韋恩的食農生活》監委大人們，饒了孩子的營養午餐吧

台灣的大人根本把營養午餐當成心中烏托邦的投射了，不僅要求低糖、低鹽、低油、不含反式脂肪、非基改、還要有機，現在連餐具都要管了，到底累不累呀。營養午餐心情輕鬆一點吃，消化也會比較好，這樣不是比較健康嗎？

韋恩的食農生活

繼之前本專頁針對營養午餐的【立委大人們，饒了孩子吧】一文。討論立委蔣乃辛等人提案修法，規範中小學全面禁售高鹽、高油、高脂、含反式脂肪的食物，以及含糖飲料一事。近日報載【學童用湯匙吃飯不愛用筷子 監委要求：重建飲食文化】。事情是監委劉德勳及江綺雯費時1年7個月調查學童營養午餐過程中也發現，各校普遍疏忽孩子們的餐具缺少筷子，幾乎全用碗和湯匙吃飯，不愛也不會用筷子，為此，特別要求各校重視飲食文化的建立。

我想不僅是古人講的「文以載道」，台灣根本將要做到「食以載道」了啊！營養午餐作為道統實踐的工具，應該要趕快做到孔老夫子所說的「肉割不正不食」才對啊！這樣中華文化的五千年道統，即將在各小學實現世界大同了，大家說賀母賀啊。

台灣的大人根本把營養午餐當成心中烏托邦的投射了，不僅要求低糖、低鹽、低油、不含反式脂肪、非基改、還要有機，現在連餐具都要管了，到底累不累呀。營養午餐心情輕鬆一點吃，消化也會比較好，這樣不是比較健康嗎？

更何況，把筷子與飲食文化強烈連結在一起，其實正透露出中華民國政府施政缺乏橫向連結，對於文化的見解薄弱與傲慢。

一方面，政府還想推強力推動英語作為第二官方語言呢，怎麼不會聽到這些大監委出來高喊，蠻夷鳥語怎麼可以成為官方語言，不會傷害到我們國語文化嗎？這個標準還真不一致啊，是不是有點精神分裂?

再者，總統正口口聲聲推動新南向，要建構多元文化公民社會。筷子可不是新台灣之子的母親比如說菲律賓、印尼等國的文化，對原住民也不是吧。硬要把筷子文化加諸在所有人身上，是不是太漢文化中心？對新南向最需要的尊重多元，是不是背道而馳？

總之，多給孩子們一點空間吧，請大監委們多管點大事。就算不去打老虎，多關心點孩子們如何用僅限的二、三十元預算，可以讓營養午餐吃得衛生、營養、消化好，這還更有價值吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 監委大人們，饒了孩子的營養午餐吧