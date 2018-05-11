Mygopen》【假LINE】7-ELEVEN母親節限定的500禮券？是假官網真詐騙啦！

這只是換個手法而已，你永遠領不到禮券的，這跟以前「500元免費禮券限時領取」是相同的手法，主要還是要騙你加入詐騙帳號為好友，小心以後這個帳號會送出惡意的連結，讓你點到釣魚網站騙個資，或者衝粉絲數轉賣帳號獲利。不小心加入了也沒關係，封鎖刪除就好了。

Mygopen

好多人收到「7-ELEVEN 母親節限定!!發放500禮卷，免費領取，活動只到今天↓↓↓」這樣的LINE訊息，附上的是禮券詐騙連結唷！儘管看起來好像連到了小七的官方頁面，但實際上這是假的啦！這跟以前一樣也是惡意使用LINE＠官方帳號的詐騙手法，這個則是藉由免費架站服務 weebly 建構的官方頁面，無論你怎麼點選領取之類的按鈕，依然導向假的邀請連結，要小心別上當了！

這也是近期最夯的手法，直接藉由外部假網站導向假的 LINE@ 生活圈帳號，如果大家發現不明連結，也千萬不要點擊，可以降低連到釣魚網站或被盜用個資的機率。

7-ELEVEN母親節禮券500的詐騙

原始謠傳版本：

7 - ELEVEN 母親節限定!!發放500禮卷，免費領取，活動只到今天↓↓↓

http://bit.ly/2rpa1LF

由於大家都被騙怕了，都不去點假的 LINE 貼圖、假官方 LINE＠ 帳號，所以最近的詐騙都採用新手法了，主要藉由免費的架站平台，像是 Wix.com 或 Weebly，創建一個假官方服務來騙人。

如此一來只要使用 7-11 的相關圖片和形象識別元素，就可以輕鬆建構一個假的官方頁面，沒有仔細看網址還真的很容易上當。相信未來這個手法還會陸續出現，別被這些「假的官方」網站騙了唷！仔細看網址就可以辨別了。

像這個詐騙做法是無論你點選的是「點此領取」或是「無法領取者點這」，連結都會帶你到詐騙的LINE＠帳號，逃都逃不掉。（還弄一個倒數計時的網站元件小工具讓你很緊張）

其實你點進去看就會發現，這都是以前那些假的詐騙帳號，如今又死灰復燃了！

詐騙破解說明：

換個手法而已，你永遠領不到禮券的，這跟以前「500元免費禮券限時領取」是相同的手法，主要還是要騙你加入詐騙帳號為好友，小心以後這個帳號會送出惡意的連結，讓你點到釣魚網站騙個資，或者衝粉絲數轉賣帳號獲利。



不小心加入了也沒關係，封鎖刪除就好了。

前陣子最多人收到的大概就是這個「米奇35周年的貼圖下載」，7-11 的這個手法跟米奇這個一樣，都是藉由假的官方網站來騙人。

感謝 MyGoPen 圈友提供官方回覆。

正確闢謠解釋：

還是提醒大家，發現不明連結時，有時你真的寧可錯過這些好康，也不要隨便點進去，完全就是利用送禮券的手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些詐騙者發送不當連結，或累積大量好友後轉賣帳號套利，別被騙囉！

學起來！最重要的辨識方法，就是不要加入這類沒有官方認證的綠色盾牌或藍色盾牌的認證圖示，就不怕受騙上當了。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】7-ELEVEN母親節限定的500禮券？假官方網站詐騙