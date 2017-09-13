法操》推銷愛心筆，是否會構成「強制罪」？

對一般民眾來說，遇到這種以愛心之名，行強迫推銷之實的賣家，多半能閃則閃。然而，若是不善拒絕的民眾，遇到賣家死纏爛打，甚至拉住不讓民眾走的情況，是否會觸犯強制罪呢？

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文／法操司想傳媒

暑假期間再度出現強迫推銷愛心筆的現象，根據媒體報導，萬華警分局警方逮到一名16歲高姓少年涉嫌假藉強賣愛心產品，背後有販售集團招募學生，以打工方式指派學生到特定地區販售，每件商品售價199元謀取暴利，警方在全案詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

對一般民眾來說，遇到這種以愛心之名，行強迫推銷之實的賣家，多半能閃則閃。然而，若是不善拒絕的民眾，遇到賣家死纏爛打，甚至拉住不讓民眾走的情況，是否會觸犯強制罪呢？

什麼是強制罪？

我國刑法第304條強制罪，歸類在「妨害自由」篇章，指以強暴、脅迫的方式，使他人做非義務的事，或妨害他人行使權利。「強暴」是加害人用強行、暴力的方式，妨礙或剝奪被害人的意思或行為；而「脅迫」是加害者以惡意的口吻，使被害者心生畏懼，而做出違背自己的意思或行為。

舉例來說，A因為近日天氣炎熱，想騎機車去買黑糖珍珠鮮奶茶解渴，A的室友B因為佔有慾很強，想要A隨時待在自己身旁，因此故意把A的機車移到隱密處，導致A找不到機車只能待在原地，買不到朝思暮想的黑糖珍珠鮮奶茶。以此案例，室友B就是用強暴的方式，讓A失去行動自由，無法行使A自由移動的權利。

「強暴、脅迫」也出現在刑法上其他法條的構成要件中，與強制罪最主要的差別在於「目的」為何，例如刑法第328條強盜罪，目的就是意圖為自己或第三人不法之所有，而取他人之財物，但上述案例中，室友B的目的並非取得A的機車，只是單純想限制A的行動，這就是屬於犯強制罪的範圍。

強暴、脅迫為要件 未達即不構成強制

以推銷愛心筆來說，要成立強制罪的可能性並不高，畢竟推銷人員的死纏爛打要到達強暴、脅迫的程度，除非是推銷人員緊拉著民眾不放，逼迫買愛心筆的情況，才會算是強制罪的範疇。至於以此案來說，利用不斷遊說的方式推銷，並無強拉民眾的動作，就屬一般販賣愛心筆的情況，以社會秩序維護法處理。

強制罪屬「非告訴乃論」之罪，也就是若警察機關或檢方，得知有觸犯此罪的行為，可以不經被害人同意，逕行提起調查並告訴。值得注意的是，強制罪的構成要件是要有「強暴、脅迫」的手段，《法操》之前曾討論過，檢察官未注意此要件，就隨意起訴的案例。（延伸閱讀：激烈肢體抗議就是刑法強制罪？）此案後來經高等法院審理認定「被告等人之行為尚不構成強制罪之強暴、脅迫」，因此給予無罪判決，即可說明「強暴、脅迫」乃是是否構成強制罪的關鍵因素。

本文經授權轉載自法操 推銷愛心筆，是否會構成「強制罪」？