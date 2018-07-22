Mygopen》政務官滿2年及民選立委...，退職金仍有18％？！

真的純屬謠言一則，其實關於政務人員退職所得，政府已經澄清過很多次了，基本上縣市長、鄉鎮市長及政務人員退職比照公教人員調降優存的，立委就算做滿8年也是沒有退職金可以領，更不適用18%的，謠言不用再傳囉！

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關於「這是卸任鄉長的退職金」的謠言，近期在 LINE 上傳得很兇，表示「政務官滿2年及民選立委、縣市鄉長滿2任（8年），退職金仍有18%」，但事實上並不是這樣的，連政府官方都特別出來澄清了。

基本上縣市長、鄉鎮市長及政務人員退職也是比照公教人員調降優存；至於立委方面，即使任滿8年也一樣沒有退職金可領，也同樣不適用18%。

卸任鄉長退職金的謠言

原始謠傳版本：

這是卸任鄉長的退職金！ 政務官滿2年及民選立委、縣市鄉長滿2任（8年），退職金仍有18%，民進黨不敢說終結18%！ 任政務官二年，市縣鄉鎮市長二屆，竟然保有18%優存最低本金，僅象徵性將本金分出百分之六額度，該小部分優息遞減為12%,10%,8%,至6%為止。 但將近本金的百分之九十四絕大多數仍維持18%優息。 如此混淆視聽，虛晃一招說已完成年改，實在太會拗會騙啦。 並附上這張照片：

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，其實關於政務人員退職所得，政府已經澄清過很多次了，基本上縣市長、鄉鎮市長及政務人員退職比照公教人員調降優存的，立委就算做滿8年也是沒有退職金可以領，更不適用18%的，謠言不用再傳囉！

年改辦對此也發出澄清圖片，提供參考：

正確闢謠解釋：

行政院年金改革辦公室發出澄清稿：

一、縣（市）長及鄉（鎮、市）長退職係依「台灣省縣市長鄉鎮縣轄市長退職酬勞金給與辦法」領取一次退職酬勞金，僅民國84年7月1日前的年資可辦理優存。此次改革亦比照公教人員領取一次退休金者，進行優存調降措施，超出最低保障金額部分，其優存利率逐年調降至6%為止。

二、有關政務人員退職所得已多次澄清，政務人員僅85年4月30日以前的年資可辦理優存，此次改革亦比照公教人員進行調整，領月退職金者優存利率於2年半內歸零，領一次退職金者，超過最低保障金額部分，優存利率逐年調降至6%為止；另大幅調降其月退職所得，以35年年資為例，部長及相當等級以上政務人員，從月俸2倍的55%分10年調降至40%，比照簡任級之政務人員，則由月俸2倍的75%降至60%。

三、另立法委員係以選舉產生之民意代表，並非政務人員退職制度之適用對象，自始亦無其他退職規定，故立法委員任滿8年，並無退職金可領，也不適用18%，請勿再以訛傳訛。



資料來源：行政院年金改革辦公室 - 【澄清稿】網傳卸任鄉長、政務人員退職金錯誤資訊之澄清

本文經授權轉載自Mygopen 這是卸任鄉長的退職金？18％謠言！比照公教人員