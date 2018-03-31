無以酩狀》Failed Insult：《你只欠我一個道歉》小事化大，而大事一發不可收拾

一件小事如何被渲染或是被放大檢示，該如何看待這些危機；沒有誰是絕對的善惡，也沒有哪一邊是絕對的正義。我們需要的是檢討而不是爭吵；我們需要的是一點微醺，而不是醉醺醺。

縮梭

以一件微不足道小事端牽連起歷史創痛的黎巴嫩電影《你只欠我一個道歉（The Insult）》，描述在貝魯特經營修車廠的基督教徒東尼，因為不滿主動幫忙修繕自家排水管的巴勒斯坦移民葉瑟而動手砸壞被修好的水管，氣得葉瑟罵了一句「王八蛋（Insult）」。 兩人身份背後各自肩負的立場與仇恨使得衝突愈演愈烈，從爭執提告到法庭，逐步轉化成黎巴嫩與巴勒斯坦之間從未止歇的對立；種族、信仰、政治，各自立場不同的針鋒相對。

《你只欠我一個道歉》以一件微不足道小事端牽連起種族、信仰、政治，各自立場不同的衝突。（圖：Rouge International）

位於美國奧勒岡州撒冷（Salem）的「檔案室咖啡酒館（Archive Coffee & Bar）」曾推出一款名為「失敗的混帳（Failed Insult）」調酒。使用45毫升蘭姆酒（Rum），各15毫升希琳櫻桃酒（Cherry Heering）和柳橙汁，各7.5毫升的菲奈特苦酒（Fernet）和班尼狄克汀藥草酒（ Bénédictine），以及22.5毫升檸檬汁，冰鎮搖勻後，倒入盛滿冰塊的威士忌短杯中，再以薄荷為飾。酸甜又不失蘭姆酒強悍的力道，各種草本與果香豐富地呈現於每一口啜飲之中。

Failed Insult。（圖：1859 Oregon\'s Magazine）

看似簡單尋常的小事，也許埋藏著人們經常忽略的複雜難理；調酒如是，一個道歉也是。 一款以黎巴嫩首都貝魯特為名的調酒「貝魯特（Beirut Cocktail）」，以45毫升約翰走路黑牌威士忌（Johnnie Walker Black Label）為基底，加上各22.5毫升亞力酒（Arak）與檸檬汁，30毫升糖漿，120毫升的綠茶與少量柑橘苦精（Orange Bitter），直接倒進盛滿冰塊的長飲杯中攪拌。以黎巴嫩經常飲用的亞力酒與茶飲為發想，使用厚實帶有煙燻感的約翰走路黑牌將兩者串接；威士忌醇厚感在酸甜的綠茶裡變得清爽，茴香的氣味在入喉後漸次回甘。

Arak與Beirut Cocktail。（圖：Stay At Home Cocktails）

盛行於敍利亞、黎巴嫩等中東地區的亞力酒是款以葡萄為基底的烈酒，雖然近似白蘭地，但是在蒸餾過程中會添加八角、茴香等香料，土耳其的茴香亞力酒稱為拉克酒（Raki），希臘人則以烏佐酒（Ouze）命名。一間在黎巴嫩的亞力酒酒廠「亞力布朗（Arak Brun）」，也推出一款以亞力酒與紅石榴糖漿（Grenadine）、檸檬汁的組合，再加入蘇打水的「貝魯特費士（ Beirut Fizz）」；近似於琴費士（Gin Fizz），不過是將原本的琴酒換成亞力酒，而糖漿換成紅石榴糖漿。

Beirut Fizz。（圖：Arak Brun au Pacifico）

電影裡雙方的辯護律師各自使出手段，牽扯出的世代敵對與政治議題，甚至是以約之間的跨世紀新仇舊恨，都集結在這個爭端之中引爆開來。一件小事如何被渲染或是被放大檢示，該如何看待這些危機；沒有誰是絕對的善惡，也沒有哪一邊是絕對的正義。我們需要的是檢討而不是爭吵；我們需要的是一點微醺，而不是醉醺醺。

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