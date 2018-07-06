All The Way Home》七月OTT韓劇壓境，重量級改編＋男女神

這是一篇韓劇迷的暑假追劇指南，男神女神各種菜，我們都幫大家準備好了。

馬斌

韓劇迷們這個暑假真是有福（但也很忙），光是七月，韓國電視台不論是tvN，KBS，MBC，SBS或JTBC，都將推出很有號召力，甚至可以稱之為年度鉅作的作品，這些作品都將透過OTT平台，第一時間讓台灣韓迷們欣賞得到，但別以為忙著七月看劇就算了，因為到了八月還有全世界都期待的韓國電影續集將上映。

《陽光先生》正式預告

《陽光先生》：tvN

上架平台：Netflix

首映日期：7/7

19世紀史詩級背景+好萊塢回歸男神 李秉憲

堪稱tvN年度最重要作品，耗資超過400億韓元（約11億台幣），從幕後劇本與導演確定由《太陽的後裔》、《鬼怪》等爆紅劇王牌作家金銀淑與導演李應福三度合作，到幕前由進軍好萊塢多年之後首次回歸韓國小螢幕的李秉憲，與《下女的誘惑》的金泰梨分飾男女主角，不斷造成媒體話題。

《陽光先生》是根據十九世紀末，韓國與美國商船發生衝突的「辛未洋擾事件」為背景而改編。（圖：網路）

故事背景根據十九世紀末，韓國與美國商船發生衝突的「辛未洋擾事件」為背景而改編，打鬥、戰爭、海戰是必要故事元素，光是場景製作與攝影氣勢就令人期待，李秉憲扮演一名被流放美國的孤兒，加入美軍之後，在這個充滿兩國人民對峙氣氛時期，回國認祖歸宗，而加在這種背景與人物故事之上的，是跨國、跨文化、戰時的愛情故事，當中還穿插類似羅密歐與茱麗葉中，兩大家族的互鬥，整個故事充滿著時代史詩與悲情浪漫元素，然後上個月底的發表記者會，金銀淑還因為劇本沒寫完缺席，不管你是不是重度韓劇迷，光是這麼多話題與元素就足以令人期待。

《你的管家》預告

《你的管家》：KBS 2TV

上架平台：KKTV, 歡樂看Fain TV, Line TV

首映日期：7/6

都會女療癒漫畫+溫暖居家型男神 河錫辰

上個月推出而爆紅的《金秘書為何那樣》，證明了網路漫畫改編的劇集將成為主流，果然在七月就有兩部延續這股氣勢推出的改編劇集；改編自同名暢銷漫畫的《妳的管家》，由在台灣相當有人氣的熟女男神河錫辰，扮演一位專業男傭管家，專門為不擅長處理家務的女生提供服務，從簡單的清掃、洗衣，到複雜繁瑣的帶小孩、修理家具家電都一手包辦，光是這樣的基本設定，肯定就能療癒不少每天要辛苦上班回家看劇的女性觀眾們，劇中打掃清潔畫面之多，連主角河錫辰都表示，有時會錯亂以為在拍攝打掃節目，而不是漫畫改編劇。

改編自同名暢銷漫畫的《妳的管家》，由在台灣相當有人氣的熟女男神河錫辰，扮演一位專業男傭管家，專門為不擅長處理家務的女生提供服務，從簡單的清掃、洗衣，到複雜繁瑣的帶小孩、修理家具家電都一手包辦。（圖：網路）

當然這只是故事人物背景設定而已，這位管家會與各位女客戶們有什麼互動？女客戶們又會怎麼看待這位暖男？彼此間會發展出什麼樣的故事？才是令人期待的。《你的管家》的演員還有「宇宙少女」的成員苞娜，以及在《太陽的後裔》中飾演救護隊護士的全秀珍。

《我的ID是江南美人》預告（無中文字幕）

《我的ID是江南美人》：JTBC

上架平台：愛奇藝

首映日期：7/27

人生必看漫畫＋頂級小鮮肉男神 Astro車銀優

被韓國漫畫迷號稱為人生必看的漫畫《我的ID是江南美人》，是七月另一齣受人矚目的漫畫改編劇集，由仍是大學生身分的鮮肉級男神，ASTRO的成員車銀優主演，搭檔《新妓生傳》的林秀香，演出這部就是以大學生校園愛情為主題的喜劇。

車銀優扮演一位天生長得帥氣又聰明的男主角，非常受到女同學們的青睞，但因為自己被貴為韓國小姐的母親拋棄，所以其實心中很討厭女生，但上大學後卻發現，已經整形變得很漂的女主角，卻因為過去醜陋的陰影仍在，遭受到同學霸凌，而引發了男主角的憐愛與保護，發展出一段深刻又有趣的愛情。

車銀優本身的顏值就高，甚至有網友形容他比原著漫畫男主角還要帥，也因此更增加了此齣劇的話題性。

被韓國漫畫迷號稱為人生必看的漫畫《我的ID是江南美人》，是七月另一齣受人矚目的漫畫改編劇集，由仍是大學生身分的鮮肉級男神，ASTRO的成員車銀優主演，搭檔《新妓生傳》的林秀香。（圖：網路）

還有很多尚未確定上架，但不可錯過的新劇

例如也算是小女神的少女時代小妹徐玄，在成立個人工作室後的第一齣劇《時間》；SBS則連續推出兩齣身體與靈魂精神錯置的奇幻類喜劇《雖然30但仍17》、《致親愛的法官大人》；《秘密森林》主角曹承佑與劇作李秀妍，再次合作的《Life》；以及依然是由尹斗俊主演的第三系列，《一起吃飯吧3：Begins》等，雖然都沒確定會在哪裡上架，但為了滿足殷切期待的韓劇迷們，肯定會以最快速度登陸台灣的OTT。

別忘了八月還有「神」電影要上映

不要以為只要七月開始追劇，韓迷們今年暑假的功課就做完了，因為八月還有一部很重量級電影，就是去年台灣票房超過四億，大破各項票房紀錄，號稱史上最強最催淚韓片的《與神同行》，將在八月推出續集。

《與神同行：最終審判》前導預告

電影：《與神同行：最終審判》

上映日期：8/8

同樣也是漫畫改編的《與神同行》，創下韓片在台的票房紀錄，攝製續集是很自然的事，但第一集已經審判過主角車太鉉，並且已經把他送去投胎，續集又該審判誰呢？

《與神同行：最終審判》將帶領車太鉉的弟弟，金東旭飾演的第49位「貴人」，進行地獄審判，另外，第一集短短出現的「家神」馬東石，將會在續集中有著重要的演出，而且還將藉著他，揭露三名陰間使者千年以前的身世之謎。至於第一集主角車太鉉是否會在續集中現身，那就只有等到八月影片上映後才知道了.....。