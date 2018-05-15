法操》辦不到499方案，可以躺在門口擋關門嗎？

這次被戲稱為「499之亂」的電信業降價潮一出，除了引發大批的換約風潮外，也出現了像是這次新聞案件中的怪現象。但是有些脫序的行為是可能讓人觸法喔。

499之亂，有民眾以肉身阻擋門市關門。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，中華電信於2018年05月初，推出4G吃到飽499方案，造成民眾瘋狂搶辦。有男子在他家門市辦完解約繳交9000多的違約金以後，因未攜帶身分證件無法辦理申辦程序，索性躺在門市門口抗議。更有網友將電影《帝國毀滅》希特勒發飆畫面拿出來惡搞，「笑」果十足。

什麼是「強制」？

這次被戲稱為「499之亂」的電信業降價潮一出，除了引發大批的換約風潮外，也出現了像是這次新聞案件中的怪現象。但是你知道嗎？其實這樣的行為也有可能觸犯刑法的喔。

根據刑法第304條規定，以強暴或脅迫的方式使人行無義務之事，或阻止別人行使權力之行為，可以處以刑事處罰，也就是大家常聽到的「強制罪」。

強制罪所處罰的行為，必須要行為人以「強暴」、「脅迫」的方式實施，才會有機會構成。而強暴脅迫又是什麼呢？

所謂的「強暴」，指的是用暴力手段妨害或剝奪他人的意思自由。而這樣的行為，並不限於對人的身體造成危害為，不會使相對人受傷的行為、甚至是對相對人的所有物實施的行為等等，也會構成強暴行為，重點在於究竟有沒有使人的「意志」受到剝奪或限制，但不以被害人完全沒辦法抗拒為必要。舉例來說，夢夢和其他參與遊行的人，為了阻止反對派的小法表達訴求，於是一群人將小法團團包圍，讓小法沒辦法行動，這樣的行為雖然沒有造成小法身體上的侵害，但仍然屬於強暴行為。

所謂的「脅迫」，則是將「未來的不好的事」告訴被害人，使被害人心生恐懼的行為，當然，這樣的行為程度也不以被害人完全不能抗拒為必要。舉例來說，夢夢等人除了包圍小法，還要求小法離開現場，否則就把她的包包拿去丟掉，夢夢等人這樣的行為，是告訴小法一個未來將發生的不好的事，就有可能屬於脅迫行為。

我躺在地上不讓你關門也有事？

回到本次的擋門案件，男子躺在中華電信門口的行為，除了讓中華電信門市無法關門，甚至可能導致門市無法正常營業，事實上已經造成該門市作業的障礙，屬於「阻止他人行使權利的情況」。雖然男子的行為，並沒有達到使門市的意思活動完全被剝奪，也就是說門市仍然能不管男子直接把門關上，但由於強制罪並不以被害人的意志完全被剝奪為要件，因此男子的行為，仍然有可能構成強制罪喔！

另外，從新聞照片來看，店家似乎有請警方協助處理，但遇到這種狀況，警方大多都是柔性勸導離去。然而強制罪並不是告訴乃論之罪，而男子又屬於強制罪的現行犯，警察或在場的任何人，完全可以依照刑事訴訟法第88條的規定逕行逮捕該名男子。因此如果下次想效法男子擋門的話，要謹慎思考喔！！

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本文經授權轉載自法操：辦不到499方案，可以躺在門口擋關門嗎？