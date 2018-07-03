韋恩的食農生活》每天手炒黑糖只是描述！「老虎堂」爆珍奶不純 老闆坦言：有色素

其實韋恩也看過許多食品業界的例子，產品宣稱無添加香料或色素等等，但是就像這次的例子一樣，香料與色素的確不是自己加，而是在上游原料就加好了。這是一種刻意玩擦邊球的宣傳法，建議小朋友不要學。

韋恩的食農生活

最近這個老虎堂手搖茶好像很紅，常看朋友在買，不過到底好不好喝，我是還沒喝過。不過自由時報報導，前員工爆料「廣告不實！老虎堂被爆用含焦糖色素的濃縮黑糖漿」

其實焦糖色素是一種可以合法使用的食品添加物，啤酒、威士忌、可樂、醬油等等眾多產品也在用，也沒什麼大不了的。只是加了，就不可以再說自己不加色素、天然等等。否則這跟胖達人號稱不加香料有什麼兩樣。

（圖片來源：老虎堂手搖茶臉書）

台灣食品的行銷已經太病態於追求天然、手工的故事行銷手法，所謂「每天手炒黑糖只是描述」，講難聽點就是蓄意欺瞞。這讓我想起豆油伯之前鬧起軒然大波，號稱手工作醬油，結果圖文不符，生產是委託現代化醬油廠代工一樣。這與許多廠商求短線利益，被行銷廣告牽著鼻子走，為了迎合市場，做了過度的美化與宣傳有關。

無添加這件事情，說起來輕鬆，但是其實作來不易。就像前一陣子，美的好朋友也出來質疑白因子無添加化學成分的說法，事實上白因子當然是有添加物的，白因子也因此出來澄清道歉了。之前我也討論過「讓潔西卡‧艾芭告訴你，天然、無添加的宣稱不再那麼輕易」，也是同樣的道理。

（圖片來源：老虎堂手搖茶臉書）

其實韋恩也看過許多食品業界的例子，產品宣稱無添加香料或色素等等，但是就像這次的例子一樣，香料與色素的確不是自己加，而是在上游原料就加好了。這是一種刻意玩擦邊球的宣傳法，建議小朋友不要學。像這次老虎堂的說法，也是焦糖色素是上游供應商在黑糖裡就加好了，只是這樣合不合理，對消費者公不公平呢？現在台灣的法規對食品成分都有要求要完整展開，所以即使是原料的原料，也該充分告知消費者。如果刻意或無意間隱瞞，只能說夜路走多了終究會碰到鬼，然後最好你確保對所有員工都很好啦，ㄎㄎ。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 每天手炒黑糖只是描述！「老虎堂」爆珍奶不純 老闆坦言：有色素