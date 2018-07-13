Mygopen》【學起來】LINE無預警隱私權更新，你該學起來的LINE隱私設定

關於「LINE隱私權更新」這件事，事實上官方有很詳盡的解釋，只是要用戶同意才能繼續使用，會有點嚇到部分用戶，所以這段時間在網路上才傳得這麼兇，其中「用於行銷目的」這件事可能會讓大家誤解，其實是指用戶和「官方帳號」間的通訊格式和內容，像是文字、貼圖以及影片等，並非所有官方帳號都會納入，例如政府機關、金融機構或是醫院等可能包含敏感資訊的帳號，都不會被使用。

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你的 LINE 也收到滿版隱私權的變更通知嗎？是不是也一定要勾選「同意」才能繼續使用呢？網路上也傳了許多如何調整同意選項的調整，讓人有限度的確保 LINE 隱私，事實上根據官方表示，用戶的對話並不會外洩，也不用擔心會收到垃圾訊息，或許你也已經按了同意繼續使用，但對於這些隱私權更新不想同意的人呢？其實跳出的公告只是對法律方面的認同，在功能面方面或許你可以學著用這個方式關掉。

跳出來的變更通知，內容包括了「同意LINE隱私權政策的變更」、「同意 LINE 為了行銷目的使用及分享本人資訊」，以及「同意分享優化服務資訊以協助完善服務」共3項，還需要同意才能繼續使用，乍看之下好像是要使用者透露什麼東西一樣，所以才讓很多人覺得很奇怪，其實這是 LINE 保護用戶隱私權，並主動向用戶說明處理資訊的做法，在某個程度方面也是避免服務遭濫用或用於詐騙囉！

Line無預警隱私權更新的相關訊息

原始訊息版本：

就在剛剛 LINE 無預警的全面性跳出 LINE 隱私授權調整選項，不按下同意還不給繼續使用，但說真的如果有認真看相關說明您會發現您根本不想按下同意的選項，但太多使用者、群組都在LINE上面，現階段要全面改用其他軟體其實是有難度的，只好被強迫按下同意才能使用LINE，沒關係按下同意之後只要跟著步驟設定就可以有限度的確保您的隱私...

相關訊息說明：

關於「LINE隱私權更新」這件事，事實上官方有很詳盡的解釋，只是要用戶同意才能繼續使用，會有點嚇到部分用戶，所以這段時間在網路上才傳得這麼兇，其中「用於行銷目的」這件事可能會讓大家誤解，其實是指用戶和「官方帳號」間的通訊格式和內容，像是文字、貼圖以及影片等，並非所有官方帳號都會納入，例如政府機關、金融機構或是醫院等可能包含敏感資訊的帳號，都不會被使用。

實際狀況解釋：



同意之後，還可以取消同意嗎？根據 LINE 的官方說法，在手機上跳出的隱私權更新同意視窗，會需要您的同意。 按下同意後，仍可以回到LINE中的「隱私設定」中，看看您是否想要取消勾選細項項目。



隱私設定的方式，可以照著這個步驟來處理唷！



1. 在 LINE 的「設定」頁面找到「隱私設定」：

2. 進入隱私設定頁面，找到「提供使用資料」：

3. 將「聊天室資訊」及「個人化廣告」勾選取消：

另外同意的話，LINE 會把我的資料給第三方嗎？根據這個部分，LINE 表示用戶資訊僅於「必要最低限度內」，分享給「屬於LINE責任範圍」的第三方。 第三方包括台灣連線股份有限公司（LINE Taiwan Limited*）、連加網路商業股份有限公司（LINE Biz+ Taiwan Limited*）等。





想要更了解的朋友，可以參照下方 LINE 官方說明囉！



資料來源：LINE - LINE隱私權政策更新囉～一起來認識吧！



資料來源：MyGoPen - 【假LINE】最近LINE更新個資？改隱私設定一律拒絕？被曲解了

