無以酩狀》Sangria：《厭世媽咪日記》致過勞的母親們

堅持事必躬親總容易瀕臨過勞，感到厭世需要讓身心休息與幫助的時候不要對自己刻薄。不如準備瓶紅酒跟幾樣水果，加點甜度裝罐放在冰箱隔夜冰鎮，明天醒來就能好好享受，放自己一天快活。

縮梭

電影《厭世媽咪日記（Tully）》描寫迎來意外出現第三胎孩子的瑪蘿，不僅要應付早熟女兒與自閉症兒子的問題，工作忙碌又沉迷電玩的老公也鮮少幫她照顧小孩。剛出生的嬰兒成為崩潰邊緣最後一把大火，把瑪蘿燒得面容憔悴；萬念俱灰的她只好聽從躋身上流階段的弟弟意見請來夜間保姆協助渡過難關。

《厭世媽咪日記》描述一名母親過勞的厭世狀態。（圖：Bron Studios）

這位有錢弟弟還在家裡弄了一個大溪地堤基（Tiki）風格酒吧。

瑪蘿的弟弟在家中的Tiki Bar調酒。（圖：Bron Studios）

保姆塔莉看來年輕且身材姣好，除了幫她照料小嬰兒，還打理家務甚至還烘焙蛋糕；瑪蘿開始向保姆吐露心聲，這名看來放蕩不羈的保姆似乎全然懂得瑪蘿的想法與好惡，讓她的疲態逐漸有了改變。

塔莉在冰箱裡發現瑪蘿自釀的水果酒－「桑格莉亞（Sangria）」，笑說這是每個家庭主婦的居家良伴。塔莉替兩人各自倒了一杯，便拎著這瓶桑格莉亞到庭院去喝酒談心。

居家簡易調酒Sangria。（圖：The Sweet Nerd）

這款使用葡萄酒加上水果、糖的簡易調酒被認為源自西班牙，額外加入果汁或烈酒等則是各家獨門配方選擇。1940年代常見於美國的西班牙餐館，1964年紐約世界博覽會後則變得更為人知；至今各種變化版本的桑格莉亞推陳出新，每一款都能窺見發想者創意。諸如將葡萄酒換成清酒、葡萄加烈酒或開胃酒，挑選各地特色當季水果，增添甜度的部份也改為風味糖漿、香甜酒等等。

各式繽紛的Sangria。（圖：Whisk Affair）

華盛頓特區一間擁有多款西班牙蘋果西打酒（Cider）的安碩（ANXO）西班牙餐酒館，調酒師－札克．德奇（Zack Dratch）以各15亳升陳年蘭姆酒（Aged Rum）與糖水，再加上各60 毫升蘋果西打酒與義大利檸檬汽水，將之倒入長飲杯內輕輕攪勻，以酒漬櫻桃、橄欖、辣椒裝飾。這款「錫德爾桑格莉亞（Sidra Sangria）」喝來是清爽的果香卻又透著些微蘭姆酒陳年桶味與粗曠感，搭配鹹食與甜點都相當適宜。

Sidra Sangria。（圖：Imbibe Magazine）

加州長灘的商物咖啡（Commodity Coffee）則是以咖啡調製「咖啡桑格莉亞（Coffee Sangria ）」。身兼老闆與咖啡師的艾倫．戈麥斯（Alan Gomez），將一磅咖啡粉與3000亳升的水加入冰滴壺內10至12小時，取出冰滴咖啡再浸泡一顆去皮切開的柳橙、一大把草莓與紅葡萄靜置於冰箱4至6小時，過濾後再適量加入一點糖水調整甜度。只有咖啡因而沒有酒精的咖啡桑格莉亞喝了反倒可能愈喝愈清醒。

Coffee Sangria。（圖：Imbibe Magazine）

位於科羅拉多州丹佛的居酒屋．丹（Izakaya Den），用清酒來詮釋日式「清酒桑格莉亞（ Saké Sangria）」。45亳升的純米大吟釀清酒加上37.5亳升干邑白蘭地（Cognac）、22.5亳 升混有柑橘酒（Triple Sec）的荔汁果泥與15亳升萊姆汁、7.5亳升糖水，均勻攪拌再放進四片柳橙片和數顆黑莓，輕輕搗壓後冰鎮搖盪倒入長飲杯中。雖然酒體因為白蘭地紮實卻充滿各種酸甜果香，柔順宜人。

Momokawa Diamond純米大吟釀與Saké Sangria。（圖：Imbibe Magazine）

西雅圖的茶飲專門店－癒茶園（Remedy Teas）創辦人安東尼．阿諾德（Anthony Arnold）以沖泡白茶為基底，加上白酒與葡萄柚汁，浸泡柳橙、奇異果、蘋果、白桃等各式水果，調製出 「白茶桑格莉亞（White Tea Sangria）」。清新爽口，豐富果香及茶韻綿延的滋味讓人得以面對溽暑。

Remedy Teas店景與White Tea Sangria。（圖：Yow Yow! & Imbibe Magazine）

「不懂得照顧自己，怎麼照顧別人」。

雖然現代社會多的是只管照顧自己的人，卻依然有許多為了孩子或他人奉獻燃燒生命，再如何心力交瘁還是咬牙苦撐的人。這部《厭世媽咪日記》不單試圖讓人體會母親的辛酸，更要提醒那些不知道該適時照顧自己的人去懂得愛自己。

堅持事必躬親總容易瀕臨過勞，感到厭世需要讓身心休息與幫助的時候不要對自己刻薄。不如準備瓶紅酒（或其它上述酒譜替代品）跟幾樣水果，加點甜度裝罐放在冰箱隔夜冰鎮，明天醒來就能好好享受，放自己一天快活。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）