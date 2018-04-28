無以酩狀》Bitter Mai Tai：《親愛的初戀》愛本來就沒有什麼不同

一杯邁泰再怎麼變化仍舊是杯好酒不需要被規範，就像婚姻是與生俱來的權利為什麼要公投決定。

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以青少年甜蜜酸澀的青春愛情喜劇屢見不鮮，加上同性議題與逗趣臺詞讓電影《親愛的初戀（ Love, Simon）》變得特別。內容描述隱藏自己同性戀愛取向的少年賽門，透過一則學校匿名文章發展出的筆友關係，演變成出櫃時的掙扎與無奈；與一般人無異的家庭背景，卻因為自己喜歡的對象是男生，讓他必須要承受別人異樣的眼光還有自己給予的壓力。

《親愛的初戀》內容描述青少年賽門透過一則學校匿名文章發展出的筆友關係，演變成被迫出櫃。（圖：Fox 2000 Pictures）

我們都害怕不符合他人的期待，而屈就自己的想望。

賽門到同學布拉姆的家參加萬聖節派對時扮成約翰藍儂，被布拉姆一口就猜出來；他反問布拉姆扮的是什麼，布拉姆打趣地說是退休後在沙灘喝著邁泰（Mai Tai）調酒，寫著回憶錄的歐巴馬。

邁泰自大溪地語：「Maita'i roa ae」變化而來，意謂全世界最棒；邁泰調酒的由來與酒譜更是因為太受歡迎而各家說法不一。可以確定的是，邁泰使用蘭姆酒做為基底，口感或杯飾上充滿熱帶風情。

各式各樣的Mai Tai。（圖：Hawaii Magazine）

許多以邁泰為概念基礎去衍伸的調酒更是調酒師們樂於嚐試的挑戰。

2013年當時任職於紐約布魯克林Dram Bar的調酒師傑若米．歐爾特（Jeremy Oertel），向來十分偏好邁泰；為了想在經典風味上做點微調改變，他創作出這款「有苦邁泰（Bitter Mai Tai ）」。以45毫升義大利苦味金巴利酒（Campari）為基底，加上22.5毫升強勁口感的牙買加風格蘭姆酒（Jamaican Rum）、15毫升庫拉索柑橘酒（Curaçao）、30毫升萊姆汁、22.5毫升 杏仁糖漿（Orgeat），混合搖製後倒入盛滿碎冰的杯中再以薄荷為飾。酒譜與添加了鳯梨汁的 「叢林鳥（Jungle Bird）」有異曲同工之妙。

加了Campari的Bitter Mai Tai與創作者Jeremy Oertel。（圖：Imbibe Magazine & Jeremy Oertel）

這樣充滿苦甜酸澀的「有苦邁泰」，想必相當切合劇中情緒五味雜陳的少年賽門。

位在夏威夷的皇家夏威夷旅館（The Royal Hawaiian）內，有間以各式邁泰版本可供選擇的邁泰酒吧（Mai Tai Bar），其酒吧經理喬伊．戈茨曼（Joey Gottesman）有款創作於2009年的 「皇家邁泰（Royal Mai Tai）」招牌調酒。以各30毫升的淺色蘭姆酒和柳橙汁，加上一小匙用蔓越莓汁、酒漬櫻桃與香草莢製成的風味果泥，以及各15毫升的杏仁酒（Amaretto）和君度橙酒（Cointreau），最後混合60毫升鳯梨汁冰鎮搖製，倒入裝有塊冰的杯內後，再注入漂浮少量深色蘭姆酒於其上。果香豐富入口香甜，卻又不失蘭姆酒豪邁滋味。

Royal Mai Tai。（圖：Lei Magazine）

英國切斯特的Kuckoo Bar，調酒師克雷格．圖能（Craig Toone）結合邁泰與瑪格莉特（ Magarita）兩者，以60毫升陳年蘭姆酒、12.5毫升法勒南利口酒（Falernum Liqueur）、15毫升杏仁糖漿、22.5毫升萊姆汁、少量安格仕苦精（Angostura Bitter），冰鎮搖勻後倒進杯內 ，除了以對半切開的萊姆、鳯梨、櫻桃為飾，另外再滴入自製玉米風味油浮於酒液表面，讓飲用時鼻息聞到甜玉米的香氣。取其雙關語意命名為「醉油的邁泰（Well Oiled Mai Tai）」。

不同呈現方式的Well Oiled Mai Tai。（圖：Difford\'s Guide）

電影裡的賽門．斯比耶（Simon Spier），其中的斯比耶也被提及它另一層意涵：善於觀察與發現的人。身為這樣一個應該要更洞悉週遭事物的賽門，劇中的表現似乎不像同學稱讚的那樣。

整部電影說是青春愛情，倒不如是出櫃認同的歴程；賽門父母的態度，師長們的協助，同儕的支持，都造就這部電影形象正面，充滿希望的可看度。愛本來是件天經地義的事，不該需要另立專法顯得彆扭；賽門對初戀的美好想像與任何一個孩子毫無差別，是他人異樣眼光讓單純的悸動扭曲變形。

一杯邁泰再怎麼變化仍舊是杯好酒不需要被規範，就像婚姻是與生俱來的權利為什麼要公投決定。

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