法操》與神同行》part 2 –什麼是因果歷程錯誤？

所謂的「因果歷程錯誤」，指的是行為人主觀上所想的行為流程，與客觀上發生的狀況有偏差。例如，甲想要用球棒敲乙的頭殺了乙之後丟下橋棄屍，但是乙其實並沒有死於球棒打頭，而是因為甲的棄屍行為，導致頭撞到橋墩死亡。

《與神同行2》電影劇照 （圖片取自巴哈姆特）

◎法操司想傳媒

電影《與神同行2》將於近期在電影院上映，相信很多人看過第一集電影以後，也正在期待第2集究竟要演什麼吧。第2集的電影主角除了第1集就出現過的3位陰間使者以外，還有上一集出現過的金自鴻的弟弟金秀鴻。而其實在第1集中，金秀鴻的故事也存在著法律問題喔！就讓我們來看看吧！

＃警告！本篇文章涉及電影內容劇情，如果還沒看電影的讀者請斟酌閱讀。但是我猜大家都已經看過了吧ＸＤ

弟弟的死也有法律上的問題–是因果歷程錯誤嗎？

首先，我們先來說說弟弟金秀鴻的死亡疑雲吧！

在第一集中，金自鴻死亡以後，弟弟金秀鴻也在軍中發生狀況。當時，弟弟與軍中學弟一起站夜哨，當天外頭下著大雨，學弟當時心情十分不安，一直撥動手上的步槍保險。金秀鴻發現此事後，不斷地安撫他的情緒，並請他脫下槍枝。就在這個時候槍枝走火擊發射中金秀鴻。隨後學弟立刻向軍中長官報告，長官到場時發現情況不妙，可能影響考績，在未確認金秀鴻是否死亡的情況下，指示學弟一起將金秀鴻埋起來。然而金秀鴻當時並未死亡，最終金秀鴻因遭二人活埋窒息而死。

相信有在準備國家考試的刑法科目的人，應該都有看過一個跟電影劇情很像的爭點，那就是刑法上的「因果歷程錯誤」。可是如果考試寫因果歷程錯誤可不行喔，因為電影的這個案件並不是因果歷程錯誤的問題！就讓我們從因果歷程錯誤開始說吧！

所謂的「因果歷程錯誤」，指的是行為人主觀上所想的行為流程，與客觀上發生的狀況有偏差。例如，甲想要用球棒敲乙的頭殺了乙之後丟下橋棄屍，但是乙其實並沒有死於球棒打頭，而是因為甲的棄屍行為，導致頭撞到橋墩死亡。

在處理因果歷程錯誤的時候，學者有幾種解決方式：

1.有人把兩個行為分開來看，前面的行為因為並沒有造成乙死亡，所以成立殺人未遂；後面的棄屍行為因為乙當時還沒死，因此不成立遺棄屍體罪，但是因導致以的死亡，成立過失致死。

2.有一種說法認為，前面的殺人行為才是關鍵，且乙的死亡結果仍然在一般經驗中殺人行為實施所可以預期的範圍，因此甲仍然是殺人罪的既遂犯。

3.還有一種見解認為，甲前後兩個行為其實是在一個殺害乙的概括意思下完成的，因此可以將兩個行為視為一個整體來觀察，而僅成立殺人罪的既遂犯。

看到這裡大家就會發現，因果歷程錯誤的問題，大多出現在行為人有一個預先設想好的劇本，但是並沒有照著劇本走，簡單說就是「脫稿演出」。這樣的話，就和這部電影的劇情有些差別，在此再次說明。

電影裡的狀況究竟要怎麼處理？

為什麼說和電影劇情有差別，因為從上面的說明來看，「因果歷程錯誤」比較像是沒有照劇本演的脫稿演出，所以行為人必須要有故意。但是電影中開槍的行為並不是故意，而比較像是過失，因此可能就沒有上面學說的問題了。

電影中，學弟不小心誤觸板機的行為，可能會構成刑法第276條第1項的過失致死罪責；而長官和學弟一起把金秀鴻的屍體埋起來的行為，比較有可能構成刑法第247條第1項的遺棄屍體罪。

但是這邊有趣的是，掩埋的時候金秀鴻還沒有死亡，而是處於瀕死狀況。也就是說，雖然他們行為當下可能認為自己埋的是屍體，但其實根本是在殺人，這樣的認知上的錯誤刑法上要怎麼處理呢？

首先，因為他們掩埋的並不是屍體，與遺棄屍體罪的客體「屍體」有別，埋葬的行為自然就不符合遺棄屍體罪的構成要件。其次，由於學弟和長官的掩埋行為，直接導致了金秀鴻的死亡，但是他們二人對於金秀鴻的死若是沒有預見的話，就沒有辦法論以殺人罪，而應該要論以過失致死的罪責喔！

說了這麼多，相信大家對於第1集中的這個劇情多少有些認識了吧！就讓我們來期待第2集究竟還有哪些法律知識可以和大家討論吧！

本文經授權轉載自法操：與神同行》part 2 –什麼是因果歷程錯誤？