腦部份決定，不同位置不同程度的缺陷，產生的犯罪傾向都不一樣。部份情況是容許你有精神病態，但沒有犯罪傾向，例如以下的展釋︰



《病態人格檢測表（Psychopathy Chesklist）》用來測試精神病態者，一共有二十題問題，總分為四十分（不同意=0，部份同意=1，同意=2）。大部份人得分為2，精神病態者標準分為27。該檢測表同時間展示了精神病態者二十個特徵︰



1）花言巧語/表面的魅力 ；2）自以為是；3）病態說謊；4）詐騙/愛操控人；5）無法有內疚感 ；6）情感膚淺

；7）冷酷無情/沒有同理心 ；8）無法為自己所做負責任；9）容易無聊/需要強力刺激；10）寄生式生活；11）沒有長遠目標；12）衝動；13）不負責任；14）缺乏行為控制力；15）早年行為問題；16）少年犯罪；17）性濫交 ；18）多段短期的婚姻關係；19）被撤銷假釋/有條件釋放；20）作惡多端



假設一個人得分超過27分，他委大機會是精神病態者，但是否表示他一定是罪犯呢？其實不一定。



如果他在"衝動"與"缺乏行為控制力"得分較低，表示他懂得算計，行為較自律，有長遠目標。根據統計，他很大機會是一名成功的商人、政客、創作人，憑著狡猾無情的特質己可在社會大放異彩，就像《紙牌屋》的弗蘭克·安德伍德。



然而自控能力低的精神病態，確實很多早己是監獄的常客。



這還只是討論精神病態，還有多種可能性較低但同樣有機會引致犯罪的人格障礙，例如戲劇形人格、邊緣人格，以及各種後天因素都未在計算範圍內。



簡單一句，就算不幸地上帝派了張”犯罪牌”給你/你孩子，其實與成為罪犯沒有必然的等號。而且亦有充足證據顯示，就算一個孩子有先天精神病態，只要愈早接受行為治療，再加上家庭的看護，讓他明白"自我克制"與"規矩法律"的重要性，那麼長大後情況一般都良好。



但最大問題是，我們不願意承認。



我們不願意承認有人誕下來便比較暴力、比較自我、比較狡猾、比較冷酷、比較難控制情緒，盲目用"白紙論"來看待他們，錯過了診斷他們的時機，亦無法制定一套對症下藥的教育方法，直到出事才恍然大悟。

本文經授權轉載自犯罪鳥歌 天生的殺手？兒童殺人與犯罪生物學（二）