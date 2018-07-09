Mygopen》這是金鋼眼鏡蛇，沒血清？謠言！消防隊：以訛傳訛

根據當時東原消防分隊表示：日前獲報某民宅倉庫有蛇出沒，前往捕獲眼鏡蛇一尾，長1公尺多，帶回隊部後趁機解說捕蛇技巧時拍下網路傳出的照片，實際上，其他照片呈現的角度，眼鏡蛇並無特別大。金剛眼鏡蛇也不是長這個樣子。

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關於金剛眼鏡蛇的謠言最近在 LINE 又傳開來了，說「目前咬到人，是沒血清的」、「台南抓到的金剛眼鏡蛇。目前，泰安跟新北山區都有抓到」，事實上這是 2017 的謠言，當時拍的這張照片，消防隊也出來澄清了，其實也只是照片呈現的角度問題，眼鏡蛇並沒有特別大，金剛眼鏡蛇也不是長這個樣子。

金剛眼鏡蛇的謠言

原始謠傳版本：

這是金剛眼鏡蛇，目前咬到人，是沒血清的，外來種是破壞生態的。這種放生是山大王級的，會生長到破3米以上，沒有天敵，很可怕的！夏天到了，平常喜歡爬山，或到野外踏青的冰友要注意了，這是台南抓到的金剛眼鏡蛇。目前，泰安跟新北山區都有抓到，這不是台灣原生種蛇！ 還附上了這張照片： 網路流傳一張南市消防局東原分隊抓到大蛇的照片，消防隊員雙手持棍撐住蛇身，蛇頭掛在肩上，煞是驚人。（記者王涵翻攝）

謠言破解說明：

根據當時自由時報的報導，東原消防分隊表示：日前獲報某民宅倉庫有蛇出沒，前往捕獲眼鏡蛇一尾，長1公尺多，帶回隊部後趁機解說捕蛇技巧時拍下網路傳出的照片，實際上，其他照片呈現的角度，眼鏡蛇並無特別大。換一個拍攝角度就變小隻了。

南市消防局東原分隊出示另張照片澄清表示，眼鏡蛇狀似龐大是因拍攝角度問題，呼籲民眾不要恐慌。（記者王涵平翻攝）

只是當時被有心人士放大解釋，加油添醋說是台南抓到的金剛眼鏡蛇，還說苗栗泰安跟新北山區都有抓到，造成民眾恐慌，這最早是因為台南市消防局第一大隊東原消防分隊捕捉到一尾長逾1公尺的眼鏡蛇，當時小隊長陳力仁藉此向新進同仁解說捕捉技巧和練習使用捕蛇夾，後來在過程中用手機拍下照片，這是其中一張，隊員直舉捕蛇夾，讓眼鏡蛇靠近鏡頭，只是剛好成了蛇大人小的畫面，後來照片外流到非警消群組才被曲解成現在大家看到的版本。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：自由時報 - 網傳大蛇嚇死人 東原消防分隊：拍攝角度啦！

本文經授權轉載自Mygopen 這是金剛眼鏡蛇，沒血清？謠言！消防隊：以訛傳訛