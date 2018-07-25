小葉日本台》女力崛起＆有善良醫生的2018夏番日劇初評

今年夏季都過了有一半，現在推出夏番日劇追劇指南正對時，夏番日劇由女性撐起半邊天，至於有哪些不能錯過的作品呢？當然要看下去，不然暑假都要過完了。

小葉日本台

2018夏番日劇放送中，追到現在的一些感想，今季以女性為主角的題材特別多，綾瀨遙、石原里美、玻瑠、土屋太鳳、松本穗香、吉岡里帆一一登場，關於這幾位不同性格的女人故事，繼續看下去之外，另外這部已有韓美劇對照組的《Good Doctor 善良醫生》也很值得大家拍拍手。

自閉症，山崎賢人，Good Doctor 善良醫生

首先要談的是這部《Good Doctor 善良醫生》，不少觀眾可能早已看過原創的韓版或改編過的美劇，所以這回日劇版的推出，該怎麼演呢？主角，患有自閉症的新人小兒外科醫由山崎賢人擔綱，再找來上野樹里、藤木直人搭配，前兩話的表現很進入狀況，水準有維持住，尤其是第二話未成年少女生產的術前術後身心處理面面俱到，感受得到劇組戰戰兢兢想拍好的用心，更值得鼓勵的是連兩話收視率達兩位數，這是富士電視台「木10」檔四年來的第一次，難能可貴。

《Good Doctor 善良醫生》中患有自閉症的新人小兒外科醫由山崎賢人擔綱，再找來上野樹里、藤木直人搭配。（圖：網路）

最會被討論和比較的應該是山崎賢人吧！美劇中佛瑞迪．海默的自閉症演出的確讓人印象深刻，但其實也未必就得照著模仿啦，重點是「善良」醫生的特質要出得來，至少這部分山崎賢人給人的感覺是舒服的，預告片頭給人的感覺是療癒的，而連兩集用畫畫表現的貼心細心，很讚。 醫生、病患，救人、學習、包容、成長，沒有太多的權謀，沒有誰整誰的問題，差別只是各自的角色立場不同，都是為病患好，基調守穩，本劇會是溫馨又讓人感動的作品。

稱職的繼母岩木亞希子，就看如何收服或收買少女心

《繼母與女兒的藍調》為漫畫改編，卡司頗堅強，有綾瀨遙、竹野內豐、佐藤健、横溝菜帆、麻生祐未，而且編劇是很熟綾瀨遙，已有多次合作經驗的森下佳子（《在世界中心呼喊愛》《白夜行》《仁醫》《別讓我走》），屬期待值高的重點戲，職場女強人當繼母，把談生意對客戶的那一套搬來與小女孩互動，有的招數OK，但被小女孩打槍的也不少，彼此間從陌生到信賴，故事走向大致如此。

看了前兩集，滿微妙的。第一話還真有些卡卡不適應，不太理解綾瀨遙的表現方式，竹野內豐的存在感有些尷尬，佐藤健的角色看不出所以然，總之就一堆問號，不過到了第二話完全改觀，精彩度有，趣味性很高，舖的一些哏也清晰多了，特別是演小女孩的横溝菜帆，台緣好也很有戲，和綾瀨遙的過招對手戲，討人喜歡。依目前的劇情設定，時 空是2009年的過去式，所以，未來發展節奏不致太慢，小女孩還會快速長大，叛逆少女？哈，看來綾瀨遙這位《繼母與女兒的藍調》應該很有得玩。

