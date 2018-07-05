韋恩的食農生活》台灣人「愛錢、怕死、愛面子」食安遙遙無期

有怎樣的消費者，就會有怎樣的廠商。所以我相信台灣食安事件不可能斷絕。黑心廠商根本不怕你嘛！因為法律罰的又輕，消費者又不團結，如此只會造成市場上劣幣驅逐良幣而已。

韋恩的食農生活

日前爆出老虎堂不是自己手炒焦糖一事。老虎堂道歉之餘，同時祭出買一送一的優惠。韋恩還在跟朋友猜測這招到底有沒有效，結果一天下來，媒體紛紛報導老虎堂還是大排長龍。

日前爆出老虎堂不是自己手炒焦糖一事。老虎堂道歉之餘，同時祭出買一送一的優惠。（老虎堂臉書）

看到這個情形，我是很灰心的。不過轉念一想，一百多年前台灣總督府的民政長官後藤新平曾說，台灣人的民族性，就是「愛錢、怕死、愛面子」。其實就已經把台灣人的性格看得透徹，應用在食安事件上，簡直是貼切到無以復加。消費者關心的是：

吃了會不會死→好像不會 有沒有比較便宜→買一送一賺到了 拍照打卡上傳→炫耀有面子

那至於廠商有沒有誠信呢？那根本不是重點，不在大多數消費者關心之列。

為何先進國家的消費者會更重視誠信呢？就像我之前寫過的，潔西卡艾芭因為洗髮精錯誤標示了天然的宣稱，就被消費者告了幾百萬美金，那也是與安全無關啊？潔西卡艾芭會覺得冤枉嗎？洗髮精買一送一會有用嗎？我想誠信之所以該被重視，是因為現代食安管理重視的是自主管理，誠信代表了該公司的精神與文化，今天他敢在這邊做錯誤的宣稱，我就很難相信他在其他更嚴重的地方不會動手動腳。這就是古人講的「民無信不立」，或是「細漢偷拔蒲，大漢偷牽牛」的道理。

就像另一起事件「女承父業賣黑心原料，數萬人吞摻過期色素布丁」。父親2013年立光農工以工業用膠，代替食品添加物使用的天然膠，賣給統一、愛之味等191家食品廠商，還將過期食品添加物「精製刺槐豆膠」等賣給依蕾特等16家廠商做食品，二審遭判刑2年，今年5月入獄。然後女兒繼承了父親另一家公司永詠公司，還是繼續長期添加超過有效日期的各類食品添加物到食品原料，在工廠內查扣逾有效日期的「黃色四號食用色素」、「黃色五號食用色素」及「丙二醇」食品添加物。這明明就是誠信有問題的高風險的公司，下游廠商還與他們往來，自己也該負相當的責任。而政府就算依法沒得對這種廠商勒令停業，確也沒對這些前科犯加強稽核，也是難辭其咎。

日前檢調人員請永詠公司下游業者以過期添加物製作的布丁豆花，在完成製作後當場銷毀。（資料照）

有怎樣的消費者，就會有怎樣的廠商。所以我相信台灣食安事件不可能斷絕。黑心廠商根本不怕你嘛！因為法律罰的又輕，消費者又不團結，如此只會造成市場上劣幣驅逐良幣而已。現在也只能請各位愛惜自己健康的朋友，慎選自己買的食品了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 台灣人「愛錢、怕死、愛面子」食安遙遙無期