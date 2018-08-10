All The Way Home》夏季還真是動畫的季節：日本影視作品推介

暑假是動畫片的大檔期，動畫迷們的選擇相當的多，我們準備了一些作品推薦給各位讀者，或許不見得都適合學齡兒童欣賞，但這些作品大朋友們一定會有感。

馬斌

或許是因為暑假期間吧，發現最近幾部頗好看（或即將上映應該好看）的日本影視作品，都與動畫有關，這些作品也許不見得都適合學齡兒童們觀賞，但大朋友或動漫迷們看了一定會有感動，因為取材故事都相當有特色。

《詩季織織》

播出平台：Netflix

《詩季織織》預告

相信很多人都忘不了去年看完《你的名字》後的感動，雖然導演新海誠的下一部新作，可能還要等一陣子，但製作《你的名字》的動畫公司CoMix Wave Films趁勝追擊，首先找來新海誠的好搭檔，《你的名字》負責繪畫的竹內良貴，確保影片畫風依然保有《你的名字》的唯美風格，然後與中國的動畫公司合作，搭配兩位中國導演，三個導演三部短片，分別以三個中國城市（北京、廣州、上海）的都會男女為背景，並巧妙的將「食衣住行」四個主題融入故事中（三個故事怎麼融入四個主題？看了你就懂了），加上片名「詩季織織」本意其實是「四季折折」的諧音，還有季節轉換的意思，這麼多元素融入在故事當中，可以想見此片內容的豐富程度。

比起《你的名字》的浪漫與帶有一些幻想成分的愛情故事，《詩季織織》的三個故事雖然較短卻更直接，主題內容也更人性化，講的是人與人／人與物之間微妙的關係變化，不過在唯美浪漫的包裝下，也與《你》一樣最後都帶有一絲絲的哀愁，看完後會讓人細細回味，最後的結尾也讓人有一些意外的呼應了整個影片的主題，有趣但不造作。

「詩季織織」本意其實是「四季折折」的諧音，還有季節轉換的意思，這麼多元素融入在故事當中，可以想見此片內容的豐富程度。（圖：《詩季織織》電影海報）

另外，影片也很貼心的分別有中、日、英三種不同語言配音版本，觀眾可以選擇最適合自己收看的版本。

《哥吉拉: 決戰機動增殖城市》

播出平台：Netflix

《哥吉拉: 決戰機動增殖城市》預告（無中文字幕）

我不是深度動漫迷，但也或許就因為這樣，反而能比較客觀的感受與了解此片。《哥吉拉: 決戰機動增殖城市》其實是延續上一部《哥吉拉：怪獸惑星》，三部曲故事的第二部曲，故事開始緊接著上一集的結尾，出現了更巨大的哥吉拉，而主角與他的部隊也幾乎都陣亡了，所幸有外星人願意來到地球，幫助人類對抗哥吉拉，而且還不只一個種族的外星人前來，但這也正是這部動畫的故事特色所在。

哥吉拉從古早的電影到現在重新改編的動畫，主要的主題一直都是：人類對於自然生態甚至整個地球造成毀滅的恐懼，但在這主題之下，這部動畫，特別是在這部第二部曲裡，利用外星人來援助人類對抗哥吉拉的情節，探討了一個更深更認真的議題：不同思考邏輯與價值觀之下，不同族群要怎麼溝通與思考，才能達到共同合作的目的，並且打敗一致的敵人獲得勝利。

《哥吉拉: 決戰機動增殖城市》其實是延續上一部《哥吉拉：怪獸惑星》，三部曲故事的第二部曲。（《哥吉拉: 決戰機動增殖城市》電影海報）

不過，看似嚴肅的探討主題，影片本身也沒忘了照顧動漫迷，主角利用發現的機械哥吉拉要塞，對抗巨大哥吉拉的戰鬥相當精彩，雖然沒有真正看到機械哥吉拉出動，但影片最後的彩蛋畫面裡，外星人提到自己星球是被更恐怖幾百倍的怪獸「基多拉」所毀滅，深度動漫迷或哥吉拉迷應該對「基多拉」不陌生，而這畫面也應該就是預言，第三部曲應該會出現更精采的大怪獸對打畫面，令人期待。

《謝謝你，在世界的角落找到我》

播出平台：KKTV

《謝謝你，在世界的角落找到我》預告

還記得去年此時在台灣上映，其實日本當地早在2016年11月就上映了，造成當地轟動，被譽為「龍貓以後最好看的動畫片」，拿下票房冠軍，甚至得到許多獎項的動畫片《謝謝你，在世界的角落找到我》嗎？如今同名漫畫被改編成電視劇上映了。

《謝》描述的是二次大戰時廣島人民的生活，從一名被嫁到20公里外的新婚妻子的角度，敘述戰時她如何一人照顧整個家庭的辛苦生活。日劇版找來鮮肉、美少女級的松坂桃李與松本穗香演出，光是畫面就很好看，更重要的是，音樂部分請來久石讓擔任音樂監製，使得這齣劇可說是這檔日劇中不該錯過的，此劇之前也被本評論網的專業日劇評論「小葉日本台」推介，我就不再多做介紹了。

得到許多獎項的動畫片《謝謝你，在世界的角落找到我》如今同名漫畫被改編成電視劇上映。（圖：《謝謝你，在世界的角落找到我》官方推特）

《未來的未來》

播出平台：電影院（8/17上映）

《未來的未來》預告

這檔期電影院有一部動畫片真的不該錯過，就是被認為是現在日本動畫電影代表大師的細田守的最新作品《未來的未來》，此片在日本已經造成轟動，幕前幕後的工作人員都是大咖：為角色配音的巨星役所廣司、福山雅治、星野源等，幕後負責繪畫的更是吉卜力動畫元老級美術師，曾製作過製作《崖上的波妞》、《霍爾的移動城堡》等作的高松洋平負責。

《未來的未來》故事也相當有趣：4歲的小訓突然被告知，他將要有一個名叫「未來」的妹妹，在還沒搞清楚當哥哥是一件怎樣的事，小訓突然發現自己穿越了時空，遇見了真的在未來已經是國中生的妹妹，兩人還就此展開一場大冒險。

除了《未來的未來》，片商也很有心的藉此機會，將細田守過去的知名作品，《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》與《怪物的孩子》一起推出，讓影迷們有機會在大銀幕再回味這幾部作品。

日本動畫電影代表大師的細田守的最新作品《未來的未來》，此片在日本已經造成轟動，幕前幕後的工作人員都是大咖。（圖：《未來的未來》電影劇照）

結語

當然，近期上映的動畫作品不只這些，來自日本的就還有浪漫奇幻的《道別的早晨就用約定之花點綴吧》，以及最新的「蠟筆小新」電影：《功夫小子之拉麵大亂鬥》。美國的迪士尼則是推出了結合真人攝製的《摯友維尼》，甚至拿下去年金馬獎最佳動畫片的中國作品《大世界》（原片名為《好極了》）都在這檔期上映，所以暑假還真是動畫片的大檔期，動畫迷們的選擇相當的多。