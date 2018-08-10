法操》有人停走我的車位，我到底該怎麼辦？

相信有很多人有自己的車位被人停走的經驗，尤其是住在公寓大樓內的住戶。這種停走別人停車位的行為，究竟會不會構成警察說的刑法上竊佔罪的責任呢？

圖片取自Home Buying Checklist

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，爆料公社上有男子po文爆料，自己早上開車出門買菜，不到10分鐘自己承租的車位就被其他車主停走。男子因為找了1個小時都找不到車主，索性將車輛打橫停放在車位前。下午出門時，正巧碰上苦尋不著的車主，但因該名車主回應：「不然你想怎樣」導致男子理智線斷線，決定繼續用車擋住他的去路。男子表示，自己不清楚會不會被告強制罪，但警方說可以提告竊佔罪。

竊佔罪到底會不會成立呢？

相信有很多人有自己的車位被人停走的經驗，尤其是住在公寓大樓內的住戶。如果剛好臨時找不到其他停車位的停的話，相信一定會十分憤怒。但是，這種停走別人停車位的行為，究竟會不會構成警察說的刑法上竊佔罪的責任呢？

首先，讓我們來看看竊佔罪的規定吧！刑法的竊佔罪規定在刑法第320條第2項：「意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定（竊盜罪）處斷。」

由於不動產在性質上與一般動產不同，必須要經過登記後，才會產生所有權的變動，因此此處的要件，應該不如竊盜罪那樣到「不法所有」的程度。高等法院99年上易字第1034號判決有認為，雖然並未達不法所有的程度，但是行為人仍必須要「破壞原佔有支配關係，而建立新佔有支配關係，將該不動產置於自己實力支配之下」，才會構成。因此，行為人的行為必須要具備「繼續性」及「排他性」的兩種要件，才會構成竊佔罪的不法佔有的要件。如果佔用的行為不具有持續性、或者並沒有要排除他人的使用，就可能不會構成竊佔罪。

回到本次事件，如果我們用上面高等法院判決的基準來看，究竟會不會構成竊佔罪呢？從新聞來看，佔用停車位的車主似乎並沒有要長期停在車位上的意思，而只是為求搬家方便而停，似乎還沒有達到繼續性地排除原使用人的佔有的程度。因此，若要說是不是一定會構成竊佔罪，似乎還有討論的空間。

男子擋車的行為可能會觸犯強制罪

除了車主亂停車的問題，新聞中男子故意將自己的車橫停在自己車位前，也有可能會觸犯刑法上的強制罪喔！

刑法第304條第1項規定：以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，可以處罰。這也就是大家常聽到的「強制罪」。

本罪的構成要件上，對於「強暴」的力度的要求十分寬鬆，實務上認為，只要妨礙他人工作的進行，就算是強暴行為（28上3650判例）。學說上則有認為，強暴行為不以對人直接施加為要件，如果對物施加強暴行為而造成對象精神上、物理上的強制狀態，也有可能會構成強制罪。

綜上所述，在本次的案件之中，男子雖然因為自己的車位被停走而感到憤怒，但由於「用車擋住別人的車」仍然屬於強制罪中的強暴行為，因此男子可能會負擔強制罪的刑責喔！

也可以當作民事事件來處理！

有趣的是，當一件新聞案件發生，新聞大多會開始報導可能有哪些刑法上的責任。但是事實上，有被害人的刑事案件，其實都有相對應的民事解決方式，而有時候這些方法可能能更快速地解決當事人間的糾紛。

以本次的事件為例，其實就算刑事上不會被認定構成竊佔罪，男子也可以透過民法來請求車主負擔責任。

民法第179條前段規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」這就是大家常聽到的「不當得利」。而一個人的行為要構成不當得利，要具備幾個要件：

1.無法律上原因

2.一方受有利益

3.他方受有損害

4.損害與利益之間具有因果關係

本次的案件中，停車的車主沒有法律上得使用該停車位的原因；停車行為使自己取得使用該停車位的利益，並且因此造成男子無法使用自己租用的停車位的損害，兩者之間具有因果關係，所以符合上面我們說到的「不當得利」的要件。因此，男子如果想要的話，是可以要求車主返還因為佔用自己的停車位所取得的利益的，而這邊的「利益」，可能會是男子每天停車所需花費的租金。

管委會可不可以規約處罰呢？

另一個新聞中有趣的問題在於，男子希望管委會依照規約對車主開罰，但是管委會不是行政機關或警察機關，可不可以對住戶開罰呢？這邊會討論的問題是：究竟可不可以在社區的規約中，設定處罰金的規定呢？

針對這個問題，實務上目前有2種說法：

1.第1種見解認為：公寓大廈的規約具有契約的性質，因此必須要住戶同意，不得僅以規約規範未同意的住戶。也因此，管委會不能以社區大會多數決決議所形成的規約，來拘束其他未同意受規範的住戶。

2.第2種見解認為：公寓大下規約性質上屬於「合同（協同）行為」，與股東會決議類似，依據事前同意或法律規定的方式作成決議，具有拘束未同意的住戶的效力。

因此，目前實務上針對究竟可不可以處罰，其實尚在討論中。但我們可以確定的是，只要表明同意規約中的罰款約定的話，管委會就可以處罰喔！

本文經授權轉載自法操：有人停走我的車位，我到底該怎麼辦？