韋恩的食農生活》生質塑膠PLA是塑膠吸管的完美替代方案嗎？

PLA的特點在於它使用了乳酸聚合成塑膠，而這乳酸是由澱粉或是糖發酵而來，所以是來自於植物生產的原料，也正是因此才被稱為生質塑膠；所以與其他塑膠以石油聚合的情況是不一樣的。

生質塑膠PLA是塑膠吸管的完美替代方案嗎？（美聯社）

韋恩的食農生活

最近因為塑膠減量的輿論興起，淘汰塑膠吸管的議題受到大家的關心，因此，以生質塑膠作為現在石化來源塑膠的替代品被多方報導，也得到許多消費者寄與厚望。

生質塑膠最具代表性，商業上應用最成功的首推PLA （聚乳酸）了，現在很多像星冰樂、冰咖啡、冰茶飲之類的透明飲料杯、或是透明的雞蛋盒子，甚至有許多不透明的水壺或生活用品的容器、餐具都使用到了PLA。PLA的特點在於它使用了乳酸聚合成塑膠，而這乳酸是由澱粉或是糖發酵而來，所以是來自於植物生產的原料，也正是因此才被稱為生質塑膠；所以與其他塑膠以石油聚合的情況是不一樣的。也因此，PLA成本是比其它塑膠高上一點的，所以也限制了它的廣泛使用。

近二十年來，科學家也想努力降低PLA塑膠的成本、或是擴大其他生質廢棄物的利用、以及提高PLA的強度，所以開發出了PLA摻入植物纖維的生質塑膠作法，植物纖維包括木屑、紙漿、稻殼、甚至舊報紙等等這些富含纖維素的植物素材，如果有其他更多植物纖維，其實都可做同樣的應用。

只是在宣傳PLA器物時，也要注意PLA的優點與缺點，不能把它當成完美的救世主，韋恩就在這邊整理一下純PLA生質塑膠的特性:

優點：



1. 來自可重複生長的植物

2. 沒有用到石油

3. 在理想實驗室環境下，可以分解為水與二氧化碳

缺點：

1. 使用澱粉，有與人爭糧的道德隱憂

2. 不耐熱，不能裝熱飲

3. 本身壽命較短，影響器物的有效期限

4. 即使進入垃圾回收，也只能焚燒處理，不能將材料回收重複使用

5. 如果垃圾回收分離不完全，會影響其它塑膠變成無法回收重複使用

6. 掩埋處理的話，有報告說會產生甲烷，溫室效應強

我想PLA最受到關注的部分屬於環保回收的問題，尤其是如果大家是期待它製造為一次性的吸管等容器。PLA之前到底能不能回收，其實吵了很久，後來環保署才公告它為可回收的廢塑膠容器第七類-其他類。只是最受爭議的還是它就算經過可回收垃圾的回收體系進了垃圾處理場，結果還是得用人工或機械的方法把PLA與其他塑膠分離，其他塑膠可能去分解再製，但是PLA還是得進了垃圾焚化廠。這樣以環保的觀點來看，到底有沒有比較好？ 實在見仁見智。更不用談那些混雜了植物纖維的複合PLA了，應該就只有焚化一途才能處理。

所以為了海龜鼻子插著吸管，即使要尋找替代方案，也是值得大家深思。究竟我們討論的是一次性使用的吸管？ 還是石化材料？或是其他價值？ 千萬不要一窩蜂湊熱鬧式的栽進去討論，而是要冷靜思考一下，才能尋找出對人類、對環境最好的答案。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 生質塑膠PLA是塑膠吸管的完美替代方案嗎？