Mygopen》LINE傳酒測儀器被20元薑黃飲料破解？解酒示範被曲解

LINE 訊息真的很糟糕，什麼叫做「醉可上道，喝醉可開車，開車必喝酒，千杯不醉」？喝了酒千萬就別開車了，基本上根據個人體質、代謝不同，所以酒測數值都會有所差距！

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這個影片「目前警察路險使用酒測儀器，已被便利商店販售的一瓶薑黃飲料20元給破解了」在 LINE 最近傳到一個不行，基本上這樣公開逃避酒測的示範就不對了，訊息中的謠言文字更是錯誤的解讀，這並無法證明人在當下的判斷和反應是否有問題，重點是無論薑黃素影片傳達出有怎麼樣的神奇效果，喝了酒就千萬不要開車，相關專家與文獻也證實代謝還是需要時間的，不要因此酒駕害人害己！

酒測儀器被20元薑黃飲料破解的訊息

原始謠傳版本

目前警察路險使用酒測儀器，已被便利商店販售的一瓶薑黃飲料20元給破解了，愛喝酒，喜應酬，醉可上道，喝醉可開車，開車必喝酒，千杯不醉了。 影片如下： 實際上相關影片在 2016 就有了，透過臺灣與大陸交警用酒測儀器，進行人體酒精測試，主要是廠商要強調他們家的薑黃素濃縮液...

訊息說明：

但這 LINE 訊息真的很糟糕，什麼叫做「醉可上道，喝醉可開車，開車必喝酒，千杯不醉」？喝了酒千萬就別開車了，基本上根據個人體質、代謝不同，所以酒測數值都會有所差距！請不要傳遞這樣公開逃避酒測的示範，或者使用類似解酒產品試圖降低酒測值，這也無法證明當下的判斷力和反應力是否受到影響。這邊勸告大家，無論有怎麼樣的神奇效果，喝了酒就萬萬不要開車了？真的害人害己！

正確知識解釋：

依照泛科學的文獻解釋，酒精進入身體後會經由肝臟代謝，會經過這兩個步驟，酒精代謝酵素ADH（Alcohol Dehydrogenase）會先將乙醇代謝成乙醛，再經過 ALDH（Aldehyde Dehydrogenase） 酵素，代謝成身體可以接受的乙酸，但我們無法在短時間內增加身體裡面的 ADH 酵素，代謝還是需要時間的，由於個人體質、代謝都不同，所以酒測數值會有差距的。



根據健康醫療網的報導：台北市藥師公會常務理事黃彥儒藥師表示，臨床上尚無真正解酒的藥物，目前衛福部核可的藥品中，也沒有一項藥品的適應症是「解酒」，所以解酒最好的方法就是使酒精的代謝加快，建議可以多喝水、多休息，以減緩飲酒後帶來的不適。

或許可以參考毒物科醫師顏宗海的說法：

衛福部在執行食品安全衛生管理法第二十八條，禁止食品標示、宣傳或廣告誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，像這類廣告就涉及誇張或易生誤解的生理功能，如：強化細胞功能、改善體質、解酒、清除自由基、排毒素、分解有害物質。這些都是已經觸法的！



另外依照 Foodnext 食力對於薑黃的報導，桃園壢新醫院中醫科與運動醫學中心主治醫師王凱平表示：對於薑黃美國食品藥物管理局（FDA）也認可薑黃萃取物屬於 GRAS（Generally Recognized As Safe，普遍被認為安全）的範疇，使用上沒有特殊禁忌。中醫學上薑黃主要有「破血、行氣」的作用，常用於氣滯血瘀造成的心、胸、肋、腹痛，經痛，以及跌打損傷與筋骨痠痛。但市面上部分這類薑黃產品強調減肥、排宿便、解酒的效果，王醫師認為目前沒有足夠資訊支持這類說法，可能還要思考其中是不是有薑黃以外的成份。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：衛福部 - 食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定基準

本文經授權轉載自Mygopen LINE傳酒測儀器被20元薑黃飲料破解？解酒示範被曲解