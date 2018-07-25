All The Way Home》艾美獎70創歷史 Netlfix提名冠軍，多齣作品台灣看得到

艾美獎這次提名名單揭曉後的最大新聞，就是連續霸佔最多提名王座長達18年之久的HBO，終於被OTT龍頭Netflix打敗，正式宣告有線電視的自製時代來臨，如今Netflix則是帶領美國影視進入另一個新的時代。而在這將近五百個提名當中，台灣可以看得到，而且不該錯過的影集節目又有哪些呢？

馬斌

第七十屆艾美獎提名名單在上周正式宣布，其中有很多劇集或影片，不論是獲得提名甚至是今年度的新一季，因為網路OTT平台與衛星頻道越來越多，也更加容易使用或接觸得到，其實很多劇集在台灣都能直接收看，不像三、五年前，獲提名的劇可能還得等個一年半載的才能看得到。

而艾美獎這次提名名單揭曉後的最大新聞，就是連續霸佔最多提名王座長達18年之久的HBO，終於被OTT龍頭Netflix打敗，Netflix以112項提名稍微超越了HBO的108項提名數，當年HBO打敗無線聯播網提名數，震驚全美娛樂界，正式宣告有線電視的自製時代來臨，如今Netflix則是帶領美國影視進入另一個新的時代，不過這影響力從好幾年前就已經開始了，如今只是在大家預期之下正式登峰。

接下來就為大家在這將近五百個提名當中，整理出在台灣可以看得到，你不該錯過或可能錯失的影集節目。

Netflix首次拿下提名最多寶座，撒種遍野策略成功

Netflix這次提名最多的主要都是後續作品，《王冠》（第二季）、《怪奇物語》（第二季）、《黑鏡》（第四季）等，雖都不是新作，延續的影集還能獲得這麼多項提名，不單只是維持了原來水準，更在已經建好的框架下，有了更多令人意外驚喜的表現，這三部作品現在在Netflix網站都能隨時收看，三部後續的新作也都將很快上架，但其中最特別也最令人期待的，應該是《王冠》第三季。

女王換人演《王冠》新一季全新面貌

將在《王冠》第三季扮演女王的奧莉維亞柯爾曼，最近剛釋出了最新劇照。

兩季都能獲這麼多提名，一般製作人的思維一定是：就延續現在的公式，原班人馬製作團隊，繼續說故事即可。但要求嚴格，號稱史上製作費最高的影集《王冠》可不這麼便宜了事，為了配合第三季女王的故事將從70、80年代開始，女王已經進入40、50歲的中年時期，製作團隊決定更換主角演員，請來金球獎得主，年齡與當時女王相當接近的奧莉維亞柯爾曼，接演女王伊莉莎白二世一角，取代前兩季都獲得多次提名的克萊兒佛伊，而且不單只是女王，其身邊主要角色，包括女王妹妹、溫莎公爵等，也都更換更老牌甚至更有名的演員飾演，讓新一季更加有看頭。

不只戲劇，實境節目同樣獲多項提名

《酷男的異想世界》（Queer Eyes） 提名4項，包括：最佳有架構實境節目、最佳選角

《酷男的異想世界》最新預告

十幾年前曾在全球引起話題收看熱潮的《酷男的異想世界》，去年在Netlfix全新卡司製作推出後，再度引起同志時尚美感風潮，而且這次不單只是改造素人，節目中還穿插個性甚至信仰都相當不同的主持五人組，他們的個人故事在其中，讓節目更加有趣，也難怪能在艾美獎藝術創意（技術）獎項上，獲得四項提名。

《無神之境》（Godless） 提名11項，包括：最佳迷你影集、女主角、男女配角、導演與編劇

《無神之境》英文預告

這齣大家可能不太知名，但卻因為艾美獎獲得11項提名而受到注意的影集，其實相當有特色，除了背景是設定在一個世紀以前的美國西部，是一個沒有法治與規矩的蠻荒世代，更有趣的是背景設定了一個，因為煤礦意外造成大多數男人已過世，必須靠女性撐起來的小鎮，不但小鎮本身內部有許多問題待解決，這批女性還得面對許多男性，不論好人壞人的挑釁、欺壓與打擊，相當符合現在美國社會，延續了去年各大影視獎項的Me Too精神．值得推介。

HBO提名超過百項，戲劇、喜劇都不缺

HBO雖然提名數被超過，不過108項提名也不是開玩笑的，而且老劇同樣表現優異，《西方極樂園》、《冰與火之歌：權力遊戲》應該都不太需要再介紹了，雖然今年少了《美麗心計》撐腰，但名單上卻有另一齣受到矚目，在主要項目提名上，甚至比《西方極樂園》、《矽谷群瞎戰》提名更多的喜劇《殺手進城》。

《殺手進城》（Barry） 提名13項，包括：最佳喜劇影集、男主角、男配角、導演與編劇 目前播出頻道：HBO Signature 原創鉅獻頻道

《殺手進城》英文預告

一名專業殺手找不到人生目標，卻誤打誤撞在執行殺人任務時，在劇場研習班發掘出自己有演戲的天分與興趣，更希望從此能脫離殺手生涯，過正常人生活，但是當然，隨著故事發展，要改變人生並沒有那麼容易；嚴格來說，這樣的劇情與故事人物背景並不新鮮，但在這主角人生發生大衝突的基礎設計下，導演與編劇以非常黑色喜劇的節奏方式，安排更多奇怪個性的人物在主角身邊，更凸顯出這故事的衝突與諷刺性，也難怪《殺手進城》的男主配角與導演，都獲得提名。

