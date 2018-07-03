韋恩的食農生活》從日本的粉紅醬油看農產品加值

仔細研究它的來歷，這紅色來自天然的甜菜，入口相當具有衝擊性，粉紅色一般接觸的是甜味的機會比較多，但是粉紅醬油入口確實就是鹹鹹的「對了，就是醬油」，只是多帶有一種屬於甜菜的植物甘甜氣味。

日本來的粉紅醬油。（照片來源：https://goo.gl/M19V9L）

韋恩的食農生活

一年一度的2018台北國際食品展已經在昨天結束了，裡面當然有很多台灣的食品亮點，值得與大家分享，不過讓我一眼見到、為之大樂的其實是這個來自日本的粉紅醬油 華貴婦人。仔細研究後，會覺得這是地方農產加工與加值的很好借鏡。

這個華貴婦人粉紅醬油也算不上新產品，只是已經讓我慕名已久，也是第一次在台灣見到。它的出現頗具故事性。開發這產品出來的社長福嶋 登美子女士，出身日本鳥取縣，目前是日本女力與地方創業家界的代表人物。她原本只是個家庭主婦，協助先生經營一間不銹鋼加工廠。只是在偶然的機會裡，她開始思考如何促進女性就業，因此創立Brilliant Associates 公司經營起了美容沙龍，而且經營的有聲有色。之後她又思考如何發揮鄉土特色，所以經營了餐廳、觀光導覽，而這個粉紅醬油以及另外的產品粉紅咖哩、粉紅芥末泥，就是充分利用了鳥取的特產-甜菜而成。

這個粉紅醬油、粉紅咖哩、粉紅芥末泥就是她發揮了女性的浪漫、結合鳥取濃厚的漫畫氣息而開發出來的獨特產品（鳥取是鬼太郎作者水木茂的故鄉）。應該讓很多人的少女漫畫心大爆發。仔細研究它的來歷，這紅色來自天然的甜菜，入口相當具有衝擊性，粉紅色一般接觸的是甜味的機會比較多，但是粉紅醬油入口確實就是鹹鹹的「對了，就是醬油」，只是多帶有一種屬於甜菜的植物甘甜氣味。而粉紅咖哩也不會變成草莓醬喔，還就是一種咖哩味。而最刺激衝突的還是粉紅芥末醬，看起來粉紅粉紅，氣味還是辛辣無比。

粉紅咖哩。（照片來源：https://goo.gl/BWNKR9）

我想這是很有趣的地方農產品行銷案例，如何將特色農產品經過不同的加工，轉換成不同的型態，開發出不同的商品路線。比對台灣農產品行銷，我看出有兩大不利之處，如果不加以解決，台灣農產的格局難以打開：

１、台灣的農產加工品還是停留在表面的文創包裝為主，所以產品本質差異性不大，難以塑造出清楚的市場區隔，市場難以擴大。

２、而且所謂的食農教育，方向幾乎都千篇一律是強調天然、無添加路線，對於高層次的加工相當排斥，這對產品創新是很不利的，讓產品都停留在農產品基本的淺度加工上，產品附加價值低。

他山之石可以攻錯，看看粉紅醬油的成功，希望給台灣農產品加值能有所啟發。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 從日本的粉紅醬油看農產品加值