《繼母與女兒的藍調》為漫畫改編，卡司頗堅強，有綾瀨遙、竹野內豐、佐藤健、横溝菜帆、麻生祐未，而且編劇是很熟綾瀨遙，已有多次合作經驗的森下佳子。（圖：網路）

婚前被劈腿的月島桃＆黑木沙也加，之後然後呢？

接下來介紹的這兩位女性，故事都是從她們滿懷幸福少女心，但卻在結婚前夕被另一半劈腿開始。月島桃，29歲，出身花道名門，才貌兼備，典型的身處雲端，只能仰望的高嶺之花，只是即便含著金湯匙長大，擁有絕對優勢的大家閨秀並不保證情關就能暢行無止，被劈腿，這個面子往哪擺？自尊瞬間大崩潰的她，彷彿被打入凡間，然後就遇上了開腳踏車店的平凡之男－風間直人。

《高嶺之花》，玩的是的美女與野獸，超格差戀愛哏，就看男女主角石原里美和峰田和伸能否激起更多的火花和話題，此外，評價高低的另一變數在編劇野島伸司，基本上不要太白爛就能過關。

《高嶺之花》，玩的是的美女與野獸，超格差戀愛哏，就看男女主角石原里美和峰田和伸能否激起更多的火花和話題，此外，評價高低的另一變數在編劇野島伸司。（圖：網路）

石原里美的氣場強大，公認的大美女，飾演「月島流」本家的大小姐，和服上身美到不行，加上小惡魔+傲嬌性格，如果可以多一點不受控和暴走，劇中意外的驚喜度會更提高。而男主角峰田和伸，單就外型是還滿符合相對的美女與「野獸」，之前對他的印象來自NHK晨間劇《雛鳥》，歌手出身，演技不錯，本劇第一話他就唱了主題歌，貓王Elvis Presley的名曲〈Love Me Tender〉。扮腳踏車店店長這個角色，溫吞善良外，希望不是好人卡一直發，發到觀眾不耐煩那種。

編劇野島伸司還是得提一下。擅長描寫社會黑暗面，故事也滿會折磨人的，黃金期在1990年代，創作過最知名的戀愛劇是《101次求婚》，最新這部《高嶺之花》，卡司算優，大師能否重返高峰？就看怎麼玩了，老套也好，脫現實也罷，但就是不要亂耍心機或惡搞啦，第一集OK，但第二集似乎就有點怕怕了。

另一位同樣也是29歲的女性黑木沙也加，出版社的雜誌編輯，結婚喜訊都昭告天下也收到滿滿祝福，婚前三個月辭職原本是要開心準備婚事的，豈料就在離職當晚，竟在男 方床上發現不屬於她的性感內褲，男朋友偷吃罪証明確，更要命的是還坦誠不想結婚……，被退婚當然難受，但沙也加畢竟不是「高嶺之花」，想辦法復職工作才是現實，只是長官給的條件是：半年內如果沒結婚就要離職，而且到結婚為止的婚活記錄必需在雜誌連載，這是玻瑠主演的《生存結婚》。

玻瑠自從演了NHK的《阿淺來了》之後真的強運無法擋，接演的連續劇一檔過一檔，堪稱這兩年來曝光率最高的主演女優之一，不容易啊，非靠美貌取勝。有人形容玻瑠的個性美是那種不致讓女人產生敵意，而且還會自我投射的共鳴與好感，就像本劇的一開始，被退婚後只能難過一下下，理智告訴她回頭找出版社談復職更重要，果然務實。卡司的另一亮點是伊勢谷友介，演玻瑠怪怪的上司，擅以時尚名牌的故事為例「說教」，還特地剪了個很有型的河童頭，算搏命演出了。

《生存結婚》有著原著改編，故事架構完整，編劇衛藤凛作品量雖不多，但《交響情人夢》的好口碑則令人多些期待。本劇提到的，女人如何讓自己更有價值，如何讓男人更懂得珍惜，這門戀愛指南，衝著走喜劇路線，衝著玻瑠內心的OS超好笑，看戲愉快沒負擔，追囉！

《生存結婚》有著原著改編，故事架構完整，編劇衛藤凛作品量雖不多，但《交響情人夢》的好口碑則令人多些期待。（圖：網路）

這兩部戲以前兩話看，第一話如上描述多屬背景交待，差距不大，且單是海報上石原里美讓人驚豔的和服定裝照引來的關注度更高；但來到第二話，一方是各懷鬼胎來添亂的紛紛出籠，另一方則是在逐步斷捨離的清理舊戰場，這部分玻瑠的後續發展看漲喔。

