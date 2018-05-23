Mygopen》【防謠言】2018萬安演習各地區正確演練時間！別被假LINE騙了

今年中部六縣市同步萬安演習的時間，確定是6月7日（星期四）1330 - 1400，除了地方單位公告外，當天手機也會收到「災害訊息廣播平台」傳的簡訊，大家可以多多留意。

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萬安演習2018正確時間地點的謠言在LINE傳到不行，常讓大家搞不清楚，還容易收到錯誤的造假照片訊息，甚至讓警方出面闢謠。如今時間確認了啦！因為有實施人、車管制及疏散與避難等實作演練，所以大家也特別關心。

今年中部六縣市同步萬安演習的時間，確定是6月7日（星期四）1330 - 1400，除了地方單位公告外，當天手機也會收到「災害訊息廣播平台」傳的簡訊，大家可以多多留意。



萬安41號演習各地區演練期程

過去錯誤的謠言內容：

2018年4月13日下午1330到1400，中五縣市有萬安演習。還附上這張錯誤的圖，警方也出面闢謠過了！ ※事實上萬安演習日期及時間均應以國防部正式函文或公告資訊為準。

一張圖搞懂萬安 41 號演習演練時間地點

可以參考萬安41號政府提供資訊：

107年軍民聯合防空（萬安41號）演習各地區（直轄市、縣【市】政府）演練期程：

為強化居安思危與熟練防空作為之目的，107年軍民聯合防空（萬安41號）演習將於5至6月間舉行，全國區分本島北、中、南、東部及外離島澎湖、金門、馬祖等7個地區辦理，以降低空襲損害，本（107）年實施人、車管制及疏散與避難等實作演練。各區辦理期程如下：



北部地區：6月4日（星期一）1330-1400時

宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣政府



南部地區：6月5日（星期二）1330-1400時

臺南市、高雄市、屏東縣政府



金門地區：6月5日（星期二）1330-1400時

金門縣政府



東部地區：6月6日（星期三）1330-1400時

花蓮縣、臺東縣政府



馬祖地區：6月6日（星期三）1330-1400時

連江縣政府



中部地區：6月7日（星期四）1330-1400時

苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣政府



澎湖地區：6月7日（星期四）1330-1400時

澎湖縣政府

因為在演習的時程內會做人車全部管制，所以大家要注意時間，避免那時候出門還要站在太陽底下，如果當天中午左右要辦事情，真的要提早處理，不然真的會被擋在路上。因為在演習期間警報發布後，民眾就必須遵循警察、憲兵、民防人員的引導，會做人車立即疏散避難的動作，並配合燈火和交通管制，請多多留意。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：國防部全民防衛動員室 - 107年軍民聯合防空（萬安41號）演習各地區（直轄市、縣【市】政府）演練期程

本文經授權轉載自Mygopen 【防謠言】2018萬安演習各地區正確演練時間！別被假LINE騙了