亞馬遜的Primevideo走精緻路線判獲更大掌聲

亞馬遜經過前幾年與Netflix正面衝突之後，這兩年開始走精緻路線，似乎發現如Netlix般遍地撒種製作新劇，還不如專注在一些有實力的劇集，雖然提名數減少，但卻更可能得獎而得到更大成功與宣傳效果，《漫才梅瑟夫人》就是很好的例子。

《漫才梅瑟夫人》（The Marvelous Mrs. Maisel） 提名7項，包括：最佳喜劇影集、女主角、男女配角、編劇與導演等

《漫才梅瑟夫人》中文預告（非官方）

如果有注意今年初金球獎電視類獎項，就應該不會錯過這齣很有創意，在故事與角色架構上，與《殺手進城》有異曲同工之妙的喜劇，因為它在頒獎典禮前才剛剛上架，卻馬上奪下「最佳喜劇影集」與「最佳喜劇女主角」兩個大獎；在保守的50、60年代紐約，女主角是個在富有家庭長大，照著眾人期待結婚生子的賢妻良母，也繼續在父母保護下，活在安全的泡沫裡，但人生卻突然因為丈夫外遇甚至離家出走而大亂，但她卻也因此發現自己有表演單口相聲的天分，但是在那個年代，別說上台表演喜劇了，就連離婚婦女出門找工作，都會被社會歧視。

《梅瑟夫人》因為叫好又叫座，除已確定推出第二季，亞馬遜更在五月宣布將製播第三季。完整第一季已可以在Primevideo.com網站收看，有中文字幕。

有線衛星台也有很多提名劇集

福斯電視集團期下的FX衛星頻道網，不但在亞洲是最多原創影集與節目的頻道，這次更是在艾美獎獲提名最多的有線衛星頻道，也因此很多FX製播的劇，我們在台灣都能第一時間看到，之前我經常推介的影集《冷戰諜夢》，本屆再次獲得多項提名，但這次我要特別推介詩選劇《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》；雖然FX剛播完《冷》的最後一季，Fox Crime犯罪頻道也剛才剛播完《凡》，但我相信這兩個頻道應該都會很快再重播這兩齣影集。

《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》（The American Crime Stroy：The Assasination of Gianni Versaca） 提名9項，包括：最佳迷你影集、最佳男主角、男配角（3人）、女配角（2人） 播出頻道：Fox Crime 福斯犯罪頻道

《凡賽斯遇刺案》英文預告

《美國犯罪故事》第一季推出辛普森疑似殺妻案，忠實並有深度的重現當年辦案與審案過程，叫好又叫座，但第二季原本要推出的「卡翠納颶風」卻因故被延後，使得原定第三季才推出的《凡賽斯遇刺案》被迫提前推出，加上這起案件因為主角的身分與自殺，有太多背景與角色故事不為人知，不像辛普森案有全程紀錄，因此推出前有很多人懷疑，這齣劇可能無法像第一季那麼吸引人，但顯然編導們做了很深入的功課，將所有與案件相關元素與人物，做了最精采的編寫與設計，讓這齣本來就撲朔迷離的案件，因者每個角色都有相當的發揮，而呈現出更有其特色的風格，其中最讓人感到有趣的角色反而不是殺手或是凡賽斯，而是凡賽斯的愛人（瑞奇馬汀 飾）與凡賽斯的妹妹（潘妮洛普克魯茲 飾），因著這兩個角色的編寫與演出，讓人更了解凡賽斯本人在被殺前的心理歷程，以及凡賽斯品牌為何後來會沒落的原因。

《世紀天才：畢卡索》（Genius: Picasso） 提名7項，包括：最佳迷你影集、最佳男主角 播出頻道：國家地理頻道

《世紀天才 畢卡索》特輯：天才的標記

這齣劇能獲得多項提名，一點也不意外，因為去年國家地理頻道推出第一季「愛因斯坦」，正式宣告加入了戲劇類的戰爭，由大導演朗霍華親自操刀，就已經獲得多項提名，雖然最後未贏得任何獎項，但期知名度與品質都已獲得注目，這次同一團隊依照同樣公式推出第二季畢卡索，果然再次獲得艾美獎青睞，而且安東尼奧班德拉斯這次男主角的得獎呼聲相當高，讓這齣劇又更上一層樓。

《荒原》（Into the Badland） 未獲任何提名 播出頻道：AMC

《荒原》第三季英文預告

這齣劇雖然沒獲提名，但卻因為這次艾美獎名單引發一些話題，而且還與我們華人有關，加上我也確實滿喜歡這齣劇，所以在此特別一書；因為主演也同時是製作人的吳彥祖，在提名名單揭曉之後，表達了對《荒原》為何沒獲得任何提名而感到失望，因為他認為，《荒原》至少在「特技動作設計」獎項應該獲提名，他甚至指名道姓表示，提名名單中除了《冰與火之歌：權力遊戲》，他認為值得被提名外，其他他就「不這麼認為了」。

《荒原》最新第三季，目前正在透過衛星頻道AMC全亞洲同步播出（中華電信MOD 619頻道）。

結語：感謝公視

《這就是我們》公視預告

最後我要感謝公視，因為已經都快要推出第三季的《這就是我們》（This is Us），在台灣缺席了兩年之後，終於可以在公視3台收看得到，而且是一週五集，每天一集的「追劇」方式收看，這齣被稱之為近年來無線電視台製作的「最優秀影集」，連兩年在各大獎項（包括金球與艾美）都拿下多項提名與獲獎，影集本身的介紹評論已經太多，我就不佔空間了，只是想特別感謝公視，看到這齣很值得推介，但卻被各大平台忽略的好劇集，終於能被購入播出，令人開心。