先電影再電視，啦啦隊女孩＆北條鈴加油！

一般而言，人氣電視劇延伸拍電影滿常見的，而且票房通常不差，但反過來，先上過大螢幕取得好評價後再回頭拍連續劇，壓力鐵定不小。

《青春後空翻》，電影版2017年上映，真人實事改編，廣瀨鈴主演，描述的是福井中央高校的啦啦隊「JETS」在魔鬼教頭天海祐希的調教下，一路過關斬將進軍「全美大賽」並取得優勝。日劇版則是將時間設定為電影版的9年後，學校、同學和老師都不一樣。女主角土屋太鳳算超齡演出，好在元氣的笑顏還是很OK啦；本劇另一個話題焦點是登美丘高校熱舞社前社長伊原六花當藝人的初登板，真正拿過第一的舞蹈底，期待多點發揮。

《青春後空翻》日劇版則是將時間設定為電影版的9年後，學校、同學和老師都不一樣。女主角土屋太鳳算超齡演出，好在元氣的笑顏還是很OK。（圖：網路）

先電影再電視，被比較免不了，兩小時的戲拉長成一整季的風險，至少日劇版的前兩集，從確認想跳要跳，拉人湊人數，有了指導顧問小田切讓，達到申請社團門檻，組隊名「ROCKETS」並以「打倒JETS！稱霸全美」為目標，總之廢話不多，而且花了滿多時間聚焦在練舞上，誠意十足，青春洋溢，未來還有電影版的廣瀨鈴友情出演，有看頭喔。

另一部《謝謝你，在世界的角落找到我》，雖然之前上大螢幕的是動畫，不過名氣更大，票房破25億日圓，得獎更是一籮筐。改編的日劇版安排在TBS的日九時段，加上又逢終戰紀念的季節，應景且很受重視。

《謝謝你，在世界的角落找到我》，雖然之前上大螢幕的是動畫，不過名氣更大，票房破25億日圓，得獎更是一籮筐。改編的日劇版安排在TBS的日九時段。（圖：網路）

以女主角「鈴」的視野看戰爭下平民的日常，嗯，感覺就像在看NHK的晨間劇，變動的年代，戰爭的無情，人性的純真相互交雜，前兩集還滿好看的。岡田惠和的腳本，大師級的久石讓配樂，大大加分；飾演「鈴」的松本穗香，有新鮮感，那張昭和臉很適合，演得也不錯；此外，配角群中演鈴的婆婆和媽媽分別是伊藤蘭與仙道敦子，氣質好好；演姑姑的尾野真千子很有戲，整個質感有出來，年紀大不排斥看本劇。

吉岡里帆當社工的這部片名好長～

《健康而有文化的最低限度生活》，注目焦點是吉岡里帆，紅好快，之前《四重奏》中的小惡魔演出大受好評，本劇已是她今年連續劇第二次當主角了，這回角色是地方公務員，簡言之和社工差不多。

《健康而有文化的最低限度生活》，注目焦點是吉岡里帆，之前《四重奏》中的小惡魔演出大受好評，本劇已是她今年連續劇第二次當主角了。（圖：網路）

劇名其實是日本憲法第25條第1項的內容概要，這是賦予國民的權利，延伸的具體化就是給無能力生活者的津貼保障，而負責業務的公務員當然不會只是花錢了事，畢竟這都是人民的納稅錢，所以吉岡里帆的任務是探訪了解這些有需要的人的近況，協助解決問題並輔導重返社會就業。第一集主要的諮商對象是遠藤憲一，有洋葱也滿有戲的，此外還有帥帥的井浦新、有大叔之愛的田中圭共演，不難看，滿寫實的。