無以酩狀》Horse's Neck：《最後相愛的日子》關乎愛情的距離

當我們提及利物浦可能會想到足球、披頭四、黄色潛水艇，還有近代才出現的超級香蕉羊（Super Lamb Banana）、利物浦琴酒，或許還有這一小段刻骨銘心的愛戀。

縮梭

以好萊塢女星葛洛莉亞．葛拉罕（Gloria Grahame）晚年與小她近三十歲的小舞台劇演員彼得相戀劇情改編，《最後相愛的日子（Film Stars Never Die in Liverpool）》除了以彼得視角去描述脈絡，更提及曾經極紅一時的她後來如何浮沉。

《最後相愛的日子》不僅描寫年齡差異的戀情，還有病痛為兩人帶來的考驗。（圖：Eon Productions）

葛洛莉亞抱病來到早已分手的彼得老家－利物浦，身為葛洛莉亞忠實戲迷的彼得父母對於這段老少戀情幾乎沒有異議；葛洛莉亞自嘲華年不再的時候，彼得母親還說女明星才不會變老。真愛存在的前提下，容貌、年齡、疾病，真的會拉開兩人愛情的距離嗎？

彼得為葛洛莉亞租下戲院演出她最愛的《羅密歐與茱麗葉》，下臺前葛洛莉亞的那句謝謝，語短而情長。

葛洛莉亞當紅的時候演出許多電影，這些電影都出現過不少的調酒。

《大內幕（Big Heat）》裡，她拿高登琴酒（Gordon Gin）隨興胡亂替男友調上一大壺「馬丁尼（Martini）」，浮誇地扭腰擺臀走出吧台。犯罪電影經典《誰是兇手（In a lonely Place）》當中不僅出現馬丁尼，還提了兩次「馬頸（Horse's Neck）」這款調酒（但不是葛洛莉亞自己調的）。

《Big Heat》拿Gordon調酒的Gloria。（圖：Columbia Pictures）

馬頸在1890年代指的是薑汁汽水（Ginger Ale）、冰塊與檸檬皮混合調製的無酒精飲品；1910年代開始有人在其中添加白蘭地（Brandy）或威士忌（Whiskey），漸漸地大家只記得有加烈酒版本的馬頸。

《誰是兇手》電影中，女侍則是倒了苦精到馬頸調酒內。

《In a lonely Place》桌上的兩杯Horse Neck。（圖：Columbia Pictures）

1895年九月一日的《印地安那新聞（Indiana Journal）》是較早提及馬頸這款非酒精飲品的文獻，1900年的《曼斯菲爾德新聞（Mansfield News）》則用「馬頸圈（Horse’s Collar）」稱呼添加白蘭地版本的馬頸。

Horse Neck。（圖：Punch）

二戰時，馬頸取代以琴酒及安格仕苦精（Angostura Bitter）調成的「粉紅琴酒（Pink Gin）」 成為英國皇家海軍的新寵。007系列作者－伊恩．佛萊明（Ian Fleming）不只讓筆下的龐德喝琴酒與伏特加，《女王密使（On Her Majesty’s Secret Service）》裡的龐德，在早上十點半 的機場貴賓室喝了兩杯加倍份量的白蘭地馬頸，並說這不過是醉漢的輕鬆小飲。（《最後相愛的日子》製片也曾參與過007系列《空降危機》、《惡魔四伏》。）於國際調酒協會（IBA，International Bartender Association））官方制定的參考酒譜則為：40 毫升白蘭地與120毫升薑汁汽水注入盛滿冰塊的長飲杯，可以選擇是否加進安格仕苦精；考驗刀工的螺旋長型檸檬皮，掛在杯壁代表馬頸意象。

Horse Neck。（圖：The Distiller Blog）

電影偶爾會在背景海報出現利物浦標誌－利物鳥（Liver Bird），而鳥喙上銜有一小枝金雀花，象徵英格蘭歷史上的金雀花王朝；後來的版本有些則為小株紫菜。皇家利物浦大廈、利物浦足球俱樂部、利物浦市議會等，都有利物鳥身影；2013年於利物浦聖喬治大廳舉辦啤酒節上發表的「利物浦琴酒（Liverpool Gin）」，也是以之為瓶標識別。

Liverpool Gin與各種利物浦代表物。（圖：Gin Journey）

當我們提及利物浦可能會想到足球、披頭四、黄色潛水艇，還有近代才出現的超級香蕉羊（Super Lamb Banana）、利物浦琴酒，或許還有這一小段刻骨銘心的愛戀。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）